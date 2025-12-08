Мои заказы

Нижний Новгород - Дивеево - Арзамас. Зимний автобусный тур из Перми

Нижний Новгород - Дивеево - Арзамас
Откройте для себя зимнюю сказку Нижегородской земли! Путешествие по древним городам соединит величие русской архитектуры с духовной силой святых мест.

Вас ждут заснеженные улицы Нижнего Новгорода, величественный Кремль над слиянием рек,
читать дальше

умиротворение Дивеевского монастыря и храмы Арзамаса.

Прогуляйтесь по Большой Покровской, посетите старинные обители и насладитесь панорамами с кремлёвских стен. Зимний тур подарит незабываемые впечатления, гармонию души и прикосновение к русской истории. Это автобусный тур из города Пермь, маршрут будет удобен для жителей этого города и Пермского края.

Нижний Новгород - Дивеево - Арзамас. Зимний автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Нижний Новгород - Дивеево - Арзамас. Зимний автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Нижний Новгород - Дивеево - Арзамас. Зимний автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Переезд из Перми на автобусе

19:00 Отправление автобуса в Нижний Новгород.

2 день

Автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

09:00 Прибытие в город.

Завтрак в кафе.

10:00-13:00 Экскурсионная программа (автобусно-пешеходная) по Нижнему Новгороду с посещением Нижегородского кремля.

Нижний Новгород — город, в котором сплелись прошлое и настоящее.

Мы отправимся на экскурсию, во время которой узнаем историю его древних улиц, полюбуемся величественной архитектурой и увидим знаменитый Нижегородский Кремль — символ города, гордо возвышающийся над Волгой.

С его стен открываются потрясающие виды на слияние двух рек — Волги и Оки.

13:30-14:30 Обед в кафе города.

14:30-16:00 Экскурсия по территории Вознесенского Печерского мужского монастыря.

16:30 Заселение в гостиницу, свободное время.

Свободное время в центре города для самостоятельной прогулки по Большой Покровской.

Улице Большая Покровская улица — сердце Нижнего Новгорода.

Здесь царит особая атмосфера старинного города: уютные кафе, уличные музыканты, сувенирные лавки и исторические здания.

Это время, чтобы неспешно прогуляться, сделать памятные фото и проникнуться духом города.

В свободное время рекомендуем:

  • Провести фотосессию с бронзовыми скульптурами – на улице расположены забавные памятники городовому, художнику, уличному музыканту, читателю газеты и многим другим. Отличная возможность сделать атмосферные фото!
  • Зайти в магазин сувениров – здесь можно найти традиционные нижегородские сувениры: изделия из хохломы, городецкую роспись, матрешки, керамику и многое другое.
  • Полюбоваться архитектурой – на улице много исторических зданий XIX–XX веков, которые создают атмосферу старинного купеческого города.
  • Зайти в «Умную бумагу» – необычный магазин, где продаются сборные модели из картона: Кремль, церкви, паровозы и другие интересные объекты.
  • Посетить музей-квартиру А. М. Горького – этот музей посвящен детству и юности великого писателя.
  • Здесь можно увидеть подлинные вещи семьи Пешковых, узнать больше о жизни будущего классика русской литературы.
  • Посетить один из музеев Нижегородского Кремля.
  • Поездка по Нижегородской канатной дороге. Нижегородская канатная дорога – это не просто транспорт, а настоящее приключение! Она соединяет Нижний Новгород с Борским районом, пролегая над Волгой. С высоты птичьего полета открываются захватывающие виды на город, реку и живописные окрестности.

Начало экскурсионной программы – от гостиницы, обратно также привозим. Если будет желание остаться в центре, то добираемся до гостиницы самостоятельно.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуАвтобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуАвтобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуАвтобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуАвтобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуАвтобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуАвтобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуАвтобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуАвтобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуАвтобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Благодатное Дивеево и колоритный Арзамас

Завтрак в гостинице.

08:00 Переезд до Дивеево с путевой экскурсией.

10:30-14:30 Экскурсионная программа в Дивеево.

Дивеево – место, где живёт чудо, духовное сердце России, окутанное благодатью и святыми преданиями.

Этот удивительный уголок Нижегородской земли притягивает паломников со всего мира своими святынями, мощами преподобного Серафима Саровского и таинственной Канавкой Богородицы.

Вы прогуляетесь по живописной территории Серафимо-Дивеевского монастыря, ощутите тишину и умиротворение святого места, услышите истории о чудесах и предсказаниях преподобного Серафима.

