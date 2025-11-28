Мои заказы

Автобусный тур в сердце Древней Руси: Старая Ладога, Великий Новгород и Старая Русса

Побывать в доме-музее Ф. Достоевского, посетить Ярославово дворище и полюбоваться святынями
Мы покажем вам старинные русские городки, где оживает история и легко представить, будто мы перенеслись на несколько веков назад.

Вы пройдёте по стенам Староладожской крепости, увидите Георгиевский собор и древнюю Варяжскую
улицу, а также посетите монастыри, хранящие память о князьях и царских семьях.

В Великом Новгороде вас ждёт знакомство с кремлём и Софийским собором 11 века, величественной звонницей и памятником «Тысячелетие России».

Мы прогуляемся по Ярославову дворищу, заглянем в Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества «Витославлицы». А в Старой Руссе полюбуемся церковью Святого Георгия Победоносца, узнаем о жизни Ф. М. Достоевского в его доме-музее, где писатель работал над романами «Бесы» и «Братья Карамазовы».

Автобусный тур в сердце Древней Руси: Старая Ладога, Великий Новгород и Старая Русса

Описание экскурсии

Организационные детали

Экскурсии проводят штатные сотрудники Новгородского объединенного музея-заповедника и Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника

Программа тура по дням

1 день

Старая Ладога: крепость, Георгиевский собор, Варяжская улица, Успенский монастырь

Встретим вас на вокзале. Размещение в гостинице гарантировано с 14:00, раннее заселение возможно при наличии мест. До этого времени вещи можно будет оставить в камере хранения. В гостинице вас ждёт завтрак.

Затем мы отправимся в Старую Ладогу (193 км). Мы посетим Староладожскую крепость, пройдём по её стенам, осмотрим башни и музейную экспозицию, а также увидим Георгиевский собор, археологическую экспозицию и Варяжскую улицу.

Далее посетим Успенский монастырь с собором 12 века и церковь Рождества Иоанна Предтечи. Альтернативно можно будет отправиться в Никольский мужской монастырь, расположенный на берегу Волхова.

Вечером мы вернёмся в Великий Новгород.

Старая Ладога: крепость, Георгиевский собор, Варяжская улица, Успенский монастырьСтарая Ладога: крепость, Георгиевский собор, Варяжская улица, Успенский монастырьСтарая Ладога: крепость, Георгиевский собор, Варяжская улица, Успенский монастырьСтарая Ладога: крепость, Георгиевский собор, Варяжская улица, Успенский монастырь
2 день

Кремль, Ярославово дворище, Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества «Витославлицы»

После завтрака в гостинице мы отправимся на пешеходную экскурсию по Кремлёвскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца», заложенному Ярославом Мудрым в 1044 году. Мы увидим место, где собиралось вече и велось летописание, побываем в Софийском соборе, осмотрим звонницу с коллекцией древних колоколов и памятник «Тысячелетие России».

Далее вас ждёт автобусная экскурсия «К истокам Руси!». Мы посетим Ярославово дворище, где находился княжеский двор Ярослава Мудрого и проходили собрания веча. Затем отправимся к Свято-Юрьеву монастырю 12 века, расположенному у истока Волхова из озера Ильмень.

Завершим день в музее деревянного зодчества «Витославлицы», где познакомимся с бытом новгородских крестьян и увидим, как строили избы без гвоздей.

Кремль, Ярославово дворище, Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества «Витославлицы»Кремль, Ярославово дворище, Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества «Витославлицы»Кремль, Ярославово дворище, Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества «Витославлицы»Кремль, Ярославово дворище, Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества «Витославлицы»Кремль, Ярославово дворище, Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества «Витославлицы»
3 день

Экскурсия по Старой Руссе, дом-музей Ф.М. Достоевского, курорт-здравница с минеральными источниками

Позавтракаем, освободим номера, вещи можно будет оставить в камере хранения. Затем отправимся в Старую Руссу (103 км).

Во время обзорной экскурсии по городу мы посетим церковь Святого Георгия Победоносца 15 века, где хранится список Старорусской иконы Божьей Матери, и увидим памятник архитектуры 12 столетия — Спасо-Преображенский монастырь.

Далее нас ждёт дом-музей Ф. М. Достоевского, где писатель работал над романами «Бесы» и «Братья Карамазовы». Затем мы прогуляемся по курорту «Старая Русса» — старейшей здравнице северо-запада России. Здесь находятся 9 минеральных источников и знаменитый Муравьёвский фонтан, самый высокий в Европе столб минеральной воды.

По желанию можно будет посетить интерактивный музей «Усадьба средневекового рушанина» (за доплату). Вечером мы вернёмся в Великий Новгород и доставим вас на ж/д вокзал.

Экскурсия по Старой Руссе, дом-музей Ф.М. Достоевского, курорт-здравница с минеральными источникамиЭкскурсия по Старой Руссе, дом-музей Ф.М. Достоевского, курорт-здравница с минеральными источникамиЭкскурсия по Старой Руссе, дом-музей Ф.М. Достоевского, курорт-здравница с минеральными источникамиЭкскурсия по Старой Руссе, дом-музей Ф.М. Достоевского, курорт-здравница с минеральными источниками

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Обеды и ужины (комплексные блюда) - от 900 до 1500 ₽
  • Вход на территорию курорта - 100 ₽ (оплата на месте)
  • Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» - 300 ₽
  • Стоимость тура зависит от выбранного вами отеля:
  • «Акрон» 5* - 49 561 ₽ (2-местное), 65 369 ₽ (1-местное)
  • «Бианки» 4* - 37 338 ₽ (2-местное), 42 713 ₽ (1-местное)
  • «Береста Парк отель» 4* - 35 033 ₽ (2-местное, стандарт), 36 000 ₽ (2-местное, бизнес), 40 665 ₽ (1-местное, стандарт), 42 100 ₽ (2-местное, бизнес)
  • «Волхов» 4* - 34 777 ₽ (2-местное, стандарт), 37 600 ₽ (2-местное, комфорт), 37 337 ₽ (1-местное, стандарт), 41 950 ₽ (1-местное, комфорт)
  • «Садко» 3* - 31 705 ₽ (2-местное, стандарт), 33 400 ₽ (2-местное, комфорт), 33 241 ₽ (1-местное, стандарт), 40 800 ₽ (1-местное, комфорт)
  • «Интурист» 3* - 31 962 ₽ (2-местное, стандарт), 33 500 ₽ (2-местное, комфорт), 36 569 ₽ (1-местное, стандарт), 39 700 ₽ (1-местное, комфорт)
  • Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения - 400 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
Завершение: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — Организатор в Великом Новгороде
Здравствуй, уважаемый путешественник! Меня зовут Софья, я представляю агентство, которое уже более 30 лет принимает гостей в одном из самых древних городов России — Великом Новгороде! В наших программах: увлекательные экскурсии по Великому Новгороду и его окрестностям, отдых в комфортабельных отелях и базах отдыха Великого Новгорода и Новгородской области, а также корпоративные туры, туры выходного дня, праздничные и новогодние туры.

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

