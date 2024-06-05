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10%
Квест
1.5 часа
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
19001 710₽ за человека
Квест
2 часа
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
10 июня в 11:00
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
12 июня в 16:00
15 июня в 14:30
1 900₽ за человека
Квест
1.5 часа
Квест-знакомство с башнями Кремля: путешествие в историю Нижнего Новгорода
Погрузитесь в увлекательное приключение по башням Нижегородского кремля и раскройте их тайные имена
Начало: Памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Маркина
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода
Начало: На Театральной площади
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
Провести час в звуковой изоляции, испытать новые ощущения и взглянуть иначе на мир коммуникации
Начало: Верхне-Волжская набережная, 2
Завтра в 10:00
14 июня в 17:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде
Экскурсия с играми и загадками по Започаинью для всей семьи
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
Известные и неожиданные события из жизни неординарных нижегородцев
Начало: У памятника Чкалову на Верхне-Волжской набережной
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450₽ за всё до 10 чел.
Билеты
1 час
Интерактивная экскурсия «В Тишине»
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: Ежедневно с 10:00-20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
950₽ за билет
Билеты
1 час
«Свидание в Тишине»: интерактивная экскурсия
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: См. расписание
Завтра в 11:00
11 июня в 17:00
5 000₽ за билет
скидка
13%
Групповая
2 часа
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: См. расписание
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1652.91 438₽ за человека
Квест
1 час
Семейный квест «По следам Кулибина»
Погулять по городу с картой и компасом и раскрыть секреты нижегородского изобретателя
Начало: В переулке Крутой
Сегодня в 17:00
13 июня в 12:00
4 800₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ттаисия5 июня 2024Просто супер. Очень интересно. Очень вовлеченный гид
- ГГалина2 июня 2024Очень крутой квест! Интересно и взрослым и детям! Узнали много нового и весело провели время!!! Уже мечтаем попасть на другие Ваши программы.
- ИИрина2 июня 2024Очень интересная экскурсия. Рекомендую.
- ААлексей27 мая 2024Замечательная пооглука-экскрурсия!! Все очень понравилось, интересно будет и детям и взрослым, особенно порадовало неожиданное чаепитие и завершение прогулки. По настоящему чувствуешь
- MMarina26 мая 2024Прекрасная прогулка вечером, сказочная атмосфера, интересно было и взрослым и детям. Очень рекомендую.
- ЛЛюбовь26 мая 2024Квест неплохой, но это, конечно, для детей! Детям бы порекомендовала!
- ЕЕлена23 мая 2024Экскурсия отличная, экскурсовод прекрасно взаимодействует с детьми, старается их максимально вовлечь.
- ААлександра23 мая 2024Добрый день! Экскурсия очень понравилась и детям и взрослым. Очень качественная и интересная подача. Дети потом ещё дня два говорили
- ЕЕкатерина22 мая 2024Отличный квест. Интересно было и детям и взрослым! Рекомендую;)
- NNatalia18 мая 2024Просто вау! Очень понравилось! Такое сочетание смысла, фактов, интерактива, эмоций, душевности!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Интерактивные»
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