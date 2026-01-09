4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Этот маршрут часто называют «по головам» — и вы убедитесь, что вполне оправдано. Мы совместим классическую литературную прогулку с исследованием современного стрит-арта. Вы увидите, как истории Горького, Даля и Достоевского оживают на фоне граффити, и откроете для себя Нижний Новгород, где великое прошлое ведёт диалог с динамичным настоящим.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

от 5750 ₽ за группу

Ваш гид в Нижнем Новгороде

Описание экскурсии

Наш путь начинается с площади Минина и Пожарского. Далее на нашем маршруте будут улицы, которые сами по себе — памятники истории:

Варварская

Ульянова

Большая Печёрская

Семашко

Ковалихинская

Провиантская

И всё же это больше, чем классическая экскурсия. Истории великих личностей будут гармонично переплетаться с современным городским искусством. Вы увидите:

яркие примеры нижегородского стрит-арта, который стал неотъемлемой частью неформальной культуры города

аутентичные дома, чей антураж дополняет повествование

граффити, которые напрямую перекликаются с темами нашей экскурсии, создавая живой диалог эпох

Мы выйдем за рамки стандартных биографий — исследуем наследие наших героев через разные области:

литература — Нижний как родина Максима Горького и место вдохновения для Владимира Даля и Павла Мельникова-Печерского

наука и техника — достижения Ростислава Алексеева, создателя судов на подводных крыльях, и лётчика Петра Нестерова, основоположника высшего пилотажа

личные драмы — драматичные и сложные отношений Фёдора Достоевского и Аполлинарии Сусловой

купеческий дух и атмосфера старинного района, где жили и творили истории нижегородские купцы

Закончим путешествие неподалёку от канатной дороги. После экскурсии у вас будет возможность: