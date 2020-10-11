5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Становление Нижнего Новгорода

Начнем с самого начала: с Нижегородского кремля. Любуясь кремлевской панорамой, поговорим о значении города, возведенного на слиянии Волги и Оки. У памятника князю-основателю Юрию Всеволодовичу я объясню, почему город 🏙️ пропустил этап «деревни». А в храме Михаила Архангела увидим гробницу Кузьмы Минина: вы вспомните Смутное время, услышите о народных ополчениях в те времена и поймете, почему именно нижегородское оказалось удачным. На нашем маршруте встретится еще два памятника, посвященных Минину и Пожарскому: ведь история 📖 не заканчивается освобождением Москвы — я расскажу её продолжение.

Авто-прогулка по городу

После мы направимся к Чкаловской лестнице и поговорим о двух знаменитых горожанах, работавших над развитием скорости самолетов, а третьего — создателя метеора и экраноплана — вспомним у здания Политеха, где хранится интересный памятник.

С Нижней набережной откроется вид на Печерский монастырь: вас ждет рассказ о его прошлом, нынешнем быте и главных ценностях. У храма Рождества Богородицы я раскрою особенности строгановского барокко. Финальной точкой станет Ильинский холм, где сохранились палаты 17 века. Здесь, любуясь ярмаркой на другом берегу, мы поговорим о развитии города, появлении заводов — и наведем мосты в современность. А еще я подскажу, как можно самостоятельно продолжить знакомство с Нижним Новгородом.

Организационные детали

Трансфер и радиогид входит в стоимость экскурсии 🧭.