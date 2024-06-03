Граффити и стрит-арт Нижнего Новгорода

Найдено 4 экскурсии в категории «Граффити и уличное искусство» в Нижнем Новгороде, цены от 1 440 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижний Новгород: стрит-арт в столице закатов
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
10 отзывов
Популярное предложение
Стрит-арт Нижнего Новгорода: искусство на улицах
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода, открыв для себя уникальные работы знаменитых художников
Начало: В районе сквера им. Свердлова
«Уличное искусство в нашем городе представлено авторами, которые работают в техниках стрит-арт, граффити, ленд-арт, стикер-арт, плакат-арт, пиксель-арт и т»
14 июня в 14:00
15 июня в 12:00
18001 440 за человека
Нижний Новгород - столица граффити
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Нижний Новгород - столица граффити
Отыскать самые яркие образцы стрит-арта и узнать интересные факты о городе
Начало: Улица Ковалихинская
«С течением времени одни граффити сменяют другие»
Сегодня в 17:30
13 июня в 12:30
5 500 за всё до 8 чел.
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 340 за всё до 6 чел.
Стрит-арт Нижнего Новгорода: герои и злодеи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Стрит-арт Нижнего Новгорода: герои и злодеи
Неформальная прогулка с художницей в поисках объектов уличного искусства
«Вы узнаете, как живется (и выживается) мастерам стрит-арта в Нижнем Новгороде, научитесь различать легальные и нелегальные граффити, теги и трафареты»
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
от 7 000 за всё до 30 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Нижний Новгород - столица граффити
    Очень благодарна Виктории за организацию экскурсии. У меня был очень нестандартный запрос, и я не думала, что кто-либо из гидов
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    возьмется его выполнять, а сама я, первый раз в жизни посещая Нижний Новгород, его бы осуществить не смогла. Я написала нескольким гидам, но откликнулась только Виктория - и сделала все именно так, как я бы того хотела. Также очень благодарна Ольге, которая была моим водителем и отчасти гидом - она не только отвезла меня и все мне показала, но также разнообразила экскурсию рассказом и показала другие достопримечательности, которые мы проезжали - мы были в той части города, которая далека от туристических троп, и это было особенно интересно. Она также очень живой, интересный и веселый человек, с которым легко найти общий язык. Ощущение было такое, как будто мы просто с подругой прокатились по городу и отлично провели время - и именно такого эффекта мне и хотелось. Большое спасибо, всем советую!

  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Нижний Новгород: стрит-арт в столице закатов
    Прекрасная экскурсовод. Погрузила нас в тему Стрит-Арта. Показала много работ и приоткрыла внутреннюю кухню всего этого движения. Нам очень понравилось. Рекомендую!
  • Н
    Наталия
    15 мая 2024
    Нижний Новгород: стрит-арт в столице закатов
    Очень интересная и насыщенная экскурсия! Узнала для себя много нового о стрит арте и взаимодействии искусства с городской средой, о
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    фестивалях уличного искусства от человека погружённого в эту тему, взгляд изнутри. Теперь по другому хожу по городу)) Спасибо Наталье за такое погружение!

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
    Остались очень довольны экскурсией Артема! За два с половиной часа прошли достаточно большой маршрут по городу, почувствовали его атмосферу, узнали интересные истории и познакомились с разными архитектурными стилями. Всем советую))
  • М
    Марина
    10 мая 2024
    Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
    Спасибо Артёму за интересную экскурсию. Мы уже раньше приезжали в Нижний Новгород и были знакомы с основными достопримечательностями. Теперь же
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    в ходе экскурсии мы смогли увидеть город во всем его разнообразии, побывать в местах, которые, как правило, не успевают посетить туристы. Было интересно.

  • А
    Антон
    8 мая 2024
    Стрит-арт Нижнего Новгорода: герои и злодеи
    Топ
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Нижний Новгород - столица граффити
    Нам очень понравилась экскурсия!!! Увидели Нижний с другого ракурса: молодежного, современного)) При этом и историю старых домов тоже интересно было
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    услышать. Могу смело рекомендовать экскурсию с Викторией тем, кто хочет расширить границы привычных экскурсий, узнать что-то новое из течений современного искусства) Спасибо!! Нам было очень интересно!!

  • Н
    Наталья
    15 апреля 2024
    Стрит-арт Нижнего Новгорода: герои и злодеи
    Очень интересная экскурсия по нижегородскому стритарту. Гид прекрасно знаком с этой темой и очень интересно её преподносит. И очень приятно,
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    когда человек так любит свой город. Если Вас интересует современное искусство, если Вы хотите посмотреть живописные дворики, которые, хотя и находятся в самом центре, но не посещаются туристами по стандартной программе, то Вам обязательно надо на эту экскурсию. И очень интересно современное убранство восстановленных нижегородских церквей. Тоже неочивидная, но очень увлекательная достопримечательность для туриста.

    Очень интересная экскурсия по нижегородскому стритарту. Гид прекрасно знаком с этой темой и очень интересно еёОчень интересная экскурсия по нижегородскому стритарту. Гид прекрасно знаком с этой темой и очень интересно её
  • Н
    Надежда
    14 апреля 2024
    Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
    Артем за 2,5 часа показал город с другой стороны: не парадной, но столь же прекрасной! Нескончаемый рассказ, великолепная речь, интересный маршрут-то что нужно гостям города, да и местным!
  • О
    ОЛЯ
    4 февраля 2024
    Нижний Новгород - столица граффити
    Потрясающая экскурсия! Всем любителям городского искусства однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Граффити и уличное искусство»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Нижний Новгород: стрит-арт в столице закатов
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  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
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  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Граффити и уличное искусство" можно забронировать 4 экскурсии от 1 440 до 7 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Граффити и уличное искусство», 55 ⭐ отзывов, цены от 1440₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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