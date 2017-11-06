4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Часто этот маршрут называют “по головам”. Мы разбавим истории про известных личностей нижегородским граффити и заброшенными домами, которые нам встретятся на пути. Примечательная особенность нижегородского стрит-арта — рисование на деревянных домах — реакция уличных художников на меняющийся облик Нижнего Новгорода, которую называют «нижегородской школой» в уличном искусстве.
В каком саду растил яблони Владимир Даль? Где держали коней при Башкировых и при советской власти? Какое отношение Мартыновская больница имела к тому Мартынову, который убил Лермонтова? Почему здание налоговой инспекции назвали репродуктором? Что прятали под лестницей Каменские и почему говорят об их проклятье? Где жила семья актеров Дворжецких и куда Вацлав Янович ходил на рыбалку? И, конечно, взглянем на волжские дали с Верхневолжской набережной.
Закончим мы на канатной дороге, где гости услышат истории про площадь Сенную и рассказ о канатной дороге — самой длинной на Волжских берегах, дореволюционную историю Солдатской слободки и советскую историю этого места.
Наш маршрут стартует от главной площади города — Минина и Пожарского, дальше пройдет по улицам Ульянова, Большой Печерской, Семашко, Ковалихинской, Провиантской, Верхневолжской набережной и площади Сенной. Окончание у канатной дороги.
После экскурсии гости смогут (по желанию) отправиться на прогулку по канатной дороге, где полюбуются на волжские дали с километровой высоты и взглянут на Нижний Новгород совсем с другого ракурса.