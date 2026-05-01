Гурман в провинции весной. Суздаль - Нижний Новгород

Приглашаем вас отправиться в весеннее путешествие по Суздалю и Нижнему Новгороду.

За два дня вы отведаете вкуснейшие блюда русской кухни и увидите главные достопримечательности знаменитых городов нашей страны. Тур подарит впечатления, которые останутся с вами надолго, присоединяйтесь!
Программа тура по дням

1 день

Усадьба Кописки (Богдарня) - Суздаль

03:00-03:15 Сбор группы во Владимире (место согласовывается накануне отправления, предупредите менеджера при бронировании, если наиболее удобное место сбора для Вас во Владимире).

08:00-08:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ (время в пути около 2,5 часов – 130 км.).

Трансфер в Богдарню. Путевая информация.

Усадьба Кописки (Богдарня) — это место, где деревенская экологичность сочетается с городским комфортом, а натуральные фермерские продукты — с уникальным местом Клязьминского заказника.

Вас ждет:

  • посещение сыроварни с видом на сырный цех и рассказом о компании «Сэр(Сыр)Джон», а также о процессе приготовления сыров и их видах;
  • дегустация авторских сыров (предлагаются шесть видов сыра, производства компании «Сэр (Сыр) Джон», с рассказом о сыроварении и о тех сырах, которые представлены в сырной тарелке);
  • посещение фирменного магазина.

Отправление в Суздаль (время в пути около 2,5 часов – 130 км.).

Путевая информация.

За дополнительную плату дегустация 10 сортов Суздальской медовухи в Дегустационном зале Суздальская медовуха, который находится в самом центре города.

Интерьер зала выдержан в духе русских традиций и похож на убранство царских палат: расписной сводчатый потолок и такие же расписные стены (оплата в офисе или на маршруте при наличии мест).

Обед с блюдами русской кухни.

Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром главных достопримечательностей древнего города: Суздальский Кремль, Торговая площадь, Спасо-Евфимиев монастырь, Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской колокольней, Покровский монастырь XIV века.

Отправление в Нижний Новгород (время в пути около 4 часов – 250 км).

21:00 (ориентировочно) размещение в отеле «Волна», г. Нижний Новгород (резервные отели: «Маринс парк отель», «Гранд отель Ока», «Заречная», «Славянка»).

Свободное время.

Поздний ужин в ресторане отеля (за доп. плату).

2 день

Нижний Новгород - Усадьба Рукавишниковых

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Освобождение номеров.

09:00 Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы.

Посещение Нижегородского кремля – памятника архитектуры начала XVI века, с осмотром территории, Михайло-Архангельского собора.

Экскурсия в музей-усадьбу купца Рукавишникова – самый крупный музей области, летопись которого начинается с конца XIX века.

Сейчас в музее представлено более 300 тыс. предметов – памятников культуры, в том числе коллекции фарфора, мебели, графики, тканей, изделий из металла.

Обед с русской ухой.

Окончание программы.

Самостоятельное прибытие на ж/д вокзал и возвращение в Москву (рекомендованные поезда после 16:00).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Нижнего Новгорода.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от проживания, в руб:

Двухместное размещениеДоплата за одноместное размещение
14 9004 000

Скидка для взрослого на дополнительном месте – 400 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Волна»

1 ночь

Гостиница является крупнейшей в Нижнем Новгороде, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру.

Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием и высоким качеством обслуживания. Гости могут воспользоваться: депозитной ячейкой на рецепции, тренажерным залом, парковкой, камерой хранения багажа, бесплатным Wi-Fi.

Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В них созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха. Каждый оснащен современной мебелью и необходимой техникой.

В расположенных на территории ресторанах «Чайка» и «Бурлак» представлен широкий ассортимент изысканных блюд. Здесь можно вкусно поесть и провести время в уютной атмосфере. В банкетном зале можно организовать и отпраздновать торжественные события любого масштаба.

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет приблизительно 10 км.

Конгресс-отель «Marins Park Hotel Нижний Новгород»

1 ночь

«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.

Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены, махровые халаты и фен.

Гостиница «Ока»

1 ночь

Гостиничный комплекс находится в центральной части Нижнего Новгорода и отличается первоклассным уровнем обслуживания и развитой инфраструктурой. Здесь вы найдёте всё необходимое для максимально комфортного отдыха.

На выбор гостям предоставляется несколько вариантов размещения в одном из 65 уютных номеров, дизайнерское оформление и удобство которых обеспечивается современной техникой и мебелью европейского производства.

К услугам постояльцев один из крупнейших развлекательных центров Capital Club, объединяющий в себе боулинг, бильярд и спорт-бар, а оставаться в форме поможет фитнес-клуб, включающий бассейн и тренажёрный зал, саун-клуб, салон красоты и SPA.

Другой особенностью отеля являются рестораны, расположенные на территории комплекса. «Ока» порадует воздушным светлым интерьером в классическом стиле, блюдами русской и европейской кухни, а завтрак здесь проводится в формате «шведский стол».

Гостиница «Заречная»

1 ночь

Гостиница «Заречная» расположена в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Номера оборудованы всей необходимой мебелью, санузлом, телевизором и бесплатным Wi-Fi.

В двух минутах находится станция метро «Заречная», благодаря чему все желающие без проблем доберутся до запланированных к посещению мест.

Гостиница «Славянка»

1 ночь

Гостиница «Славянка» привлекает своих посетителей удобным местом расположения. Хорошая транспортная развязка позволит легко и быстро добраться в историческую часть города.

В номерах есть телевизоры, бесплатный Wi-Fi, вся необходимая мебель и санузлы.

Среди дополнительных услуг гостиница предоставляет сауны, турецкий хаммам, бильярд, русскую баню на дровах.

Расстояние до аэропорта «Стригино» составляет 13 км., до ж/д вокзала «Московский» – 6 км. В непосредственной близости от гостиницы находится музей автомобилей ГАЗ, ТЦ «Муравей».

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу), включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельными креслами, системой климат-контроля, видео-мониторами)
  • Питание: завтрак во 2-й день, 2 обеда
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владимир/г. Москвы и обратно из г. Нижнего Новгорода
  • Дегустация в Суздале: 800 взр. / 700 реб
  • Питание: ужин в 1-й день - 1 200 руб
Место начала и завершения?
Владимир / Москва
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще нужно знать о туре?
  1. Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет).
  2. Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  3. Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
  4. При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка.
  5. Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора
  6. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
  7. Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
