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Глухово — времён связующая нить

Kudryevg
Kudryevg – Гид из Ногинска
Вы исследуете старинный микрорайон города и увидите памятники прошлого, узнаете о выдающихся горожанах, сделаете уникальные фотографии 📸, прогуляетесь 👣 по местам киносъёмок и попробуете легендарное ногинское мороженое.
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Глухово — времён связующая нить
Глухово — времён связующая нить

Что вы увидите

  • первый в мире памятник В. И. Ленину
  • памятники погибшим работникам ЛМЗ новоткацкой фабрики
  • самолёт Су-27
  • новоткацкая и новогребенная фабрики
  • «Экотель»
  • Черноголовский пруд
  • комплекс зданий бывшего Глуховского комбината
  • больничный городок
  • бывший родильный дом
  • дома на улице Санаторной
  • ЛМЗ
  • ТД «Морозовский»
  • площадь Ленина
  • здание бывшего правления Глуховского комбината
  • мемориальные доски
  • аптека
  • СК «Знамя»
  • дом Морозова
  • Глуховский парк
  • школа №10
  • бывшие казармы
  • деревянный жилой дом на ул. 8 Марта
Что вас ожидает:Ногинск знаменит промышленным гигантом — Глуховским хлопчатобумажным комбинатом. Я расскажу об этом старейшем текстильном предприятии, династии промышленников, меценатов, старообрядцев Морозовых и их наследии на Глуховке.
Вы узнаете, как отразились на облике города революционные события, увидите первый в мире памятник Ленину, услышите о боевых и трудовых подвигах глуховчан. Мы поговорим о культурных и спортивных традициях, прогуляемся по местам, где снимались известные кинофильмы. Вас удивит богородский модерн, самая красивая школа России и шедевр промышленной архитектуры — новоткацкая фабрика, а в отреставрированной усадьбе Морозовых вам откроются интересные факты об Арсении Морозове.
Я расскажу о человеке, чьё имя носит наш город 🏙️, знаменитых на всю страну Героях Социалистического Труда Любови Ананьевой и Александре Свешникове, «солнечном клоуне» Олеге Попове, патриархе Пимене, футболисте Григории Федотове, легендарном матросе Железняке, оперном певце Никандре Ханаеве и его дочери.

Организационные детали:

  • Экскурсия пешеходная, но также может проходить на вашем автомобиле;
  • Экскурсия в дом-музей А. И. Морозова заказывается заранее и оплачивается дополнительно;
  • Проход на новоткацкую фабрику и в школу №10 может быть ограничен. Возраст 15+.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты в музей сувениры
  • Обед.
Начало
🚩 г. Ногинск, ул. Краснослободская д. 5
Место завершения
🏁 школа №10, ул. 8 Марта, 4
Глухово — времён связующая нить
Глухово — времён связующая нить
Глухово — времён связующая нить

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Kudryevg
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