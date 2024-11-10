Стрелка Нижнего Новгорода: от европейской ярмарки до арт-кластера

Проследить историю самой известной локации города и почти коснуться границы между Волгой и Окой
Стрелка — визитная карточка Нижнего Новгорода, которая не раз менялась. Я расскажу, как до 1928 года она каждую весну становилась Венецией. Объясню, как в советское время это место стало режимным. Вы увидите, в чём ажурные пакгаузы уступают Эйфелевой башне, а в чём превосходят её. И рассмотрите объекты прошлого, адаптированные под современные запросы.
Стрелка Нижнего Новгорода: от европейской ярмарки до арт-кластера
Стрелка Нижнего Новгорода: от европейской ярмарки до арт-кластера
Стрелка Нижнего Новгорода: от европейской ярмарки до арт-кластера
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Вы полюбуетесь архитектурой Новоярмарочного Александро-Невского собора и узнаете, почему его фундамент называют дубовым плотом в глиняной ванне.

Увидите третий по весу в России Царь-колокол, который сделали к 400-летию окончания Смуты и победы Нижегородского ополчения.

Выясните, как обнаруженные в портовых складах стальные каркасы чуть не распилили на металлолом, а потом сделали внутри этого стального кружева культурные объекты.

Рассмотрите «Портовый кран» — мощный арт-объект в память о 90-летнем периоде промышленного порта на Стрелке, который запечатлён в некоторых советских фильмах.

Ощутите геометрию природы, оказавшись на вершине прямого угла части суши — с 16 века она называлась Стрелицей. И практически коснётесь границы между двух рек.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Стрелка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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