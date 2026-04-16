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Неспешные экскурсии Ногинска для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Ногинске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Погрузиться в атмосферу купеческой России - через историю старинного города, его улицы и легенды
12 июн в 08:00
13 июн в 14:00
4900 ₽ за всё до 7 чел.
Глухово - времён связующая нить
Пешая
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Глухово - времён связующая нить
Погрузитесь в историю Ногинска, исследуя старинный микрорайон Глухово. Узнайте о промышленниках Морозовых, революционных событиях и знаменитых горожанах
Начало: Школа №1
13 июн в 10:30
14 июн в 15:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
Погрузиться в историю города, прогуливаясь старинными улочками, и узнать о Богородском модерне
Начало: у памятника В.П. Ногину
13 июн в 10:00
14 июн в 10:30
4500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Евгения
Глухово - времён связующая нить
Евгения - просто очаравательна, глубоко погружена в тему и бесконечно влюблена в свой город. Экскурсия просто захватила, почти 4 часа
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пролетело незаметно, нашли ответы на все свои вопросы и даже больше. очень прониклись историей Глухово и семьи Морозовых. С таким вдохновением, энергией и любовью всё это нам рассказывала Евгения. Честно говоря, я не представляла, где там ходить 4 часа и была настроена настороженно, но осталась в полном восторге. Столько фактов, моментов, нюансов. Благодарим Евгению от души! И, конечно же, рекомендую

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Полина
Глухово - времён связующая нить
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
В Ногинск я поехала с конкретным запросом.
Всё началось с Морозовских казарм — захотелось понять,
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кто, когда и зачем их строил, какая идея за этим стояла. Информации в интернете было недостаточно, хотелось глубины. Поэтому искала человека, который знает историю Богородска и династии Морозовых не понаслышке.

Евгения стала именно таким проводником.

Это не была экскурсия в классическом смысле — скорее живой разговор с человеком, который горит темой. Евгения не просто выдавала факты, она погружала в контекст, в детали, в смыслы. Мы говорили и о Морозовых, и об истории места, и о том, как всё это переплетается. Информации было много, но она не перегружала — наоборот, захватывало то, с какой любовью и знанием дела человек делится.

Отдельно ценно, что Евгения написала книгу о Морозовых — сейчас читаю и чувствую ту же глубину и уважение к материалу.

Для меня это было попадание 10 из 10. Именно такой встречи я и ждала.

Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.+4
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
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Е
Глухово - времён связующая нить
Евгения прекрасный и крайне увлеченный темой рассказчик. Три часа экскурсии пролетели на одном дыхании. Не думала, что в этой части
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Ногинска столько всего интересного. С удовольствием приеду еще раз. Уже потом, перед возвращением домой купила в сувенирном магазине книгу, которая Евгения составила о Морозовых. Сейчас читаю))

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А
Глухово - времён связующая нить
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места города и подробно рассказала о любопытных фактах. Рекомендуем к посещению.
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места+6
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
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А
Глухово - времён связующая нить
Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими знаниями истории города, увлекательными
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рассказами о жизни местных жителей и значимых событиях прошлого. Благодаря ей мы смогли погрузиться в атмосферу Ногинска, ощутив дух времени и места. Мы остались в полном восторге от общения с таким профессионалом и получили массу удовольствия от прогулки.

Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими
Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими
Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими
Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими+1
Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими
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Ирина
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
Гулять по городу с Евгенией было очень интересно. Сразу видно, что это неравнодушный человек и специалист, влюбленный в Ногинск. Интересные факты, городские легенды, прекрасные и логично подобранные локации, эмоциональный и передающий энергетику рассказа экскурсовод. Евгения, вы топ!
Гулять по городу с Евгенией было очень интересно. Сразу видно, что это неравнодушный человек и специалист,
Гулять по городу с Евгенией было очень интересно. Сразу видно, что это неравнодушный человек и специалист,
Гулять по городу с Евгенией было очень интересно. Сразу видно, что это неравнодушный человек и специалист,
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О
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
Экскурсия очень понравилось. Экскурсовод очень глубоко владеет историей края и при этом умеет ее интересно подать
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Е
Глухово - времён связующая нить
Решили сделать себе подарок на 8 марта!!
Остались ооочень довольны! Мы все из Черноооловки, но у многих детство и молодость прошли
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в Ногинске.
Евгения прекрасный гид, отлично знает историю города и людей, которые ее создавали. Лично я посмотрела на Глухово, да и на Ногинск совсем другими глазами. Уже планируем следующую экскурсию с Евгенией!!!

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П
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо.
Здорово, что есть такие увлеченные историей родного края люди.
Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо.
Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо.
Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо.
Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо.+1
Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо.
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Ксения
Глухово - времён связующая нить
Евгения прекрасный, эрудированный экскурсовод, истинный патриот своего города и края, искренняя ногинчанка. За время экскурсии получили очень много интересной информации
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об истории города, фабриках, семье Морозовых, о Ногине, советской эпохе, выдающихся жителях города, спортсменах и текущем состоянии дел. Ногинск интересен как с исторической точки зрения, так и со стороны современного осмысления исторического наследия. Евгения была очень благожелательна, ответила на все вопросы, рекомендовала, что еще можно посетить и посмотреть. Идите на экскурсию, не пожалеете!

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Всего 55 отзывов в Ногинске в категории "Для пенсионеров"

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Ответы на вопросы от путешественников по Ногинску в категории «Для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ногинске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии;
  2. Глухово - времён связующая нить;
  3. От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия.
Какие места ещё посмотреть в Ногинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Дом-музей семьи Морозова;
  2. Тихвинская церковь;
  3. Богоявленский собор.
Сколько стоит экскурсия по Ногинску в июне 2026
Сейчас в Ногинске в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 4900. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Ногинске на 2026 год для пенсионеров, 55 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август