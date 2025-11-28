Вы пройдёте по стенам Староладожской крепости, увидите Георгиевский собор и древнюю Варяжскую
Экскурсии проводят штатные сотрудники Новгородского объединенного музея-заповедника и Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника
Старая Ладога: крепость, Георгиевский собор, Варяжская улица, Успенский монастырь
Встретим вас на вокзале. Размещение в гостинице гарантировано с 14:00, раннее заселение возможно при наличии мест. До этого времени вещи можно будет оставить в камере хранения. В гостинице вас ждёт завтрак.
Затем мы отправимся в Старую Ладогу (193 км). Мы посетим Староладожскую крепость, пройдём по её стенам, осмотрим башни и музейную экспозицию, а также увидим Георгиевский собор, археологическую экспозицию и Варяжскую улицу.
Далее посетим Успенский монастырь с собором 12 века и церковь Рождества Иоанна Предтечи. Альтернативно можно будет отправиться в Никольский мужской монастырь, расположенный на берегу Волхова.
Вечером мы вернёмся в Великий Новгород.
Кремль, Ярославово дворище, Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества «Витославлицы»
После завтрака в гостинице мы отправимся на пешеходную экскурсию по Кремлёвскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца», заложенному Ярославом Мудрым в 1044 году. Мы увидим место, где собиралось вече и велось летописание, побываем в Софийском соборе, осмотрим звонницу с коллекцией древних колоколов и памятник «Тысячелетие России».
Далее вас ждёт автобусная экскурсия «К истокам Руси!». Мы посетим Ярославово дворище, где находился княжеский двор Ярослава Мудрого и проходили собрания веча. Затем отправимся к Свято-Юрьеву монастырю 12 века, расположенному у истока Волхова из озера Ильмень.
Завершим день в музее деревянного зодчества «Витославлицы», где познакомимся с бытом новгородских крестьян и увидим, как строили избы без гвоздей.
Экскурсия по Старой Руссе, дом-музей Ф.М. Достоевского, курорт-здравница с минеральными источниками
Позавтракаем, освободим номера, вещи можно будет оставить в камере хранения. Затем отправимся в Старую Руссу (103 км).
Во время обзорной экскурсии по городу мы посетим церковь Святого Георгия Победоносца 15 века, где хранится список Старорусской иконы Божьей Матери, и увидим памятник архитектуры 12 столетия — Спасо-Преображенский монастырь.
Далее нас ждёт дом-музей Ф. М. Достоевского, где писатель работал над романами «Бесы» и «Братья Карамазовы». Затем мы прогуляемся по курорту «Старая Русса» — старейшей здравнице северо-запада России. Здесь находятся 9 минеральных источников и знаменитый Муравьёвский фонтан, самый высокий в Европе столб минеральной воды.
По желанию можно будет посетить интерактивный музей «Усадьба средневекового рушанина» (за доплату). Вечером мы вернёмся в Великий Новгород и доставим вас на ж/д вокзал.
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Великого Новгорода и обратно
- Обеды и ужины (комплексные блюда) - от 900 до 1500 ₽
- Вход на территорию курорта - 100 ₽ (оплата на месте)
- Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» - 300 ₽
- Стоимость тура зависит от выбранного вами отеля:
- «Акрон» 5* - 49 561 ₽ (2-местное), 65 369 ₽ (1-местное)
- «Бианки» 4* - 37 338 ₽ (2-местное), 42 713 ₽ (1-местное)
- «Береста Парк отель» 4* - 35 033 ₽ (2-местное, стандарт), 36 000 ₽ (2-местное, бизнес), 40 665 ₽ (1-местное, стандарт), 42 100 ₽ (2-местное, бизнес)
- «Волхов» 4* - 34 777 ₽ (2-местное, стандарт), 37 600 ₽ (2-местное, комфорт), 37 337 ₽ (1-местное, стандарт), 41 950 ₽ (1-местное, комфорт)
- «Садко» 3* - 31 705 ₽ (2-местное, стандарт), 33 400 ₽ (2-местное, комфорт), 33 241 ₽ (1-местное, стандарт), 40 800 ₽ (1-местное, комфорт)
- «Интурист» 3* - 31 962 ₽ (2-местное, стандарт), 33 500 ₽ (2-местное, комфорт), 36 569 ₽ (1-местное, стандарт), 39 700 ₽ (1-местное, комфорт)
- Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения - 400 ₽