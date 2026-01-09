4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Этот маршрут часто называют «по головам» — и вы убедитесь, что вполне оправдано. Мы совместим классическую литературную прогулку с исследованием современного стрит-арта.
Вы увидите, как истории Горького, Даля и Достоевского оживают на фоне граффити, и откроете для себя Нижний Новгород, где великое прошлое ведёт диалог с динамичным настоящим.
Вы увидите, как истории Горького, Даля и Достоевского оживают на фоне граффити, и откроете для себя Нижний Новгород, где великое прошлое ведёт диалог с динамичным настоящим.
Описание экскурсии
Наш путь начинается с площади Минина и Пожарского. Далее на нашем маршруте будут улицы, которые сами по себе — памятники истории:
- Варварская
- Ульянова
- Большая Печёрская
- Семашко
- Ковалихинская
- Провиантская
И всё же это больше, чем классическая экскурсия. Истории великих личностей будут гармонично переплетаться с современным городским искусством. Вы увидите:
- яркие примеры нижегородского стрит-арта, который стал неотъемлемой частью неформальной культуры города
- аутентичные дома, чей антураж дополняет повествование
- граффити, которые напрямую перекликаются с темами нашей экскурсии, создавая живой диалог эпох
Мы выйдем за рамки стандартных биографий — исследуем наследие наших героев через разные области:
- литература — Нижний как родина Максима Горького и место вдохновения для Владимира Даля и Павла Мельникова-Печерского
- наука и техника — достижения Ростислава Алексеева, создателя судов на подводных крыльях, и лётчика Петра Нестерова, основоположника высшего пилотажа
- личные драмы — драматичные и сложные отношений Фёдора Достоевского и Аполлинарии Сусловой
- купеческий дух и атмосфера старинного района, где жили и творили истории нижегородские купцы
Закончим путешествие неподалёку от канатной дороги. После экскурсии у вас будет возможность:
- прокатиться на канатной дороге над Волгой
- полюбоваться волжскими просторами с высоты более 100 метров
- увидеть панораму Нижнего Новгорода с нового захватывающего ракурса
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2110 туристов
Фотограф, редактор в различных СМИ, рассказчик захватывающих историй. Люблю свой город и вожу по нему гостей, рассказывая истории как про старину, так и про современность. Если рассказывать что-то одно, то
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ася впечатлила нас своими познаниями, умением поделиться ими с экскурсантами и удерживать внимание аудитории в течение 2 часов! Мы очень довольны выбором именно этой экскурсии!
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Ю
Идеальная прогулка в хорошую погоду: неторопливый маршрут и интересный рассказ о выдающихся жителях Нижнего, при этом не только литераторах. Спасибо Асе за продуманную экскурсию!
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Р
Прекрасная экскурсия, очень интересно и познавательно. Экскурсовод Ася замечательный рассказчик.
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О
Экскурсия по-хорошему удивила своей гармоничностью. Литераторы и инженеры, врачи и актрисы, жены хорошие и так себе, истории комичные и трагичные - все рядом, все как в жизни. Знаменитые и подзабытые
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М
1. Экскурсовод очень интересная дама, которая знает и любит город, свое дело, неравнодушна к событиям, которые были, есть и будут в городе и готова рассказать гостям 2. Экскурсия для любознательных
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Н
Шикарнейшая экскурсия! Лучшая из всех экскурсий в Нижнем Новгороде за время нашего отпуска, а ходили мы каждый день. Ася отличный экскурсовод, с глубокими знаниями и при этом отличной поставленной грамотной
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