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От села Рогожи до Ногинска

Kudryevg
Kudryevg – Гид из Ногинска
От села Рогожи до Ногинска
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От села Рогожи до Ногинска
От села Рогожи до Ногинска

Что вы увидите

  • Стела к 225-летию города
  • архитектура города
  • здания музея и его филиала
  • Богоявленский собор
  • железнодорожный вокзал
  • стена «Вышли мы все из народа»
  • памятник В. П. Ногину
  • памятный знак военкомата
  • почта
  • Московский областной театр драмы и комедии
  • торговые ряды
  • бывшие присутственные места
  • ЦУМ
  • школа №2
  • пожарная каланча
  • Мемориал Славы
  • часовня
  • памятники в сквере К. Маркса
Пробовали ли вы знаменитое ногинское мороженое? Знаете, как связаны с нашим городом «Девочка с персиками» и патриарх Пимен? А почему Ногинск есть на советских и немецких планах Второй Мировой войны? Об этом и многом другом вы услышите на прогулке 👣 по городу с коренной ногинчанкой.
Мы встретимся в привокзальном сквере у памятника В. П. Ногину, имя которого носит город 🏙️. Пройдём в исторический центр, увидим главный храм, театр, шедевр богородского модерна и Мемориал Славы
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты
  • сувениры
Начало
🚩 памятник В. П. Ногину на вокзале
Место завершения
🏁 сквер К.Маркса
От села Рогожи до Ногинска
От села Рогожи до Ногинска
От села Рогожи до Ногинска
От села Рогожи до Ногинска

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Kudryevg
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