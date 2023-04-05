Чаще всего путешественники в Великом Новгороде гуляют по территории кремля. Мы тоже его увидим, но не будем заходить внутрь. А отправимся исследовать менее исхоженные уголки Софийской и Торговой стороны. Вы увидите Горбатый мост, Путевой дворец Екатерины Великой и храм Спаса Преображения. Прикоснётесь к тайнам земли новгородской и узнаете о нравах местных жителей.

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Описание

Что вас ожидает

Софийская сторона: Десятинный монастырь и крепостные стены

Гуляя по Софийской стороне древнего города, вы услышите историю Десятинного монастыря, оцените мощь крепостной стены и полюбуетесь старинными оборонительными башнями. А ещё я расскажу историю Великого моста через реку Волхов. Раскрою, как новгородцы вершили правосудие, как они строили демократию и почему Вечевая республика утратила своё величие.

Торговая сторона: Путевой дворец и старинные храмы

На Торговой стороне вы узнаете о судьбе Путевого дворца Екатерины Великой, прогуляетесь по купеческим улочкам и заглянете во двор Знаменского собора. А также полюбуетесь самобытной красотой храма Спаса Преображения на Ильине улице и посмотрите на кладку восточной части вала. Завершится прогулка в тихом уютном уголке у храма апостола Филиппа и Николая Чудотворца на Никольской улице.

Организационные детали