Индивидуальные экскурсии в Ногинске с личным гидом

Найдено 7 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Ногинске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
Погрузиться в историю города, прогуливаясь старинными улочками, и узнать о Богородском модерне
Начало: у памятника В.П. Ногину
11 июня в 15:00
12 июня в 10:30
4 000 за всё до 3 чел.
Глухово - времён связующая нить
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Глухово - времён связующая нить
Прогуляться по старинному району Ногинска и познакомиться с его историей, культурой и героями
Начало: школа №1
Завтра в 15:00
12 июня в 10:30
4 000 за всё до 10 чел.
От села Рогожи до Ногинска
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
От села Рогожи до Ногинска
Начало: Памятник В.П. Ногину на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 15 чел.
Легенды и были Богородского края
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Легенды и были Богородского края
Начало: Ногинск, улица Советской Конституции, 16
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Глухово - времён связующая нить
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Глухово - времён связующая нить
Начало: Г. Ногинск, ул. Краснослободская д. 5
Расписание: По договоренности
12 июня в 11:00
13 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Обелиск памяти: Ногинск - город воинской доблести
Индивидуальная
3 часа
Обелиск памяти: Ногинск - город воинской доблести
Начало: Памятник В.П. Ногину, Ногинск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 500 за всё до 4 чел.
Старинный Успенск
Индивидуальная
3 часа
Старинный Успенск
Начало: Ногинск, ул. Комсомольская, 3
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    4 мая 2024
    Глухово - времён связующая нить
    Евгения - великолепный гид. Интересно, не скучно, ооочень интересно! Однозначно советуем Евгению!
  • Т
    Татьяна
    29 февраля 2024
    Глухово - времён связующая нить
    От экскурсии остались самые позитивные впечатления. Евгения - настоящий энтузиаст своего дела, отлично знает историю города и людей, которые ее
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    создавали. Не ожидали, что в этом небольшом городке столько интересного! И с Евгенией было очень комфортно - прекрасный язык, интересный маршрут, внимание к нашим пожеланиям… Спасибо!

  • Е
    Елена
    24 февраля 2024
    Глухово - времён связующая нить
    Спасибо Евгении! Отличное погружение в историю с надеждой на будущее! Энергия, знания, любовь к родному городу- это Евгения!
  • А
    Анастасия
    26 ноября 2023
    От села Рогожи до Ногинска
    Замечательная увлекательная экскурсия, вся группа в полном восторге! Благодарим Евгению за сказочный день, обязательно вернёмся ❤️
  • М
    Марианна
    7 ноября 2023
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Очень хорошая экскурсия! Спасибо большое Евгении! Не ожидали, что в Ногинске столько всего интересного. Незаслуженно забытый туристами город оказался необыкновенно интересным. Причем,мы еще и не все посмотрели за одну экскурсию. Будем приезжать еще и с удовольствием советуем экскурсовода Евгению!
  • К
    Ксения
    24 июля 2023
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Огромное спасибо Евгении за интереснейшую экскурсию и большую любовь к своему городу! Евгения - отличный гид, с очень глубокими знаниями
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    и хорошей речью. Она учла все наши пожелания по экскурсии и показала нам много очень красивых и «нетуристмческих» мест. Однозначно рекомендуем экскурсии с Евгенией!

  • А
    Анастасия
    23 июля 2023
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    На экскурсии были дедушка 68 лет и мальчик 11 лет. Понравилось обоим - было интересно и познавательно. Евгения зарядила позитивным настроением на весь день. Ногинск теперь воспринимается иначе.
  • Т
    Татьяна
    14 февраля 2023
    Глухово - времён связующая нить
    Экскурсия была очень интересная и насыщенная. Получили огромное удовольствие, узнали и увидули много интересного. Евгения знающий краевед и интересный расказчик. Смело рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Ногинску в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Ногинску в июне 2024
Сейчас в Ногинске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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