Участники квеста «Секреты Большой Покровской» отправятся в путешествие по исторической улице Нижнего Новгорода.



На этом маршруте предстоит разгадывать загадки, отвечать на вопросы и выполнять задания, связанные с историей города. В интерактивной форме откроются тайны, связанные с известными личностями и событиями. Участники получат роли и станут частью команды, чтобы раскрыть все секреты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в квесте - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы улицы оживают, и можно насладиться атмосферой города. В апреле и октябре также можно провести время с удовольствием, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой квест тоже доступен, но потребуется теплая одежда.

Сейчас август — это идеальное время.