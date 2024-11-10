Стрелка Нижнего Новгорода: от европейской ярмарки до арт-кластера
Проследить историю самой известной локации города и почти коснуться границы между Волгой и Окой
Стрелка — визитная карточка Нижнего Новгорода, которая не раз менялась. Я расскажу, как до 1928 года она каждую весну становилась Венецией. Объясню, как в советское время это место стало режимным. Вы увидите, в чём ажурные пакгаузы уступают Эйфелевой башне, а в чём превосходят её. И рассмотрите объекты прошлого, адаптированные под современные запросы.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 351 туриста
Я живу в Нижнем Новгороде большую часть жизни. Приехала сюда учиться — и осталась. В этом городе раскрылись все мои таланты, профессиональные и творческие устремления, за что я бесконечно ему читать дальше
благодарна. Я профессионально реализуюсь как редактор, журналист, экскурсовод (член Нижегородской гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков). Полжизни пишу о культуре, религии, краеведении. В какой-то момент появилось желание поделиться накопленными знаниями на экскурсиях. Нижний Новгород богат удивительными рекордами — общероссийскими, европейскими, мировыми, и наши соотечественники должны знать об этом и гордиться этим. Приезжайте в гости, чтобы напитаться уникальной атмосферой Нижнего — города с энергией мегаполиса и провинциальным уютом!