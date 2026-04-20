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Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт

Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру
Предлагаю вам сделать шаг в сторону от уже привычных троп.

Атмосферные дворики и редкие памятники в глубине непарадных улиц; яркие образцы уличного искусства и современной архитектуры — вот неполный перечень того, что ждет вас на этой прогулке.

А ее героями станут не только гости и жители дореволюционного Нижнего, но и наши современники — художники, архитекторы, активисты.
5
45 отзывов
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт

Описание экскурсии

Вдохновляющий Нижний за пределами туристического центра

За 2 часа я со знаниями и любовью расскажу о своем городе: о его прошлом и настоящем, о зданиях и людях. Точный маршрут зависит от места встречи и ваших предпочтений: можно сделать акцент на стрит-арте или посвятить больше времени деревянной застройке. Вот часть локаций, доступных в этом формате:

  • Заповедные кварталы (ул. Славянская, Короленко, Студеная) — заповедник деревянной архитектуры в центре Нижнего, отреставрированной стараниями активистов «Том Сойер Феста». Кроме того, Заповедные кварталы напоминают, что Нижний — одна из столиц российского стрит-арта, а местные художники часто выступают защитниками старинных зданий
  • Улица Студеная и переулок Холодный, где в стороне от туристических маршрутов спряталось атмосферное место — усадьба Щелокова, на территории которой в числе прочего находится католический приход Успения Девы Марии. Заглянем в полузаброшенные дворики с уличным искусством на любой вкус и увидим памятник природы регионального значения
  • Сквер Свердлова, сочетающий современное благоустройство и старинную архитектуру

Организационные детали

  • По запросу возможен автомобильный вариант экскурсии
  • Группам от 10 человек — скидки, детали уточняйте в переписке
  • Если на улице холодная погода, одевайтесь потеплее — в Нижнем бывает высокая влажность и сильный ветер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 16 лет600 ₽
Стандартный билет1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6904 туристов
Я гид, культуролог, преподаватель, организатор литературных программ в Нижнем Новгороде. Рассказываю о своём городе с любовью к его истории и культуре, но без неуместного пафоса и ура-патриотизма. Люблю сочетать серьёзный
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заинтересованный разговор о Нижнем с историческими анекдотами, байками и городскими легендами. Прекрасно знаю как парадный город, так и его изнанку. С одинаковым воодушевлением рассказываю и про нижегородский кремль, и про нижегородский стрит-арт. Меня вдохновляют не только ушедшие эпохи, но и современный Нижний с его актуальной литературой, искусством и архитектурой. Стараюсь не только просвещать своих гостей, делиться с ними любимыми историями и местами в Нижнем, но и сам учусь у них. Благо многие из них — опытные путешественники со своими историями, прекрасно образованные и тонко чувствующие люди.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
3
2
1
Дарья
Мы не поклонники экскурсий, поскольку всегда велика вероятность нарваться на гида, который станет утомлять выдуманными фактами или легендами из глубокой древности, приправленными избитыми шутками. Здесь же такого не случилось. Чувствовалось,
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что экскурсовод Артем любит свой город и способен рассказывать о нём именно то, что самому интересно, а не подстраиваться под «усредненный запрос туриста». Спасибо за рекомендации, за дискуссии и особую атмосферу, которые помогли нам составить собственное впечатление о городе. Советую отправляться на эту экскурсию в первый же день пребывания, а уже потом исследовать город далее. Но даже если вы что-то уже посетили, вероятность повторения увиденного — практически нулевая. Мы действительно увидели другой Нижний. Сами бы мы такой маршрут нагуглить не смогли.

Мы не поклонники экскурсий, поскольку всегда велика вероятность нарваться на гида, который станет утомлять выдуманными фактами
Мы не поклонники экскурсий, поскольку всегда велика вероятность нарваться на гида, который станет утомлять выдуманными фактами
Мы не поклонники экскурсий, поскольку всегда велика вероятность нарваться на гида, который станет утомлять выдуманными фактами
Мы не поклонники экскурсий, поскольку всегда велика вероятность нарваться на гида, который станет утомлять выдуманными фактами
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Е
После традиционных достопримечательностей было очень приятно побродить по тихим, но не менее прекрасным улочкам, увидеть город с другого ракурса. Артем прекрасно подготовлен, заинтересован и увлечен этой темой. Спасибо ему за увлекательную прогулку.
После традиционных достопримечательностей было очень приятно побродить по тихим, но не менее прекрасным улочкам, увидеть город
После традиционных достопримечательностей было очень приятно побродить по тихим, но не менее прекрасным улочкам, увидеть город
После традиционных достопримечательностей было очень приятно побродить по тихим, но не менее прекрасным улочкам, увидеть город
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О
Интересная подача материала, прекрасная грамотная речь экскурсовода. Спасибо!
Интересная подача материала, прекрасная грамотная речь экскурсовода. Спасибо!
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Ю
Артём прекрасный рассказчик, экскурсия прошла на одном дыхании. Мы увидели много интересных мест и арт-объектов, которые не замечали в повседневной суете. Неоднократно были на экскурсиях по городу, но Артем всё равно смог нам заинтересовать неизвестными для нас фактами о городе и его жителях.
Однозначно, рекомендую!
Артём прекрасный рассказчик, экскурсия прошла на одном дыхании. Мы увидели много интересных мест и арт-объектов, которые
Артём прекрасный рассказчик, экскурсия прошла на одном дыхании. Мы увидели много интересных мест и арт-объектов, которые
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Андрей
Вместе с Артемом обошли сохранившиеся дома деревянного квартала города, который стал творческим полем для уличных художников Нижнего Новгорода. Артём увлеченный своим делом человек, очень рекомендую его как экскурсовода. После экскурсии обрисовался профиль города 19 и 21 веков, которого не хватает за историческим занавесом героического и богатого средневековья.
Вместе с Артемом обошли сохранившиеся дома деревянного квартала города, который стал творческим полем для уличных художников
Вместе с Артемом обошли сохранившиеся дома деревянного квартала города, который стал творческим полем для уличных художников
Вместе с Артемом обошли сохранившиеся дома деревянного квартала города, который стал творческим полем для уличных художников
Вместе с Артемом обошли сохранившиеся дома деревянного квартала города, который стал творческим полем для уличных художников
Вместе с Артемом обошли сохранившиеся дома деревянного квартала города, который стал творческим полем для уличных художников
Вместе с Артемом обошли сохранившиеся дома деревянного квартала города, который стал творческим полем для уличных художников
Вместе с Артемом обошли сохранившиеся дома деревянного квартала города, который стал творческим полем для уличных художников
Вместе с Артемом обошли сохранившиеся дома деревянного квартала города, который стал творческим полем для уличных художников+2
Вместе с Артемом обошли сохранившиеся дома деревянного квартала города, который стал творческим полем для уличных художников
Вместе с Артемом обошли сохранившиеся дома деревянного квартала города, который стал творческим полем для уличных художников
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Ю
Хочется сказать огромное спасибо Артёму за эту прогулку! Это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие в другой, непарадный Нижний, который не показывают в стандартных турах. Мы бродили по тихим
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деревянным кварталам, заглядывали в колоритные дворики и открывали для себя классные работы стрит-арта, мимо которых обычно проходишь не замечая.

Артём — гид, который действительно живёт своим городом. Он рассказывает с такой любовью и увлечённостью, что время пролетело абсолютно незаметно. При этом в его словах нет пафоса, только искренний интерес и глубокое знание истории и культуры Нижнего.

Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать настоящую атмосферу города и увидеть его уникальные, нетуристические места. Это был один из лучших опытов знакомства с городом!

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