Погрузитесь в атмосферу духовного покоя, напитайтесь силой святой земли и прикоснитесь к древним традициям православия.

Это путешествие подарит вам не только новые знания и впечатления, но и гармонию в душе, вдохновение и веру в чудо!

14:30-15:30 Переезд в Арзамас с путевой экскурсией.

Во время переезда в Арзамас вас ждет увлекательная путевая экскурсия.

За окнами автобуса будут сменяться живописные пейзажи Нижегородской области: бескрайние поля, леса и уютные деревеньки, а наш гид расскажет о богатой истории этого края.

Арзамас – город с особенным колоритом, известный своими величественными храмами, купеческими традициями и знаменитой кулинарией.

Приближение к Арзамасу станет настоящим погружением в прошлое, где каждый уголок города хранит дух старинной России!

15:30 Обед в кафе города.

16:00-17:30 Свободное время в городе для прогулки по Соборной площади и самостоятельного посещения Никольского монастыря и Воскресенского собора.

17:30-18:00 Ориентировочное время выезда в Пермь.

Благодатное Дивеево и колоритный АрзамасБлагодатное Дивеево и колоритный АрзамасБлагодатное Дивеево и колоритный АрзамасБлагодатное Дивеево и колоритный АрзамасБлагодатное Дивеево и колоритный Арзамас
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Прибытие в Пермь

11:00-13:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (1 ночь) + два ночных переезда на автобусе из Перми и обратно.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

ДатыДвухместноеДвухместное + доп. местоОдноместное
02.01.2026–05.01.202617 67017 67022 515
04.01.2026–07.01.2026 17 67017 67022 515
20.02.2026–23.02.202616 50016 50019 000
03.04.2026–06.04.202616 50016 50019 000

Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.

Скидка для детей до 11 лет – 250 рублей.

Варианты проживания

Гостиница в г. Нижнем Новгороде

1 ночь

Проживание в гостинице не ниже 3* с удобствами в номере.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Сопровождение
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе тура:2 завтрака2 обеда
  • 2 завтрака
  • 2 обеда
  • Проживание в номерах с удобствами (1 ночь)
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры
  • Доп. место в автобусе - 7 500 руб
  • По желанию можно отправиться на ночную автобусную обзорную экскурсию, при группе: от 10 до 14: 1970 руб. /чел. от 15 до 19: 1430 руб. /чел. от 20 до 24: 1070 руб. /чел. от 25 до 30: 890 руб. /чел. от 30: 770 руб. /чел
  • От 10 до 14: 1970 руб. /чел
  • От 15 до 19: 1430 руб. /чел
  • От 20 до 24: 1070 руб. /чел
  • От 25 до 30: 890 руб. /чел
  • От 30: 770 руб. /чел
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы для поездки:

  • оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
  • пенсионное удостоверение, студенческий билет;
  • детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.

Вещи для автобуса:

  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы;

Для экскурсий:

  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения.

В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.

Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?

Современные туристические автобусы с мягкими креслами, кондиционером и системой мультимедиа, что обеспечивает комфорт даже при длительных переездах. Техника регулярно обновляется и проходит техосмотр, поэтому поездка безопасна и удобна.

Какие остановки делает трансфер?
19:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова
19:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская)
19:15 – м-н Закамск, ост. Лядова
19:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак
19:45 – ост. Отворот на Майский
20:00 – Нытвенский отворот
20:05 – Григорьевский отворот
20:10 – отворот Кудымкар/Карагай
20:30 – Очерский отворот (АЗС "Лукойл")
20:50 – Большая Соснова, кафе "Казачья Застава"
21:40 – Большая Соснова, кафе "Гавань"
22:25 (УДМ) - г. Воткинск, остановка "Центр"
22:30 (УДМ) - г. Воткинск, кафе "555", ул. Азина, 208
22:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста"
23:40 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273
23:55 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе "Турист"
Есть ли скидки в туре?

Скидка для детей до 11 лет – 250 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие туры из Нижнего Новгорода

Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
На автобусе
2 дня 7 часов
2 отзыва
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
12 дек в 11:00
19 дек в 11:00
22 800 ₽ за человека
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
На автобусе
2 дня
22 отзыва
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
16 000 ₽ за человека
Былины русских княжеств. Зимний тур по Московской, Рязанской и Нижегородской областям
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Былины русских княжеств. Зимний тур по Московской, Рязанской и Нижегородской областям
Начало: Москва
23 янв в 10:00
от 32 890 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Нижнем Новгороде
Все туры из Нижнего Новгорода