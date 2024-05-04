От экскурсии остались самые позитивные впечатления. Евгения - настоящий энтузиаст своего дела, отлично знает историю города и людей, которые ее

создавали. Не ожидали, что в этом небольшом городке столько интересного! И с Евгенией было очень комфортно - прекрасный язык, интересный маршрут, внимание к нашим пожеланиям… Спасибо!

Спасибо Евгении! Отличное погружение в историю с надеждой на будущее! Энергия, знания, любовь к родному городу- это Евгения!

М Марианна

Очень хорошая экскурсия! Спасибо большое Евгении! Не ожидали, что в Ногинске столько всего интересного. Незаслуженно забытый туристами город оказался необыкновенно интересным. Причем,мы еще и не все посмотрели за одну экскурсию. Будем приезжать еще и с удовольствием советуем экскурсовода Евгению!