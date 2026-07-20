Участники квеста «Секреты Большой Покровской» отправятся в путешествие по исторической улице Нижнего Новгорода.
На этом маршруте предстоит разгадывать загадки, отвечать на вопросы и выполнять задания, связанные с историей города. В интерактивной форме откроются тайны, связанные с известными личностями и событиями. Участники получат роли и станут частью команды, чтобы раскрыть все секреты
На этом маршруте предстоит разгадывать загадки, отвечать на вопросы и выполнять задания, связанные с историей города. В интерактивной форме откроются тайны, связанные с известными личностями и событиями. Участники получат роли и станут частью команды, чтобы раскрыть все секреты
5 причин купить этот квест
- 🗝️ Узнать тайны Большой Покровской
- 🧩 Решать увлекательные задачи
- 📜 Исторические факты о городе
- 👥 Командная работа и взаимодействие
- 🔍 Интерактивный формат
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в квесте - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы улицы оживают, и можно насладиться атмосферой города. В апреле и октябре также можно провести время с удовольствием, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой квест тоже доступен, но потребуется теплая одежда.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Большая Покровская улица
- Нижегородский Кремль
Описание квеста
Нестандартное знакомство с Нижним Новгородом
Каждый из вас станет участником команды и получит свою роль: капитана, летописца, серфера, часовщика, фотокора, дешифровщика или человека-памяти. А дальше с помощью логики и внешних подсказок разгадает секреты старинной Большой Покровской улицы. В занимательной интерактивной форме вы узнаете:
- Почему именно Большая Покровская всегда была главной в городе
- Как Зиновий Свердлов стал приемным сыном Горького
- Где хранилась большая часть золотого запаса России в начале XX века
- Как с Большой Покровской связаны Кулибин, Пушкин, князья Трубецкие, Шаляпин и Николай II
Организационные детали
- Этот квест является своеобразным продолжением Исторического квеста в Нижегородском Кремле и Загадки улицы Рождественской, и одновременно завершает историю нашего города. Он построен по тем же правилам, поэтому участникам, прошедшим предыдущие игры, будет легко сориентироваться.
- Цена указана за группу взрослых
- Стоимость игры для детей до 10 человек — 8000 рублей (если вас больше, то дополнительно с каждого ребенка по 800 руб.)
- Стоимость для смешанной группы рассчитывается на сайте при выборе нужного количества билетов
- Возможное количество участников квеста до 60
- Игра подойдёт участникам от 14 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|940 ₽
|Дети до 16 лет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 70 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Булат — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 9018 туристов
Я занимаюсь приключенческими программами более 30 лет. В 2013 году запустил программу «Городская история» с тремя историческими квестами, охватывающими всё прошлое Нижнего Новгорода. Многолетняя практика показывает, что этот формат значительно интереснее для детей, и в их голове остаётся намного больше информации. С ростом популярности программы сформировалась команда молодых людей, которые прошли обучение и теперь успешно работают в качестве ведущих.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличный квест. Узнали, а главное запомнили☝️, много нового. Детям 11,15,16 лет и взрослым зашло на ура! Динамично и позитивно!)
Вам был полезен этот отзыв?
М
Квест был очень динамичный! Однозначно можно рекомендовать взрослым! Даже если вы ничего не знаете о городе, при нужной доле внимания и логики сможете найти правильные ответы. Ведущий Андрей очень располагает
Вам был полезен этот отзыв?
О
Хотим поблагодарить Булата, от всей нашей компании (4 взрослых и 4 детей (9,9,11 и 16 лет) за прекрасную организацию квеста и интересную подачу информации. Экскурсия прошла в игровой форме и
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия в виде квеста была для нас новым форматом. Заказали ее у Булата по рекомендации знакомых. Очень классно!!! У нас была замечательная девушка-ведущая!!! Информация воспринимается более легко и запоминающе в форме игры. У нас был ребенок 7 лет и тоже что-то запомнил и рассказывал потом!!! А взрослые почувствовали себя немного детьми:)) Спасибо за такую идею!!!
Вам был полезен этот отзыв?
т
Просто супер. Очень интересно. Очень вовлеченный гид
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Исторический квест «Секреты Большой Покровской»»
Квест
до 6 чел.
Большая Покровская и окрестности: прогулка-квест в вашем смартфоне (без гида)
Авторский маршрут по улице, с которой начинается Нижний - изучить главные места и секретные уголки
Начало: У метро «Горьковская» (Звездинский сквер)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица
Откройте тайны Нижнего Новгорода: как пересекались миры богатства и бедности в 19 веке. Уникальная экскурсия по знаковым местам города
Начало: На Нижневолжской набережной
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Ощутите дух купеческой эпохи, исследуя архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о знаменитых гостях города
Начало: На Большой Покровской
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Познакомиться с городом через его главную улицу и судьбы нижегородцев
Начало: Пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от 6900 ₽ за всё до 10 чел.
от 9400 ₽ за группу