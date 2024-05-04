1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
Погрузиться в историю города, прогуливаясь старинными улочками, и узнать о Богородском модерне
Начало: у памятника В.П. Ногину
11 июня в 15:00
12 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Глухово - времён связующая нить
Прогуляться по старинному району Ногинска и познакомиться с его историей, культурой и героями
Начало: школа №1
Завтра в 15:00
12 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
От села Рогожи до Ногинска
Начало: Памятник В.П. Ногину на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Легенды и были Богородского края
Начало: Ногинск, улица Советской Конституции, 16
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Глухово - времён связующая нить
Начало: Г. Ногинск, ул. Краснослободская д. 5
Расписание: По договоренности
12 июня в 11:00
13 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обелиск памяти: Ногинск - город воинской доблести
Начало: Памятник В.П. Ногину, Ногинск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старинный Успенск
Начало: Ногинск, ул. Комсомольская, 3
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника4 мая 2024Евгения - великолепный гид. Интересно, не скучно, ооочень интересно! Однозначно советуем Евгению!
- ТТатьяна29 февраля 2024От экскурсии остались самые позитивные впечатления. Евгения - настоящий энтузиаст своего дела, отлично знает историю города и людей, которые ее
- ЕЕлена24 февраля 2024Спасибо Евгении! Отличное погружение в историю с надеждой на будущее! Энергия, знания, любовь к родному городу- это Евгения!
- ААнастасия26 ноября 2023Замечательная увлекательная экскурсия, вся группа в полном восторге! Благодарим Евгению за сказочный день, обязательно вернёмся ❤️
- ММарианна7 ноября 2023Очень хорошая экскурсия! Спасибо большое Евгении! Не ожидали, что в Ногинске столько всего интересного. Незаслуженно забытый туристами город оказался необыкновенно интересным. Причем,мы еще и не все посмотрели за одну экскурсию. Будем приезжать еще и с удовольствием советуем экскурсовода Евгению!
- ККсения24 июля 2023Огромное спасибо Евгении за интереснейшую экскурсию и большую любовь к своему городу! Евгения - отличный гид, с очень глубокими знаниями
- ААнастасия23 июля 2023На экскурсии были дедушка 68 лет и мальчик 11 лет. Понравилось обоим - было интересно и познавательно. Евгения зарядила позитивным настроением на весь день. Ногинск теперь воспринимается иначе.
- ТТатьяна14 февраля 2023Экскурсия была очень интересная и насыщенная. Получили огромное удовольствие, узнали и увидули много интересного. Евгения знающий краевед и интересный расказчик. Смело рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ногинску в категории «Индивидуальные»
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