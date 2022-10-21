Нам предстоит раскрыть изнанку Нижнего Новгорода и поговорить о том, что вряд ли можно услышать на обычных экскурсиях. Кровавые преступления, зловещие слухи и интриги, мистика и не менее жуткая реальность — всё это, хотим мы этого или нет, неотделимо от истории древнего города. Вы услышите:
А еще разберемся, откуда брались слухи, что людей в городе хоронят живьем, почему нижегородцы проиграли «черной смерти» и правда ли, что главный советский писатель продал душу дьяволу.
На исторический центр и древние памятники Нижнего мы посмотрим под новым углом: как на места, где совершались страшные и часто необъяснимые события, где лютовали эпидемии, где плелись интриги, где веками людей казнили самыми разными способами.
Темные истории города откроются вам около стен и башни Кремля, церквей Михаила Архангела и Иоанна Предтечи, Дворца губернатора и на улице Рождественской. Вы услышите о возникновении анатомических театров у медицинского института, о секретном бункере Сталина на набережной. Увидите часовню-костницу с черепами воинов ополчения 1612 года и могилу Минина, у которой вспомним об ужасах Смуты. А закончим путешествие у нижегородского «дементора».
Любителям и коллекционерам местных историй и легенд, которые хотят познакомиться с городом и не боятся немного пощекотать себе нервы.