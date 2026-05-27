Вы готовы увидеть город, которого нет на открытках? Забудьте о солнечной набережной и весёлых ярмарках. Мы отправляемся на тёмную, скрытую от несведущих глаз сторону Нижнего Новгорода.
Пройдём по местам, где история переплетается с мистикой, а реальные трагедии порождают легенды, от которых стынет кровь.
Описание экскурсии
- Чкаловская лестница — не только символ города, но и хранитель тайны Дятловых гор
- Усадьбы богатеев, где рассыпаны проклятия
- Дореволюционный арестный дом, дом политкаторжан и дом, где висит загадочный портрет
- «Остров», на котором застыли крики невинных
- Дом с квартирой за 1000 дореволюционных рублей в месяц, с которой один писатель решил не расставаться — даже после своей смерти
Вы узнаете много жути:
- почему в старинных особняках до сих пор слышны шаги умерших владельцев
- кто бродит по коридорам бывших тюрем
- почему местные жители обходят стороной определённые дома после заката
- где скрываются кладбища и как мертвецы могут выйти на связь
- легенды о золоте купцов и разбойников — сказки ли это
Организационные детали
Прогулка проходит с использованием радиогидов — вы услышите рассказ, даже если рядом играет громкая музыка или вы немного отстали.
в субботу в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1340 ₽
|Дети до 16 лет
|1000 ₽
|Дети до 12 лет
|750 ₽
|Пенсионеры
|1000 ₽
|Дети с 12 до 18 лет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 1160 туристов
Создатель и автор сообщества о Нижнем Новгороде, в котором я рассказываю историю моего города в маленьких сюжетах. Моя цель — показать, что находилось раньше на привычных всем местах. А на экскурсиях я описываю, как жили нижегородцы много лет назад.
