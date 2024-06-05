Интерактивные экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 13 экскурсий в категории «Интерактивные» в Нижнем Новгороде, цены от 950 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
271 отзыв
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
19001 710 за человека
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
🚶 Пешая
Квест
2 часа
266 отзывов
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
10 июня в 11:00
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
41 отзыв
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
12 июня в 16:00
15 июня в 14:30
1 900 за человека
Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
28 отзывов
Квест-знакомство с башнями Кремля: путешествие в историю Нижнего Новгорода
Погрузитесь в увлекательное приключение по башням Нижегородского кремля и раскройте их тайные имена
Начало: Памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 6 чел.
Загадки улицы Рождественской
🚶 Пешая
Квест
2 часа
21 отзыв
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Маркина
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода
Начало: На Театральной площади
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
3 отзыва
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
Провести час в звуковой изоляции, испытать новые ощущения и взглянуть иначе на мир коммуникации
Начало: Верхне-Волжская набережная, 2
Завтра в 10:00
14 июня в 17:00
1 000 за человека
За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде
Экскурсия с играми и загадками по Започаинью для всей семьи
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
Известные и неожиданные события из жизни неординарных нижегородцев
Начало: У памятника Чкалову на Верхне-Волжской набережной
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450 за всё до 10 чел.
Интерактивная экскурсия «В Тишине»
Билеты
1 час
Интерактивная экскурсия «В Тишине»
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: Ежедневно с 10:00-20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
950 за билет
«Свидание в Тишине»: интерактивная экскурсия
Билеты
1 час
«Свидание в Тишине»: интерактивная экскурсия
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: См. расписание
Завтра в 11:00
11 июня в 17:00
5 000 за билет
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
скидка
13%
Групповая
2 часа
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: См. расписание
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1652.91 438 за человека
Семейный квест «По следам Кулибина»
🚶 Пешая
Квест
1 час
Семейный квест «По следам Кулибина»
Погулять по городу с картой и компасом и раскрыть секреты нижегородского изобретателя
Начало: В переулке Крутой
Сегодня в 17:00
13 июня в 12:00
4 800 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Интерактивные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
  2. Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
  3. Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
  4. Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
  5. Загадки улицы Рождественской
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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