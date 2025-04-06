1 день

Усадьба Кописки (Богдарня) - Суздаль

03:00-03:15 Сбор группы во Владимире (место согласовывается накануне отправления, предупредите менеджера при бронировании, если наиболее удобное место сбора для Вас во Владимире).

08:00-08:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ (время в пути около 2,5 часов – 130 км.).

Трансфер в Богдарню. Путевая информация.

Усадьба Кописки (Богдарня) — это место, где деревенская экологичность сочетается с городским комфортом, а натуральные фермерские продукты — с уникальным местом Клязьминского заказника.

Вас ждет:

посещение сыроварни с видом на сырный цех и рассказом о компании «Сэр(Сыр)Джон», а также о процессе приготовления сыров и их видах;

дегустация авторских сыров (предлагаются шесть видов сыра, производства компании «Сэр (Сыр) Джон», с рассказом о сыроварении и о тех сырах, которые представлены в сырной тарелке);

посещение фирменного магазина.

Отправление в Суздаль (время в пути около 2,5 часов – 130 км.).

Путевая информация.

За дополнительную плату дегустация 10 сортов Суздальской медовухи в Дегустационном зале Суздальская медовуха, который находится в самом центре города.

Интерьер зала выдержан в духе русских традиций и похож на убранство царских палат: расписной сводчатый потолок и такие же расписные стены (оплата в офисе или на маршруте при наличии мест).

Обед с блюдами русской кухни.

Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром главных достопримечательностей древнего города: Суздальский Кремль, Торговая площадь, Спасо-Евфимиев монастырь, Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской колокольней, Покровский монастырь XIV века.

Отправление в Нижний Новгород (время в пути около 4 часов – 250 км).

21:00 (ориентировочно) размещение в отеле «Волна», г. Нижний Новгород (резервные отели: «Маринс парк отель», «Гранд отель Ока», «Заречная», «Славянка»).

Свободное время.

Поздний ужин в ресторане отеля (за доп. плату).

