Обелиск памяти: Ногинск - город воинской доблести

Тематическая экскурсия, посвящённая событиям и героям Великой Отечественной войны в Ногинске

Тематическая экскурсия, посвящённая событиям и героям Великой Отечественной войны в Ногинске.
Обелиск памяти: Ногинск - город воинской доблести
Обелиск памяти: Ногинск - город воинской доблести
Обелиск памяти: Ногинск - город воинской доблести
Обелиск памяти: Ногинск - город воинской доблести

Что вас ожидает 🤩

  • Знак военкомата
  • Благовещенье
  • ЖБИ
  • П. Володарского
  • Памятники «Фронт-тыл», «Зенитка»
  • Пл. Победы

Помним. Гордимся. Чтим

Город пережил немало испытаний в годы войны, а ногинчане стали настоящим символом отваги и мужества советского народа. Именно в районе Ногинска должно было сомкнуться кольцо окружения Москвы. Около 40 ногинчан получили высшую награду.
Мы увидим Знак военкомата, Благовещенье, ЖБИ, п. Володарского, памятники «Фронт-тыл», «Зенитка», пл. Победы.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Экскурсия проходит на транспорте заказчика.
  • Возможен пешеходный вариант по центру города, посещение краеведческого, школьного музея.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музей
  • Фотосъёмка в музее
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник В.П. Ногину, Ногинск
Завершение: Ногинск, Сквер Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Экскурсия проходит на транспорте заказчика.
  • Возможен пешеходный вариант по центру города, посещение краеведческого, школьного музея
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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