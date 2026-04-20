Предлагаю вам сделать шаг в сторону от уже привычных троп.
Атмосферные дворики и редкие памятники в глубине непарадных улиц; яркие образцы уличного искусства и современной архитектуры — вот неполный перечень того, что ждет вас на этой прогулке.
А ее героями станут не только гости и жители дореволюционного Нижнего, но и наши современники — художники, архитекторы, активисты.
Атмосферные дворики и редкие памятники в глубине непарадных улиц; яркие образцы уличного искусства и современной архитектуры — вот неполный перечень того, что ждет вас на этой прогулке.
А ее героями станут не только гости и жители дореволюционного Нижнего, но и наши современники — художники, архитекторы, активисты.
Описание экскурсии
Вдохновляющий Нижний за пределами туристического центра
За 2 часа я со знаниями и любовью расскажу о своем городе: о его прошлом и настоящем, о зданиях и людях. Точный маршрут зависит от места встречи и ваших предпочтений: можно сделать акцент на стрит-арте или посвятить больше времени деревянной застройке. Вот часть локаций, доступных в этом формате:
- Заповедные кварталы (ул. Славянская, Короленко, Студеная) — заповедник деревянной архитектуры в центре Нижнего, отреставрированной стараниями активистов «Том Сойер Феста». Кроме того, Заповедные кварталы напоминают, что Нижний — одна из столиц российского стрит-арта, а местные художники часто выступают защитниками старинных зданий
- Улица Студеная и переулок Холодный, где в стороне от туристических маршрутов спряталось атмосферное место — усадьба Щелокова, на территории которой в числе прочего находится католический приход Успения Девы Марии. Заглянем в полузаброшенные дворики с уличным искусством на любой вкус и увидим памятник природы регионального значения
- Сквер Свердлова, сочетающий современное благоустройство и старинную архитектуру
Организационные детали
- По запросу возможен автомобильный вариант экскурсии
- Группам от 10 человек — скидки, детали уточняйте в переписке
- Если на улице холодная погода, одевайтесь потеплее — в Нижнем бывает высокая влажность и сильный ветер
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 16 лет
|600 ₽
|Стандартный билет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6904 туристов
Я гид, культуролог, преподаватель, организатор литературных программ в Нижнем Новгороде. Рассказываю о своём городе с любовью к его истории и культуре, но без неуместного пафоса и ура-патриотизма. Люблю сочетать серьёзный
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы не поклонники экскурсий, поскольку всегда велика вероятность нарваться на гида, который станет утомлять выдуманными фактами или легендами из глубокой древности, приправленными избитыми шутками. Здесь же такого не случилось. Чувствовалось,
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Е
После традиционных достопримечательностей было очень приятно побродить по тихим, но не менее прекрасным улочкам, увидеть город с другого ракурса. Артем прекрасно подготовлен, заинтересован и увлечен этой темой. Спасибо ему за увлекательную прогулку.
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О
Интересная подача материала, прекрасная грамотная речь экскурсовода. Спасибо!
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Ю
Артём прекрасный рассказчик, экскурсия прошла на одном дыхании. Мы увидели много интересных мест и арт-объектов, которые не замечали в повседневной суете. Неоднократно были на экскурсиях по городу, но Артем всё равно смог нам заинтересовать неизвестными для нас фактами о городе и его жителях.
Однозначно, рекомендую!
Однозначно, рекомендую!
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Вместе с Артемом обошли сохранившиеся дома деревянного квартала города, который стал творческим полем для уличных художников Нижнего Новгорода. Артём увлеченный своим делом человек, очень рекомендую его как экскурсовода. После экскурсии обрисовался профиль города 19 и 21 веков, которого не хватает за историческим занавесом героического и богатого средневековья.
+2
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Ю
Хочется сказать огромное спасибо Артёму за эту прогулку! Это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие в другой, непарадный Нижний, который не показывают в стандартных турах. Мы бродили по тихим
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