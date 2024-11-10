Стрелка — визитная карточка Нижнего Новгорода, которая не раз менялась. Я расскажу, как до 1928 года она каждую весну становилась Венецией. Объясню, как в советское время это место стало режимным. Вы увидите, в чём ажурные пакгаузы уступают Эйфелевой башне, а в чём превосходят её. И рассмотрите объекты прошлого, адаптированные под современные запросы.

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Ваш гид в Нижнем Новгороде

Светлана Ваш гид в Нижнем Новгороде

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Вы полюбуетесь архитектурой Новоярмарочного Александро-Невского собора и узнаете, почему его фундамент называют дубовым плотом в глиняной ванне.

Увидите третий по весу в России Царь-колокол, который сделали к 400-летию окончания Смуты и победы Нижегородского ополчения.

Выясните, как обнаруженные в портовых складах стальные каркасы чуть не распилили на металлолом, а потом сделали внутри этого стального кружева культурные объекты.

Рассмотрите «Портовый кран» — мощный арт-объект в память о 90-летнем периоде промышленного порта на Стрелке, который запечатлён в некоторых советских фильмах.

Ощутите геометрию природы, оказавшись на вершине прямого угла части суши — с 16 века она называлась Стрелицей. И практически коснётесь границы между двух рек.