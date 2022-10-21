Темная сторона Нижнего Новгорода

Услышать жуткие и правдивые истории, пробирающие до мурашек, на прогулке по историческому центру

Каждый древний город окутан байками и легендами — но что, если реальность намного мрачнее выдумок? Я проведу вас по центру Нижнего Новгорода, открывая самые зловещие страницы городской истории.

Эпидемии холеры и чумы, губернатор-маньяк, жертвоприношения, казни, сделки с дьяволом — вы узнаете о самых страшных секретах Нижнего, пугающих, но влекущих.
Темная сторона Нижнего Новгорода
Темная сторона Нижнего Новгорода
Темная сторона Нижнего Новгорода
Темная сторона Нижнего Новгорода
Темная сторона Нижнего Новгорода
Темная сторона Нижнего Новгорода
Темная сторона Нижнего Новгорода
Темная сторона Нижнего Новгорода
Темная сторона Нижнего Новгорода
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Описание

Что вас ожидает

Истории, которые страшнее любых легенд

Нам предстоит раскрыть изнанку Нижнего Новгорода и поговорить о том, что вряд ли можно услышать на обычных экскурсиях. Кровавые преступления, зловещие слухи и интриги, мистика и не менее жуткая реальность — всё это, хотим мы этого или нет, неотделимо от истории древнего города. Вы услышите:

  • о нижегородском Джеке Потрошителе, который мог похвастаться коллекцией человеческих носов;
  • о самом громком уголовном деле конца 19 века, где подсудимые обвинялись в человеческих жертвоприношениях;
  • о двух нижегородских губернаторах, один из которых сражался с холерой, а второй, поговаривали, был серийным маньяком;
  • о способах казни и судьбах нижегородских палачей;
  • о том, зачем в 18 веке отрезанные части тела «декорировали» бусинами и кружевами.

А еще разберемся, откуда брались слухи, что людей в городе хоронят живьем, почему нижегородцы проиграли «черной смерти» и правда ли, что главный советский писатель продал душу дьяволу.

Тайники секретов Нижнего Новгорода

На исторический центр и древние памятники Нижнего мы посмотрим под новым углом: как на места, где совершались страшные и часто необъяснимые события, где лютовали эпидемии, где плелись интриги, где веками людей казнили самыми разными способами.

Темные истории города откроются вам около стен и башни Кремля, церквей Михаила Архангела и Иоанна Предтечи, Дворца губернатора и на улице Рождественской. Вы услышите о возникновении анатомических театров у медицинского института, о секретном бункере Сталина на набережной. Увидите часовню-костницу с черепами воинов ополчения 1612 года и могилу Минина, у которой вспомним об ужасах Смуты. А закончим путешествие у нижегородского «дементора».

Кому подойдет прогулка

Любителям и коллекционерам местных историй и легенд, которые хотят познакомиться с городом и не боятся немного пощекотать себе нервы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Минина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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