Пробовали ли вы знаменитое ногинское мороженое? Знаете, как связаны с нашим городом «Девочка с персиками» и патриарх Пимен? А почему Ногинск есть на советских и немецких планах Второй Мировой войны? Об этом и многом другом вы услышите на прогулке 👣 по городу с коренной ногинчанкой.

Мы встретимся в привокзальном сквере у памятника В. П. Ногину, имя которого носит город 🏙️. Пройдём в исторический центр, увидим главный храм, театр, шедевр богородского модерна и Мемориал Славы