Нам предстоит раскрыть изнанку Нижнего Новгорода и поговорить о том, что вряд ли можно услышать на обычных экскурсиях. Кровавые преступления, зловещие слухи и интриги, мистика и не менее жуткая реальность — всё это, хотим мы этого или нет, неотделимо от истории древнего города. Вы услышите:
о нижегородском Джеке Потрошителе, который мог похвастаться коллекцией человеческих носов;
о самом громком уголовном деле конца 19 века, где подсудимые обвинялись в человеческих жертвоприношениях;
о двух нижегородских губернаторах, один из которых сражался с холерой, а второй, поговаривали, был серийным маньяком;
о способах казни и судьбах нижегородских палачей;
о том, зачем в 18 веке отрезанные части тела «декорировали» бусинами и кружевами.
А еще разберемся, откуда брались слухи, что людей в городе хоронят живьем, почему нижегородцы проиграли «черной смерти» и правда ли, что главный советский писатель продал душу дьяволу.
Тайники секретов Нижнего Новгорода
На исторический центр и древние памятники Нижнего мы посмотрим под новым углом: как на места, где совершались страшные и часто необъяснимые события, где лютовали эпидемии, где плелись интриги, где веками людей казнили самыми разными способами.
Темные истории города откроются вам около стен и башни Кремля, церквей Михаила Архангела и Иоанна Предтечи, Дворца губернатора и на улице Рождественской. Вы услышите о возникновении анатомических театров у медицинского института, о секретном бункере Сталина на набережной. Увидите часовню-костницу с черепами воинов ополчения 1612 года и могилу Минина, у которой вспомним об ужасах Смуты. А закончим путешествие у нижегородского «дементора».
Кому подойдет прогулка
Любителям и коллекционерам местных историй и легенд, которые хотят познакомиться с городом и не боятся немного пощекотать себе нервы.
Организационные детали
Возможно посещение экскурсии с детьми от 12 лет под вашу ответственность. О наличии в группе детей предупредите, пожалуйста, при оформлении заказа.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пл. Минина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 5208 туристов
Я член нижегородской гильдии экскурсоводов, увлечена своим делом и родным городом. У меня два высших образования и профильное образование гида.
Нижний Новгород покоряет причудливым сочетанием архитектуры всех эпох, начиная с 16 читать дальшеуменьшить
века, смешением классики и современного искусства. Нижний Новгород — это территория могущественных рек, великих просторов, ярких закатов, высоты и ветра. А ещё это город удивительных историй, которые могли случиться только здесь. Я постаралась отыскать их все, чтобы рассказать вам о них на своих экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 132 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
Спасибо огромное Юлии за супер-интересную экскурсию! Интриги, тайны, легенды, призраки и прочая мистика. Все легко и с юмором. Нам всем очень понравилось! Рекомендую!!!
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Анна
Обалденная экскурсия, обалденная гид Юлия. Второй год в Нижнем, и ещё в прошлом году хотела попасть на эту экскурсию, но получилось только на мистику Верхне-волсжкой наб. Экскурсия интересная, если вы любите читать дальшеуменьшить
всякую "чернуху", не сопливые парадные рассказы, необычны факты, то все эти интересности, переплетенные с историческим наполнением в доступной форме, да лёгким увлекательным языком Юлия вам покажет - расскажет. Рекомендую смело любую экскурсию Юлии. Если буду в Нижнем, обязательно возьму ещё экскурсиию,даже если я на ней уже была, потому что Юлия быстро располагает к себе и просто очень приятно провести вечер в такой прогулке:)
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О
Оксана
Юлия восхитительно все рассказала, мы слушали ее с большим интересом, время пролетело незаметно, хотелось слушать и слушать. Также мы задавали вопросы на отвлеченные темы и на все был ответ. Экскурсия читать дальшеуменьшить
подойдет тем, кто уже знаком с Нижним Новгородом и хочется послушать щекотливые детективные истории. Обязательно отправилась бы с ней на познавательную экскурсию по Нижнему Новгороду. Она красиво излагает истории, при этом предлагает несколько версий, дает возможность предложить свои версии и это не просто монотонный рассказ, а именно диалог, в котором вы полностью вовлечены в тему. Обязательно еще раз обратимся именно к ней, когда появится возможность посетить этот удивительный город
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Е
Елена
Заказывали семейную экскурсию. Юлия отличный рассказчик и профессионал своего дела. Состав участников разного возраста, начиная от ребёнка 12 лет заканчивая бабушкой в почтенном возрасте. Было интересно всем. Интриги, приключения, события и темные факты нашего города. Рекомендую к посещению!
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М
Михаил
Добрый день!
22 марта посетили с друзьями экскурсию "Тёмная сторона Нижнего". 👻
Большое спасибо экскурсионному агентству Tripster за организацию экскурсии! 🥰 Получили массу впечатлений и узнали много интересного и страшного о городе читать дальшеуменьшить
и его жителях в разные эпохи. Впечатлило и количество костниц в центре города и посещение одной из них ☠ Отдельная благодарность экскурсоводу Юлии за увлекательный и подробный рассказ 🥰 Юлия прекрасно владеет материалом, приводила много интересных фактов, доброжелательна. Видно, что Юлия любит свою работу, потому что говорила очень увлечённо и с воодушевлением. В наше время это дорогого стоит, когда работа приносит удовольствие 🔥
Спасибо Вам большое за прекрасный день в прекрасной компании. 👍
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Сергей
Забавное содержание экскурсии. Городские легенды и местные ужасы - довольно познавательно! Хорошо дополняет и "разбавляет" традиционные маршруты. Единственно, некоторые факты не подтверждаются историческими источниками (напр. история создания Чкаловской лестницы). Ну на то они и легенды!!!
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