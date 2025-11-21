1 день

Арзамас и Пешелань. Путешествие в подземное царство

07:45 Встреча на Московском вокзале.

Экскурсия в Арзамас + Пешелань.

«И еще есть пещеры, именуемые «особыми», где нет проистечения времени, и, человек, попавший туда, может попасть в другое время и даже в другую пещеру на другом конце света» – так сказано в старинном трактате.

Мы не обещаем, что вы окажетесь в другой эпохе, если посетите единственный в России подземный музей, но сюрпризы в чудесном подземном лабиринте, как и во всем путешествии, поджидают вас на каждом шагу.

Подготовила их сама природа.

Вы узнаете много нового, интересного.

В Пешелани, в действующей шахте на глубине 70 метров создан удивительный музей.

Необычное начинается уже на поверхности, у подножья гипсовой горы.

Вы облачаетесь в непривычную одежду: шахтерскую куртку, каску с фонариком и спускаетесь в таинственный подземный мир.

Величественная хозяйка белой горы откроет перед вами свои сокровища.

Здесь уникальная коллекция минералов, диковинные поделки из камня, созданные народными умельцами.

Через несколько метров – встреча с далеким прошлым: стоянка человека каменного века, образцы древней наскальной живописи.

Как-то неожиданно возникает звук падающей воды и вас буквально завораживает вид подземного озера и водопада.

Непередаваемое чувство вызывает абсолютно черная шунгитовая комната.

В ней, как и во всем музее, не покидает чувство сопричастности к чему-то неведомому, загадочному.

Если вы реалист, то найдете всему объяснение, если вы романтик – вы ощутите дыхание тайны.

Переезд в Арзамас.

Обзорная экскурсия по Арзамасу.

Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется.

Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».

Свободное время для питания.

17:00 Ориентировочное время возвращения в Нижний Новгород.

