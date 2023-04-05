По Великому Новгороду нестандартными тропами

Посетить неклассические места древнего города и познакомиться с его историей

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Ответы на вопросы
Чаще всего путешественники в Великом Новгороде гуляют по территории кремля. Мы тоже его увидим, но не будем заходить внутрь. А отправимся исследовать менее исхоженные уголки Софийской и Торговой стороны. Вы увидите Горбатый мост, Путевой дворец Екатерины Великой и храм Спаса Преображения. Прикоснётесь к тайнам земли новгородской и узнаете о нравах местных жителей.
По Великому Новгороду нестандартными тропами
По Великому Новгороду нестандартными тропами
По Великому Новгороду нестандартными тропами
По Великому Новгороду нестандартными тропами
По Великому Новгороду нестандартными тропами
По Великому Новгороду нестандартными тропами
По Великому Новгороду нестандартными тропами
По Великому Новгороду нестандартными тропами
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Описание

Что вас ожидает

Софийская сторона: Десятинный монастырь и крепостные стены

Гуляя по Софийской стороне древнего города, вы услышите историю Десятинного монастыря, оцените мощь крепостной стены и полюбуетесь старинными оборонительными башнями. А ещё я расскажу историю Великого моста через реку Волхов. Раскрою, как новгородцы вершили правосудие, как они строили демократию и почему Вечевая республика утратила своё величие.

Торговая сторона: Путевой дворец и старинные храмы

На Торговой стороне вы узнаете о судьбе Путевого дворца Екатерины Великой, прогуляетесь по купеческим улочкам и заглянете во двор Знаменского собора. А также полюбуетесь самобытной красотой храма Спаса Преображения на Ильине улице и посмотрите на кладку восточной части вала. Завершится прогулка в тихом уютном уголке у храма апостола Филиппа и Николая Чудотворца на Никольской улице.

Организационные детали

  • Длина маршрута — около 4 км.
  • Все объекты мы осматриваем снаружи

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Десятинной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Путевой дворец
Популярные места
Дворцы, замки и особняки
Улицы и переулки
Софийская сторона
Горбатый мост через реку Волхов

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