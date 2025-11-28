Встретим вас на вокзале. Размещение в гостинице гарантировано с 14:00, раннее заселение возможно при наличии мест. До этого времени вещи можно будет оставить в камере хранения. В гостинице вас ждёт завтрак.

Затем мы отправимся в Старую Ладогу (193 км). Мы посетим Староладожскую крепость, пройдём по её стенам, осмотрим башни и музейную экспозицию, а также увидим Георгиевский собор, археологическую экспозицию и Варяжскую улицу.

Далее посетим Успенский монастырь с собором 12 века и церковь Рождества Иоанна Предтечи. Альтернативно можно будет отправиться в Никольский мужской монастырь, расположенный на берегу Волхова.

Вечером мы вернёмся в Великий Новгород.