3 день

Благодатное Дивеево и колоритный Арзамас

Завтрак в гостинице.

08:00 Переезд до Дивеево с путевой экскурсией.

10:30-14:30 Экскурсионная программа в Дивеево.

Дивеево – место, где живёт чудо, духовное сердце России, окутанное благодатью и святыми преданиями.

Этот удивительный уголок Нижегородской земли притягивает паломников со всего мира своими святынями, мощами преподобного Серафима Саровского и таинственной Канавкой Богородицы.

Вы прогуляетесь по живописной территории Серафимо-Дивеевского монастыря, ощутите тишину и умиротворение святого места, услышите истории о чудесах и предсказаниях преподобного Серафима.

Погрузитесь в атмосферу духовного покоя, напитайтесь силой святой земли и прикоснитесь к древним традициям православия.

Это путешествие подарит вам не только новые знания и впечатления, но и гармонию в душе, вдохновение и веру в чудо!

14:30-15:30 Переезд в Арзамас с путевой экскурсией.

Во время переезда в Арзамас вас ждет увлекательная путевая экскурсия.

За окнами автобуса будут сменяться живописные пейзажи Нижегородской области: бескрайние поля, леса и уютные деревеньки, а наш гид расскажет о богатой истории этого края.

Арзамас – город с особенным колоритом, известный своими величественными храмами, купеческими традициями и знаменитой кулинарией.

Приближение к Арзамасу станет настоящим погружением в прошлое, где каждый уголок города хранит дух старинной России!

15:30 Обед в кафе города.

16:00-17:30 Свободное время в городе для прогулки по Соборной площади и самостоятельного посещения Никольского монастыря и Воскресенского собора.

17:30-18:00 Ориентировочное время выезда в Пермь.

