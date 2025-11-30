Хотите понять, чем живёт город? Почувствовать настроение его жителей? Оставить своё послание? Тогда вы по адресу! Мы приглашаем вас вместе с нами исследовать стрит-арт, который создаётся людьми и для людей.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииВы думаете, что уличное искусство интересно лишь подросткам или художникам? Только не на нашей экскурсии! Поиск стрит-арта — это увлекательный способ узнать, как живет настоящий город сегодня: что волнует его жителей, что они любят и за что борются? Мы пройдем по незаметным улочкам, зайдем во дворы деревянных домов и расшифруем настенные послания тех, кто живет рядом с нами. Вы увидите:
- граффити-оберег, спасающий деревянный дом от сноса уже более 10 лет;
- работы российского художника-каллиграфа с мировым именем;
- граффити, посвящённое учителям всех поколений;
- настоящий зал славы в самом центре города;
- муралы, созданные в разные годы в рамках фестивалей;
- пронзительный стрит-арт на закрытой и недоступной территории — пройдём только по кодовому слову;
- послания самого анонимного нижегородского художника;
- окна, оживившие дом в центре города. Вы ничего не понимаете в стрит-арте? Не беда, приходите обязательно, ведь самый частый отклик наших посетителей:"Мне хватило лишь этой экскурсии, чтобы понять город". И это действительно так! Важная информация: Рекомендуем одеваться чуть теплее, чем вы привыкли при указанной температуре, в Нижнем все ощущается холоднее. Наденьте удобную обувь, ведь мы пройдем примерно 3,5 километра. Лучше, если обувь будет устойчивая к влаге и грязи — мы пройдем не парадными улицами, а в старых двориках в межсезонье может быть грязно.
Отправляемся на экскурсию по субботам в 11:00 или 14:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Граффити и муралы Нижнего Новгорода
- Настоящий зал славы в центре города
- Окна, оживившие дом в центре города
Что включено
- Услуги экскурсовода и использование аудиосистемы
Что не входит в цену
- Кофе и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ковалихинская улица, 28
Завершение: Володарского, д. 4
Когда и сколько длится?
Когда: Отправляемся на экскурсию по субботам в 11:00 или 14:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Рекомендуем одеваться чуть теплее, чем вы привыкли при указанной температуре, в Нижнем все ощущается холоднее
- Наденьте удобную обувь, ведь мы пройдем примерно 3,5 километра
- Лучше, если обувь будет устойчивая к влаге и грязи - мы пройдем не парадными улицами, а в старых двориках в межсезонье может быть грязно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
