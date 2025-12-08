Вас ждут заснеженные улицы Нижнего Новгорода, величественный Кремль над слиянием рек,
Программа тура по дням
Переезд из Перми на автобусе
19:00 Отправление автобуса в Нижний Новгород.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
09:00 Прибытие в город.
Завтрак в кафе.
10:00-13:00 Экскурсионная программа (автобусно-пешеходная) по Нижнему Новгороду с посещением Нижегородского кремля.
Нижний Новгород — город, в котором сплелись прошлое и настоящее.
Мы отправимся на экскурсию, во время которой узнаем историю его древних улиц, полюбуемся величественной архитектурой и увидим знаменитый Нижегородский Кремль — символ города, гордо возвышающийся над Волгой.
С его стен открываются потрясающие виды на слияние двух рек — Волги и Оки.
13:30-14:30 Обед в кафе города.
14:30-16:00 Экскурсия по территории Вознесенского Печерского мужского монастыря.
16:30 Заселение в гостиницу, свободное время.
Свободное время в центре города для самостоятельной прогулки по Большой Покровской.
Улице Большая Покровская улица — сердце Нижнего Новгорода.
Здесь царит особая атмосфера старинного города: уютные кафе, уличные музыканты, сувенирные лавки и исторические здания.
Это время, чтобы неспешно прогуляться, сделать памятные фото и проникнуться духом города.
В свободное время рекомендуем:
- Провести фотосессию с бронзовыми скульптурами – на улице расположены забавные памятники городовому, художнику, уличному музыканту, читателю газеты и многим другим. Отличная возможность сделать атмосферные фото!
- Зайти в магазин сувениров – здесь можно найти традиционные нижегородские сувениры: изделия из хохломы, городецкую роспись, матрешки, керамику и многое другое.
- Полюбоваться архитектурой – на улице много исторических зданий XIX–XX веков, которые создают атмосферу старинного купеческого города.
- Зайти в «Умную бумагу» – необычный магазин, где продаются сборные модели из картона: Кремль, церкви, паровозы и другие интересные объекты.
- Посетить музей-квартиру А. М. Горького – этот музей посвящен детству и юности великого писателя.
- Здесь можно увидеть подлинные вещи семьи Пешковых, узнать больше о жизни будущего классика русской литературы.
- Посетить один из музеев Нижегородского Кремля.
- Поездка по Нижегородской канатной дороге. Нижегородская канатная дорога – это не просто транспорт, а настоящее приключение! Она соединяет Нижний Новгород с Борским районом, пролегая над Волгой. С высоты птичьего полета открываются захватывающие виды на город, реку и живописные окрестности.
Начало экскурсионной программы – от гостиницы, обратно также привозим. Если будет желание остаться в центре, то добираемся до гостиницы самостоятельно.
Благодатное Дивеево и колоритный Арзамас
Завтрак в гостинице.
08:00 Переезд до Дивеево с путевой экскурсией.
10:30-14:30 Экскурсионная программа в Дивеево.
Дивеево – место, где живёт чудо, духовное сердце России, окутанное благодатью и святыми преданиями.
Этот удивительный уголок Нижегородской земли притягивает паломников со всего мира своими святынями, мощами преподобного Серафима Саровского и таинственной Канавкой Богородицы.
Вы прогуляетесь по живописной территории Серафимо-Дивеевского монастыря, ощутите тишину и умиротворение святого места, услышите истории о чудесах и предсказаниях преподобного Серафима.
Погрузитесь в атмосферу духовного покоя, напитайтесь силой святой земли и прикоснитесь к древним традициям православия.
Это путешествие подарит вам не только новые знания и впечатления, но и гармонию в душе, вдохновение и веру в чудо!
14:30-15:30 Переезд в Арзамас с путевой экскурсией.
Во время переезда в Арзамас вас ждет увлекательная путевая экскурсия.
За окнами автобуса будут сменяться живописные пейзажи Нижегородской области: бескрайние поля, леса и уютные деревеньки, а наш гид расскажет о богатой истории этого края.
Арзамас – город с особенным колоритом, известный своими величественными храмами, купеческими традициями и знаменитой кулинарией.
Приближение к Арзамасу станет настоящим погружением в прошлое, где каждый уголок города хранит дух старинной России!
15:30 Обед в кафе города.
16:00-17:30 Свободное время в городе для прогулки по Соборной площади и самостоятельного посещения Никольского монастыря и Воскресенского собора.
17:30-18:00 Ориентировочное время выезда в Пермь.
Прибытие в Пермь
11:00-13:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (1 ночь) + два ночных переезда на автобусе из Перми и обратно.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Даты
|Двухместное
|Двухместное + доп. место
|Одноместное
|02.01.2026–05.01.2026
|17 670
|17 670
|22 515
|04.01.2026–07.01.2026
|17 670
|17 670
|22 515
|20.02.2026–23.02.2026
|16 500
|16 500
|19 000
|03.04.2026–06.04.2026
|16 500
|16 500
|19 000
Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
Скидка для детей до 11 лет – 250 рублей.
Варианты проживания
Гостиница в г. Нижнем Новгороде
Проживание в гостинице не ниже 3* с удобствами в номере.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
- Страховка по проезду в автобусе
- Сопровождение
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе тура:2 завтрака2 обеда
- 2 завтрака
- 2 обеда
- Проживание в номерах с удобствами (1 ночь)
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Пермь и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Сувениры
- Доп. место в автобусе - 7 500 руб
- По желанию можно отправиться на ночную автобусную обзорную экскурсию, при группе: от 10 до 14: 1970 руб. /чел. от 15 до 19: 1430 руб. /чел. от 20 до 24: 1070 руб. /чел. от 25 до 30: 890 руб. /чел. от 30: 770 руб. /чел
- От 10 до 14: 1970 руб. /чел
- От 15 до 19: 1430 руб. /чел
- От 20 до 24: 1070 руб. /чел
- От 25 до 30: 890 руб. /чел
- От 30: 770 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы для поездки:
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- пенсионное удостоверение, студенческий билет;
- детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Вещи для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
Современные туристические автобусы с мягкими креслами, кондиционером и системой мультимедиа, что обеспечивает комфорт даже при длительных переездах. Техника регулярно обновляется и проходит техосмотр, поэтому поездка безопасна и удобна.
Какие остановки делает трансфер?
Есть ли скидки в туре?
Скидка для детей до 11 лет – 250 рублей.