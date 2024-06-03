1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур
Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: около Кремля
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тамплиеры и провидцы, тайна кольца и зелёного абажура, а также секретный уговор с царём и не только
Начало: На пл. Горького (ст. метро Горьковская)
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тёмная сторона Нижнего Новгорода: мистика и преступления в истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок, раскрывая самые зловещие секреты Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Пл. Минина
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
24 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
40%
Групповая
2 часа
Мистика Волжского откоса
Отыскать призраков и раскрыть страшные тайны, которые хранят нижегородские особняки (в группе)
Начало: На площади Минина
16 июня в 15:00
22 июня в 16:00
1000600₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час 42 минуты
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
Начало: Улица Нестерова (у памятника Ньюпорт lV)
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистический Нижний Новгород
Начало: Большая Покровская, 13
Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Нижний на раз-два-три
Начало: Г. Нижний Новгород, Кремль 7А
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил3 июня 2024Очень высоко оцениваю работу Павла Плюснина. Хороший уровень знаний, приятная манера изложения материала. Нам очень понравилось! Жаль, что только 2 дня в Нижнем Новгороде!
- ЮЮлия3 июня 2024Юлия - прекрасный экскурсовод, которая действительно интересуется историей Нижнего и его особенными, темными деталями) нам очень понравилось!
- ДДмитрий2 июня 2024Отличная, очень интересная и живая экскурсия! Все очень понравилось! Павел рассказывал о городе с юмором, погружаясь в интересные детали и, в целом, оставил впечатление очень интересного собеседника. Нам очень понравилось, рекомендуем 🙂
- ООксана2 июня 2024Просто великолепная экскурсия!!! Павел, браво!
- ЕЕлена2 июня 2024Ради одной этой экскурсии стоит приехать в Нижний Новгород. Илья, огромное спасибо за все эмоции, которые сохраню и увезу с собой! Всем
- ВВасилий1 июня 2024Прекрасная сбалансированная экскурсия. Понравилась и мне и сыну. Ребёнок больше слушал про привидения и клады, взрослый про купеческие династии. В итоге все остались довольны. Хочется отметить, что экскурсовод умеет увлечь и обладает прекрасным чувством юмора. Рекомендую
- ЛЛариса1 июня 2024Экскурсия шикарная и экскурсовод чудесный! Получила большое удовольствие. Думала будут сомнительные истории про привидения, но экскурсия оказалась значительно глубже. Узнала
- ССаша1 июня 2024Экскурсия супер! Нам очень понравилось! Было страшно, весело и познавательно. Много интересных фактов. Заслушались даже те, кто скептически относится к экскурсиям. А какие виды на набережной! Юлия, огромное вам спасибо за увлекательный вечер!
- ННиколай31 мая 2024Выбирал экскурсию наобум. Хотелось чего-то неизбитого, оригинального. Название заинтриговало. А потом началось чистое волшебство. Профессионализм в подаче непростого материала, заинтересованность в
- ООльга26 мая 2024Спасибо Юле за интересную и занимательную экскурсию. Юля рассказывала эмоционально, было очень интересно узнать о городе с неожиданной стороны. Тайные
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Мистические»
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