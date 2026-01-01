Описание тура
Приглашаем в атмосферное путешествие по старинным купеческим городам России.
Вас ожидает знакомство с традициями, душевное гостеприимство и яркие впечатления — от чаепития по обычаям XIX века до дегустации знаменитых шуйских наливок. Мы посетим древний Суздаль с кремлём и монастырями, уютную Шую, а также прогуляемся по историческим улицам в великолепном Нижнем Новгороде.
Этот тур подарит возможность не просто увидеть знаковые места, а почувствовать вкус и характер настоящей русской провинции, её легенды и ремёсла.
Программа тура по дням
Суздаль - Шуя
07:00-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ.
По умолчанию место посадки – г. Москва. При отправлении из других городов необходимо согласовать место посадки с менеджером.
Трансфер в Суздаль по платной дороге (время в пути 3 часа – 240 км).
11:00 Обзорная экскурсия по Суздалю погрузит вас в атмосферу процветающего купеческого города.
Познакомитесь с основными достопримечательностями древнего города: Суздальский кремль, Торговая площадь, Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской колокольней, Покровский монастырь XIV века.
Посещение Нескучного музея с возможностью окунуться в атмосферу 19 века и почувствовать уютную и забытую атмосферу самобытного города.
Купчиха Аполлинария Павловна пригласит вас в гости на чай. Вы узнаете историю появления чая в России и научитесь его пить аж четырьмя традиционными способами, узнаете историю популярных чайных заведений, побеседуете о жизни, нравах купеческого сословия и многочасовых чаепитиях, а также попробуете отгадать загадки.
Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время для туристов с выбранным типом питания «завтраки» (около 45 мин).
Отправление в Шую (время в пути около 1 ч 30 мин. – 90 км.).
Пешеходная экскурсия по исторической части города Шуя.
Шуя – старинный уютный русский город над рекой Тезой, известный с начала XVI в. Знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м. А также на всю страну славились шуйские гармошки, шуйские ситцы, шуйская вышивка и шуйские наливки.
Посещение фирменной Питейной лавки шуйского ликеро-водочного завода с дегустацией.
Вы познакомитесь с традициями шуйского винокурения, узнаете историю Шуйского ликеро-водочного завода, и о знаменитом бальзаме «Старая Шуя», состоящем из 20 трав, ягод и специй, а также продегустируете несколько видов ароматных шуйских наливок и настоек.
Переезд в Нижний Новгород (время в пути около 4 часов – 230 км.).
Размещение в отеле.
Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).
Нижний Новгород
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Обзорная экскурсия по Н. Новгороду с осмотром Нижегородского кремля.
Нижегородский кремль – могучая древняя крепость, сердце Нижнего Новгорода, место последнего упокоения Козьмы Минина. С высоты кремлевского холма открываются прекраснейшие виды на слияние Волги и Оки и лесное Заволжье.
Верхневолжская набережная – излюбленное место прогулок нижегородцев со времен Николая I. С одной стороны – речные дали и ландшафтный парк Волжский откос, с другой – великолепные особняки
Воплощение купеческого духа улица Рождественская – деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений сохранился до наших дней.
Великолепные банки, церкви, доходные дома – воплощенный дух российского купечества. Здесь проживали самые влиятельные купеческие семьи, ворочавшие миллионами. А рядом с ними, буквально в нескольких шагах – беднейшие из бедных, кому не на что было даже купить себе обувь. «Миллиошки», кварталы бедноты, так живо описанных Максимом Горьким.
После знакомства с городом, примите участие в костюмированном купеческом мастер-классе в гостях у купчихи Капитолины Матвеевны Пироговой.
Женщина она деловая и образованная – в Нижнем Новгороде, торговой столице Российской империи, это не редкость. С ее помощью мы научимся писать и отправлять письма, как это делали в 19 столетии.
А заодно узнаем:
- чем перья для левшей отличались от перьев для правшей;
- что такое письмовники, и почему в 19 веке они были нужны всем;
- едят ли белки чернильные орешки;
- и многое другое, о чем люди успели забыть в эпоху электронной переписки.
Во время мастер-класса каждый из участников напишет чернилами письмо по всем правилам эпистолярного этикета, научится изящно складывать его и запечатывать сургучом. Такое письмо – не просто послание, а настоящее произведение искусства!
Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время для туристов с выбранным типом питания «завтраки» (около 45 мин).
Окончание программы после 15:00.
Свободное время или самостоятельный трансфер на ж/д-вокзал.
Отправление из Нижнего Новгорода (доп. плата).
Рекомендуемый поезд: № 713: отправление в 17:49, прибытие в Москву в 21:59.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Волна» в Нижнем Новгороде.
Резервные отели: «Русский капитал», «Гранд отель Ока», «Заречная», «Славянка».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от проживания и типа питания, руб:
|ВВ – завтрак
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|16200
|17900
|19400
Доплата за одноместное размещение – 3 900 рублей.
Скидка для взрослого на дополнительном месте – 500 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Волна»
Гостиница является крупнейшей в Нижнем Новгороде, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру.
Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием и высоким качеством обслуживания. Гости могут воспользоваться: депозитной ячейкой на рецепции, тренажерным залом, парковкой, камерой хранения багажа, бесплатным Wi-Fi.
Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В них созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха. Каждый оснащен современной мебелью и необходимой техникой.
В расположенных на территории ресторанах «Чайка» и «Бурлак» представлен широкий ассортимент изысканных блюд. Здесь можно вкусно поесть и провести время в уютной атмосфере. В банкетном зале можно организовать и отпраздновать торжественные события любого масштаба.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет приблизительно 10 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по выбранному тарифу
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельными креслами, системой климат-контроля, видео-монитором)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно из Нижнего Новгорода
- Трансфер из Нижнего Новгорода в Москву
- Питание, не предусмотренное тарифом
- Доплата за одноместное размещение - 3 900 руб
- Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще нужно знать о туре?
- Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении - для детей до 14 лет).
- Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- По умолчанию место посадки - г. Москва. При отправлении туристов из других городов необходимо указывать место посадки в Примечании в заявке.
- Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
- При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог.
- Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
- Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе.
- Туроператор оставляет за собой право пересаживать туристов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно предварительный характер и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения.