Две столицы древней руси
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Старая Ладога, Староладожская крепость, Успенский монастырь или Никольский мужской монастырь
Прибытие в Новгород:
06:24 Московский поезд 042А или 042Ч.
10:17 «Ласточка» из Санкт-Петербурга 7001А или 7001.
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Гарантированное размещение в гостинице с 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в Старую Ладогу – может быть первую столицу Древней Руси (193 км). Старая Ладога является самым древним городом на территории России. Именно здесь находился замок легендарного Рюрика, основателя Руси.
Посещение древней Староладожской крепости, возвышающейся на мысу у реки Волхов. Считается, что первая постройка была сделана легендарным князем Рюриком. Вы пройдете по стенам, осмотрите башни, посетите музейную экспозицию, посвященную истории Старой Ладоги. Полюбуетесь прекрасным Георгиевским собором. Осмотр археологической экспозиции. В городе Старая Ладога вы увидите Варяжскую улицу – древнейшую улицу России.
Посещение Успенского монастыря. Эта обитель известна, прежде всего, своей насельницей – Евдокией Лопухиной – первой жены Петра I. Тем не менее о его древней истории напоминает Собор Успения Пресвятой Богородицы XII века постройки. Посещение церкви Рождества Иоанна Предтечи. Вы увидите необычный по архитектуре и внутреннему оформлению храм. Он остается единственным напоминанием о богатой Ладожской ярмарке и Иоанновском монастыре, к которому благоволила семья Бориса Годунова.
ИЛИ
Посещение Никольского мужского монастыря (XII–XIII вв. первоначальной постройки). Монастырь расположен в полукилометре от Староладожской крепости. Местность, где располагается монастырь, необычная, прямо на левом берегу реки Волхов, под холмом.
Возвращение в Великий Новгород.
Ярославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинец
Завтрак в гостинице.
Интерактивная программа «Великий гость». Во славном городе да Великом Новгороде, рады гостям. И каждый гость – честь для хозяина. Забава Путятишна, да Агафьюшка знахарка или дочь купеческая Ульянка, готовы встретить и угостить, да приветить каждого дорогого гостя, да покуролесить чуток с гостями (угощения – пряник, мед, конфеты).
Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!» (Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь).
Мы посетим удивительное место – Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.
Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.
А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!
Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г., который был заложен Ярославом Мудрым. Вы увидите:
- стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание – Лихудов корпус;
- Софийский собор (XI в.) – выдающийся памятник древнерусского зодчества;
- Софийская звонница и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.);
- памятник «Тысячелетие России» – энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.
Свободное время для сувениров.
Старая Русса, церковь Святого Георгия Победоносца, дом-музей Достоевского
Завтрак в гостинице.
Отъезд в г. Старая Русса (103 км). Императорский город курорт – обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в). Знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.
Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.
Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату).
Возвращение в Великий Новгород. Трансфер на ж/д вокзал.
Отъезд:
21:10 Московский поезд 042А или 042Ч.
18:06 или 20:08 «Ласточка» из Санкт-Петербурга 7001А или 7001.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле на выбор в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
Категория
|Двухместное
|Одноместное
|Доп. место
|«Welcome inn» 3*
|Стандарт
20659
|23731
|19123
|Студия
24115
|30899
|«Интурист» 3*
|Стандарт
23347
|28083
|17843
|Комфорт
25139
|33843
|«Садко» 3*
|Стандарт
22707
|22963
|18611
|Комфорт
24627
|34483
|«Волхов» 4*
|Стандарт
25715
|26739
|20468
|Улучшенный
26675
|31027
|«Береста Парк Отель» 4*
|Стандарт
27782
|35520
|22707
|Бизнес
28871
|36966
|«Бианки» 4*
|Стандарт
30553
|37888
|20250
На ребёнка до 16 лет при любом варианте размещения будет скидка 400 рублей.
Варианты проживания
Welcome inn 3
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.
Интурист 3
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Садко 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.
Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.
Волхов 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.
К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
На территории работает финская сауна.
Юрьевское Подворье 4
Бутик-отель «Юрьевское подворье» находится рядом с живописным лесом в Великом Новгороде.
К услугам гостей 2 ресторанных зала, сауна и русская паровая баня.
Проживание предоставляется в просторных номерах и люксах с бесплатным WiFi. При всех номерах бутик-отеля «Юрьевское подворье» есть собственная ванная комната. В числе удобств каждого номера — телевизор, мини-бар и рабочий стол. Из некоторых номеров и люксов открывается вид на лес.
В ресторане, оформленном в загородном стиле, подаются блюда традиционной русской кухни, в том числе восхитительный борщ и пироги. Юным гостям предложат детское меню.
Гости отеля «Юрьевское подворье» смогут посетить ремесленные мастер-классы керамики, ткачества и пэчворка.
Отель расположен недалеко от музея деревянного народного зодчества и Юрьевского монастыря.
Размещение с животными запрещено.
Береста Парк Отель 4
Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.
В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.
Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.
К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.
Бианки 4
Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.
В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.
На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.
В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание: 3 завтрака
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
- Что не входит
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Музей «Усадьба средневекового Рушанина» – 350 руб/чел.
- Обеды и ужины (ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте)
- Место начала и завершения?
- Великий Новгород
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт в туре?
Автомобиль на 3-4 места (Тойота Камри 2014 г/в, ФольцВаген Тигуан 2019 г/в), микроавтобус на 8 мест (марка Мерседес от 2015 г/в), микроавтобус на 19 мест (Мерседес от 2015, 2017 г/в, Фольцваген от 2013, 2015 г/в), автобусы от 35 до 45 мест (Вита, Мерседес, Дракон и т. д – год выпуска от 2009 года и более новые модели).
Рассадка производится самостоятельно, кондиционер есть во всех моделях транспорта.
- Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
- Есть ли скидки на тур?
Скидка на ребенка до 16 лет при любом варианте размещения – 400 руб.
- Какая стоимость обедов и ужинов?
Гостиница Обеды (3 обеда) Ужины (3 ужина в отеле) «Welcome inn» 3* 1 500 1 500 «Интурист» 3* 1 500 1 500 «Садко» 3* 1 500 1 500 «Волхов» 4* 1 500 1 500 «Юрьевское подворье» 4* 1 500 1 500 «Береста Парк Отель» 4* 1 500 - «Бианки» 4* 1 500 -
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.