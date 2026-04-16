Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборОткрывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Погрузиться в атмосферу купеческой России - через историю старинного города, его улицы и легенды
12 июн в 08:00
13 июн в 14:00
4900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Глухово - времён связующая нить
Погрузитесь в историю Ногинска, исследуя старинный микрорайон Глухово. Узнайте о промышленниках Морозовых, революционных событиях и знаменитых горожанах
Начало: Школа №1
13 июн в 10:30
14 июн в 15:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
Погрузиться в историю города, прогуливаясь старинными улочками, и узнать о Богородском модерне
Начало: у памятника В.П. Ногину
13 июн в 10:00
14 июн в 10:30
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Евгения - просто очаравательна, глубоко погружена в тему и бесконечно влюблена в свой город. Экскурсия просто захватила, почти 4 часа
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Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
В Ногинск я поехала с конкретным запросом.
Всё началось с Морозовских казарм — захотелось понять,
В Ногинск я поехала с конкретным запросом.
Всё началось с Морозовских казарм — захотелось понять,
+4
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Е
Евгения прекрасный и крайне увлеченный темой рассказчик. Три часа экскурсии пролетели на одном дыхании. Не думала, что в этой части
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А
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места города и подробно рассказала о любопытных фактах. Рекомендуем к посещению.
+6
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А
Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими знаниями истории города, увлекательными
+1
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Гулять по городу с Евгенией было очень интересно. Сразу видно, что это неравнодушный человек и специалист, влюбленный в Ногинск. Интересные факты, городские легенды, прекрасные и логично подобранные локации, эмоциональный и передающий энергетику рассказа экскурсовод. Евгения, вы топ!
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О
Экскурсия очень понравилось. Экскурсовод очень глубоко владеет историей края и при этом умеет ее интересно подать
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Е
Решили сделать себе подарок на 8 марта!!
Остались ооочень довольны! Мы все из Черноооловки, но у многих детство и молодость прошли
Остались ооочень довольны! Мы все из Черноооловки, но у многих детство и молодость прошли
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П
Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо.
Здорово, что есть такие увлеченные историей родного края люди.
Здорово, что есть такие увлеченные историей родного края люди.
+1
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Евгения прекрасный, эрудированный экскурсовод, истинный патриот своего города и края, искренняя ногинчанка. За время экскурсии получили очень много интересной информации
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Всего 55 отзывов в Ногинске в категории "Для студентов"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ногинску в категории «Для студентов»
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Сколько стоит экскурсия по Ногинску в июне 2026
Сейчас в Ногинске в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 4900. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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