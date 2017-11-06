4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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О жизни и творчестве знаменитых писателей в Нижнем, об уличном искусстве и о многом другом

Ася
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Ася – ваш гид
На экскурсии мы познакомимся с местами жизни и творчества известных писателей и не только.

Вас ждут истории о Максиме Горьком, Владимире Дале, Павле Мельникове-Печерском и других.

Не пропустим мы и точки, связанные с Ростиславом Алексеевым — создателем судов на подводных крыльях, летчиком Петром Нестеровым — основоположником высшего пилотажа, и возлюбленной самого Федора Достоевского.

И, конечно, в экскурсии не обойдем вниманием купцов, живших в этом районе.
От 2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
3.75
Литературно-графичный маршрут
Литературно-графичный маршрут

Программа

Часто этот маршрут называют “по головам”. Мы разбавим истории про известных личностей нижегородским граффити и заброшенными домами, которые нам встретятся на пути. Примечательная особенность нижегородского стрит-арта — рисование на деревянных домах — реакция уличных художников на меняющийся облик Нижнего Новгорода, которую называют «нижегородской школой» в уличном искусстве.

В каком саду растил яблони Владимир Даль? Где держали коней при Башкировых и при советской власти? Какое отношение Мартыновская больница имела к тому Мартынову, который убил Лермонтова? Почему здание налоговой инспекции назвали репродуктором? Что прятали под лестницей Каменские и почему говорят об их проклятье? Где жила семья актеров Дворжецких и куда Вацлав Янович ходил на рыбалку? И, конечно, взглянем на волжские дали с Верхневолжской набережной.

Закончим мы на канатной дороге, где гости услышат истории про площадь Сенную и рассказ о канатной дороге — самой длинной на Волжских берегах, дореволюционную историю Солдатской слободки и советскую историю этого места.

Наш маршрут стартует от главной площади города — Минина и Пожарского, дальше пройдет по улицам Ульянова, Большой Печерской, Семашко, Ковалихинской, Провиантской, Верхневолжской набережной и площади Сенной. Окончание у канатной дороги.

После экскурсии гости смогут (по желанию) отправиться на прогулку по канатной дороге, где полюбуются на волжские дали с километровой высоты и взглянут на Нижний Новгород совсем с другого ракурса.

Литературно-графичный маршрут
Литературно-графичный маршрут
Литературно-графичный маршрут
Литературно-графичный маршрут
Литературно-графичный маршрут

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ася
Ася
Фотограф, редактор в различных СМИ, рассказчик захватывающих историй. Люблю свой город и вожу по нему гостей, рассказывая истории как про старину, так и про современность. Если рассказывать что-то одно, то рассказ превращается в сплошные даты и цифры. Я, как истинный гуманитарий, цифры не очень люблю. Город живет и меняется, мне важно замечать эти изменения. Когда гуляешь по городу с гостями, эти изменения чувствуешь.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 ноября 2017
Очень понравилась экскурсия !
27 сентября 2017
Скажу сразу, что экскурсия очень понравилась. Приезжали родственники в Нижний Новгород, и встал вопрос о том, как интересно, нетривиально показать город. 2 часа на одном дыхании. Всем рекомендую!
6 января 2016
К сожалению, ничего не могу сказать об этой экскурсии, так как она не состоялась по вине гида. За сорок минут до начала экскурсии , гид позвонила нам и уточнила , все ли остается в силе. Мы подтвердили, что будем, но можем опоздать на 5-7 мин. "Хорошо, я вас поняла"- ответила нам гид. Мы пришли вовремя, прождали 30 мин., несколько раз связывались с гидом по телефону- трубку не брали. Наконец мы отослали смс, что больше не можем ждать, т.к. у нас отведено определенное время экскурсию и мы и так слишком много времени провели на морозе ( -19, да еще у памятника Чкалову, знаете какой там ветер). Ни какого ответа мы не дождались. Настроение было ипорчено, время потеряно. Хотелось бы знать судьбу денег, которые мы внесли на счет компании в качестве аванса за экскурсию.
Но Нижний Новгород нам все равно очень понравился и мы сюда вернемся, наверное летом. А вот будем ли мы приглашать ваших гидов- пока не решили.
13 июля 2015
Большое спасибо за экскурсию. Анна, безусловно, профессионал, с отличным знанием предмета и, что немаловажно, с хорошей дикцией и энергетикой.

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