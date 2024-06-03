Мистические экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 10 экскурсий в категории «Мистические» в Нижнем Новгороде, цены от 600 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистика и история Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
738 отзывов
Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур
Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: около Кремля
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Тайные общества Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тамплиеры и провидцы, тайна кольца и зелёного абажура, а также секретный уговор с царём и не только
Начало: На пл. Горького (ст. метро Горьковская)
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
4 500 за всё до 10 чел.
Тёмная сторона Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
70 отзывов
Тёмная сторона Нижнего Новгорода: мистика и преступления в истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок, раскрывая самые зловещие секреты Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Пл. Минина
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 300 за всё до 10 чел.
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200 за человека
Град Китеж и озеро Светлояр
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
24 500 за всё до 4 чел.
Мистика Волжского откоса
🚶 Пешая
скидка
40%
Групповая
2 часа
3 отзыва
Мистика Волжского откоса
Отыскать призраков и раскрыть страшные тайны, которые хранят нижегородские особняки (в группе)
Начало: На площади Минина
16 июня в 15:00
22 июня в 16:00
1000600 за человека
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час 42 минуты
50 отзывов
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
Начало: Улица Нестерова (у памятника Ньюпорт lV)
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
Мистический Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Мистический Нижний Новгород
Начало: Большая Покровская, 13
Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 000 за всё до 4 чел.
Нижний на раз-два-три
🚶 Пешая
Групповая
6 часов
Нижний на раз-два-три
Начало: Г. Нижний Новгород, Кремль 7А
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    3 июня 2024
    Мистика и история Нижнего Новгорода
    Очень высоко оцениваю работу Павла Плюснина. Хороший уровень знаний, приятная манера изложения материала. Нам очень понравилось! Жаль, что только 2 дня в Нижнем Новгороде!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Тёмная сторона Нижнего Новгорода
    Юлия - прекрасный экскурсовод, которая действительно интересуется историей Нижнего и его особенными, темными деталями) нам очень понравилось!
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Мистика и история Нижнего Новгорода
    Отличная, очень интересная и живая экскурсия! Все очень понравилось! Павел рассказывал о городе с юмором, погружаясь в интересные детали и, в целом, оставил впечатление очень интересного собеседника. Нам очень понравилось, рекомендуем 🙂
  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Мистика и история Нижнего Новгорода
    Просто великолепная экскурсия!!! Павел, браво!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Град Китеж и озеро Светлояр
    Ради одной этой экскурсии стоит приехать в Нижний Новгород. Илья, огромное спасибо за все эмоции, которые сохраню и увезу с собой! Всем
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    путешественникам от души рекомендую Илью в качестве гида, потому что лучше найти будет сложно. Озеро Светлояр - вокруг озера выложена деревянная дорожка, можно (и нужно) обойти его очень комфортно. Много комаров и мошек, берите что-то с длинным рукавом. Музей Хохломы - небольшой, но красивый. Там есть магазин, выбор большой всего на любой вкус (не дешёвый). Музей, про который Илья заранее не говорит, - это действительно что-то необыкновенное! Поездка на комфортном автомобиле с кондиционером. По пути можно сделать остановку на обед (по желанию).

  • В
    Василий
    1 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Прекрасная сбалансированная экскурсия. Понравилась и мне и сыну. Ребёнок больше слушал про привидения и клады, взрослый про купеческие династии. В итоге все остались довольны. Хочется отметить, что экскурсовод умеет увлечь и обладает прекрасным чувством юмора. Рекомендую
  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Экскурсия шикарная и экскурсовод чудесный! Получила большое удовольствие. Думала будут сомнительные истории про привидения, но экскурсия оказалась значительно глубже. Узнала
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    и много нового про нижегородских купцов. А место проведения просто потрясающее, особенно в такую жару. Ещё раз спасибо! Обязательно посещу и другие экскурсии Юлии.

  • С
    Саша
    1 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Экскурсия супер! Нам очень понравилось! Было страшно, весело и познавательно. Много интересных фактов. Заслушались даже те, кто скептически относится к экскурсиям. А какие виды на набережной! Юлия, огромное вам спасибо за увлекательный вечер!
  • Н
    Николай
    31 мая 2024
    Тёмная сторона Нижнего Новгорода
    Выбирал экскурсию наобум. Хотелось чего-то неизбитого, оригинального. Название заинтриговало. А потом началось чистое волшебство. Профессионализм в подаче непростого материала, заинтересованность в
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    слушателе, личное обаяние-вот составляющие идеальной экскурсии, которые я получил на все 100%. Юлия-несомненно высокий профессионал и, как мне показалось, влюблённый в своё дело человек. Всем рекомендую.

    Выбирал экскурсию наобум. Хотелось чего-то неизбитого, оригинального. Название заинтриговало. А потом началось чистое волшебство
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Тайные общества Нижнего Новгорода
    Спасибо Юле за интересную и занимательную экскурсию. Юля рассказывала эмоционально, было очень интересно узнать о городе с неожиданной стороны. Тайные
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    общества, мифы, слухи. Экскурсию рекомендую всем, кто хочет не только познакомиться с городом, но и лучше узнать его скрытые тайные истории.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Мистические»

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  1. Мистика и история Нижнего Новгорода
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  3. Тёмная сторона Нижнего Новгорода
  4. Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
  5. Град Китеж и озеро Светлояр
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  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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