4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии мы познакомимся с местами жизни и творчества известных писателей и не только. Вас ждут истории о Максиме Горьком, Владимире Дале, Павле Мельникове-Печерском и других. Не пропустим мы и точки, связанные с Ростиславом Алексеевым — создателем судов на подводных крыльях, летчиком Петром Нестеровым — основоположником высшего пилотажа, и возлюбленной самого Федора Достоевского. И, конечно, в экскурсии не обойдем вниманием купцов, живших в этом районе.

Программа

Часто этот маршрут называют “по головам”. Мы разбавим истории про известных личностей нижегородским граффити и заброшенными домами, которые нам встретятся на пути. Примечательная особенность нижегородского стрит-арта — рисование на деревянных домах — реакция уличных художников на меняющийся облик Нижнего Новгорода, которую называют «нижегородской школой» в уличном искусстве.

В каком саду растил яблони Владимир Даль? Где держали коней при Башкировых и при советской власти? Какое отношение Мартыновская больница имела к тому Мартынову, который убил Лермонтова? Почему здание налоговой инспекции назвали репродуктором? Что прятали под лестницей Каменские и почему говорят об их проклятье? Где жила семья актеров Дворжецких и куда Вацлав Янович ходил на рыбалку? И, конечно, взглянем на волжские дали с Верхневолжской набережной.

Закончим мы на канатной дороге, где гости услышат истории про площадь Сенную и рассказ о канатной дороге — самой длинной на Волжских берегах, дореволюционную историю Солдатской слободки и советскую историю этого места.

Наш маршрут стартует от главной площади города — Минина и Пожарского, дальше пройдет по улицам Ульянова, Большой Печерской, Семашко, Ковалихинской, Провиантской, Верхневолжской набережной и площади Сенной. Окончание у канатной дороги.

После экскурсии гости смогут (по желанию) отправиться на прогулку по канатной дороге, где полюбуются на волжские дали с километровой высоты и взглянут на Нижний Новгород совсем с другого ракурса.