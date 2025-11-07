Приглашаю на масштабную обзорную экскурсию по одному из самых древних и интересных городов Подмосковья.
Вы совершите путешествие сквозь века: от ямского села Рогожи до купеческой столицы Богородска и современного Ногинска.
Вас ждут истории о фабрикантах-меценатах, уникальная архитектура, советские памятники — и живые легенды города, который сумел сохранить своё неповторимое лицо.
Описание экскурсии
- Знакомство и обзорная прогулка — исследуем центр Ногинска (бывшего Богородска), который сохранил очарование купеческой России.
- Вы увидите ключевые достопримечательности — от великолепных соборов и знаменитых старых школ до памятника Ленину (говорят, он первый в стране, но это не точно), Морозову и Ногину.
- Узнаете о влиянии династии Морозовых на жизнь города и увидите их наследие — мануфактуру, уникальные рабочие кварталы и дом самого Арсения Морозова.
- Поговорим о парадоксах истории — купеческая благотворительность и старообрядчество, советские репрессии, памятник матросу Железняку и воспоминания о жертвах политического террора.
- Прогулка по разным эпохам — вы увидите великолепные образцы купеческого модерна, конструктивистские рабочие здания, советские монументы и старейшие храмы.
- Мы раскроем секреты местных благотворителей — вы узнаете, как купцы строили не только фабрики, но и школы, больницы и целые кварталы с канализацией и электричеством для рабочих.
- Истории знаменитых жителей — от патриарха Пимена и Сергея Лаврова до «солнечного клоуна» Олега Попова.
- Я покажу, как жил город — от смотров пожарных и велогонок на циклодроме до первых синематографов и трамваев.
- Вам откроются малоизвестные страницы — почему железная дорога прошла мимо, как в городе поселилась «Девочка с персиками» и при чём здесь Белая Ромашка!
По желанию
- Экскурсия и/или мастер-класс в краеведческом музее.
- Посещение драматического театра.
Организационные детали
- Место встречи — по договорённости. Если вы приезжаете поездом, я встречу вас на ж/д станции. Если на автомобиле, напишу точный адрес для навигатора. Мы можем передвигаться пешком, а можем на вашем авто.
- Посещение музеев не входит в экскурсию, их можно запланировать до неё или после. Билеты в некоторые музеи лучше бронировать заранее (я могу сделать это для вас, это бесплатно).
- Дополнительные расходы (по желанию) — входные билеты в музеи в среднем 100–250 ₽; бизнес-ланч в будни 500–600 ₽, в остальное время средний чек по меню 1500–3000 ₽; такси по городу 100–300 ₽.
- Я могу арендовать для вас автомобиль — это примерно 6000 ₽ на 3 часа, до 4-х человек, можно с детским креслом/бустером. Для больших групп до 20 человек возможна аренда микроавтобуса (от 7000 ₽), по дополнительной договорённости заранее.
- В завершение можно устроить душевное чаепитие из самовара с коврижкой, блинами и сбитнем, напишите мне заранее, чтобы это организовать (от 1000 ₽ с чел.).
Ответы на вопросы
Марианна — ваш гид в Ногинске
Провела экскурсии для 1529 туристов
Педагог-психолог, методист, коренной житель Павловского Посада. Я исследую тему купечества, старинных маленьких городов, их историю через призму профессионализма, целеустремленности, семейных ценностей и детства. Мои собственные детство и юность прошли в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
7 ноя 2025
Прекрасный город, прекрасный экскурсовод, всё понравилось
Андрей
4 окт 2025
Экскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала на вопросы в мессенджере. Весь маршрут был продуманным и насыщенным — нам показали не только
