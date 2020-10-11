5 отзывов оставили туристы

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Нижний Новгород От и До: на машине и пешком

Погрузиться в жизнь города и не пропустить ни единого слова с радиогидом

5
5 отзывов
Елена
Елена – Гид из Нижнего Новгорода
От прошлого до современности, от нижнего до верхнего — я представлю вам город 🏙️ со всех сторон.

Мы побываем в кремле, увидим памятники 17 века, поговорим о развитии города и его великих горожанах.

И вам не обязательно находиться рядом — с радиогидом вы можете прогуляться 👣, полюбоваться панорамами, рассмотреть заинтересовавший объект, не теряя нить рассказа!
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком

Что вас ожидает

Становление Нижнего Новгорода
Начнем с самого начала: с Нижегородского кремля. Любуясь кремлевской панорамой, поговорим о значении города, возведенного на слиянии Волги и Оки. У памятника князю-основателю Юрию Всеволодовичу я объясню, почему город 🏙️ пропустил этап «деревни». А в храме Михаила Архангела увидим гробницу Кузьмы Минина: вы вспомните Смутное время, услышите о народных ополчениях в те времена и поймете, почему именно нижегородское оказалось удачным. На нашем маршруте встретится еще два памятника, посвященных Минину и Пожарскому: ведь история 📖 не заканчивается освобождением Москвы — я расскажу её продолжение.

Авто-прогулка по городу
После мы направимся к Чкаловской лестнице и поговорим о двух знаменитых горожанах, работавших над развитием скорости самолетов, а третьего — создателя метеора и экраноплана — вспомним у здания Политеха, где хранится интересный памятник.
С Нижней набережной откроется вид на Печерский монастырь: вас ждет рассказ о его прошлом, нынешнем быте и главных ценностях. У храма Рождества Богородицы я раскрою особенности строгановского барокко. Финальной точкой станет Ильинский холм, где сохранились палаты 17 века. Здесь, любуясь ярмаркой на другом берегу, мы поговорим о развитии города, появлении заводов — и наведем мосты в современность. А еще я подскажу, как можно самостоятельно продолжить знакомство с Нижним Новгородом.

Организационные детали

Трансфер и радиогид входит в стоимость экскурсии 🧭.

Начало и место завершения
🚩 на площади Минина и Пожарского
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Добрый день, меня зовут Елена. Моя экскурсия даёт вам хорошего экскурсовода (профессиональный спикер и рассказчик, современная техника ведения и озвучивания экскурсии — радиогиды). А также положительные эмоции и новые впечатления. Моя миссия — ПРОСВЕЩЕНИЕ. С хорошей экскурсией решается вопрос «скучного учителя истории»:)
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5 отзывов оставили туристы

11 октября 2020
Спасибо большое Елене за интересную экскурсию. Мы в первый раз постели Нижний Новгород и узнали много интересного и получили массу положительных эмоций. Экскурсию и гида однозначно рекомендуем.
4 октября 2020
Если Вы впервые в Нижнем, экскурсия с Леной вам поможет понять роль этого великого города в истории России. Елена легко, без лишних слов, заставит Вас восхитится яркими личностями, которые родились и творили на берегах Волги и Оки. Елена покажет Вам лучшие видовые площадки и ответит на все Ваши самые неожиданные вопросы.
13 сентября 2020
Очень понравилось. Рекомедую.
31 августа 2020
Очень интересная экскурсия, Елена прекрасный рассказчик. Всем советую!
17 августа 2020
Экскурсию «От и до» проводила Елена для нас, гостей из Саратова. Информация интересная, впечатления сильные позволили лучше узнать прекрасный город. Очень удобна форма проведения экскурсии - сочетание пешеходной и автомобильной, спасибо огромное Лене. Анна г. Саратов.

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