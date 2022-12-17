Экскурсия по Великому Новгороду с посещением Музея Тёсовской узкоколейки

Экскурсия по Великому Новгороду с посещением Музея Тёсовской узкоколейки
Экскурсия по Великому Новгороду с посещением Музея Тёсовской узкоколейки
Экскурсия по Великому Новгороду с посещением Музея Тёсовской узкоколейки
Экскурсия по Великому Новгороду с посещением Музея Тёсовской узкоколейки
Экскурсия по Великому Новгороду с посещением Музея Тёсовской узкоколейки
Экскурсия по Великому Новгороду с посещением Музея Тёсовской узкоколейки
Экскурсия по Великому Новгороду с посещением Музея Тёсовской узкоколейки

Что вас ожидает 🤩

  • Экскурсия по Великому Новгороду
  • Музей Тёсовской узкоколейной железной дороги
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Описание

Экскурсия по Великому Новгороду проведет вас по самым значимым местам города. Вы сможете познакомиться с историей становления российского государства и получить полное представление о быте народа в минувших эпохах. Мы прогуляемся по древним городским улочкам, посетим Новгородский кремль, познакомимся с экспонатами Музея Тёсовской узкоколейной железной дороги.

Прогулка по Новгородскому кремлю

В рамках прогулки вас ожидает визит в знаменитый Новгородский кремль, который расположился на левобережье реки Волхов. Вы сможете полюбоваться его величественным Софийским собором, осмотреть Софийскую звонницу, пройтись по Владычному двору. Большой интерес при посещении вызывает Ярославово дворище, где в давние времена находились княжеский двор и местный торг. Мы познакомимся с этим уникальным архитектурным ансамблем, а затем направимся на прогулку по речным берегам и увидим множество старинных храмов постройки ХII–ХVIII столетий.

Музей Тёсовской узкоколейной железной дороги

После знакомства с городскими достопримечательностями вас ждет поездка в поселок Тёсово-Нетыльский, где работает Музей узкоколейной железной дороги. Он находится на базе предприятия «Тесово-1» и предлагает совершить путешествие по настоящей узкоколейке, которая проходит по бывшим местам добычи торфа. Некогда ее длина составляла 170 км, однако на сегодняшний день рабочими являются только 20 км.
В рамках посещения музея вы сможете не просто прокатиться по узкоколейке на настоящих дрезинах, но и познакомиться с историей ее появления. Музейная экспозиция включает в себя множество экспонатов, в том числе более 50 единиц техники, которую некогда использовали на железной дороге. К ней относятся тепловозы, мотодрезины, пассажирские и грузовые вагоны. В завершение можно будет посетить вагон-столовую и угоститься вкусным чаем.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспорт от В. Новгорода до Музея и обратно оплачивается дополнительно: легковой автомобиль – 3000 руб., минивэн – 4500 руб.
  • При бронировании обязательно предоплата – 6000р (не возвращается)
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • С собой взять в дорогу перекусить.
  • В зимнее время одеться по погоде, будем проводить время на улице
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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