Пробовали ли вы знаменитое ногинское мороженое? Знаете, как связаны с нашим городом «Девочка с персиками» и патриарх Пимен? А почему Ногинск есть на советских и немецких планах Второй Мировой войны? Об этом и многом другом вы услышите на прогулке 👣 по городу с коренной ногинчанкой.
Мы встретимся в привокзальном сквере у памятника В. П. Ногину, имя которого носит город 🏙️. Пройдём в исторический центр, увидим главный храм, театр, шедевр богородского модерна и Мемориал Славы
Что входит
Услуги экскурсовода
Что не входит
Входные билеты
сувениры
Начало
🚩 памятник В. П. Ногину на вокзале
Место завершения
🏁 сквер К.Маркса
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.