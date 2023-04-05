Посетить неклассические места древнего города и познакомиться с его историей
Чаще всего путешественники в Великом Новгороде гуляют по территории кремля. Мы тоже его увидим, но не будем заходить внутрь. А отправимся исследовать менее исхоженные уголки Софийской и Торговой стороны. Вы увидите Горбатый мост, Путевой дворец Екатерины Великой и храм Спаса Преображения. Прикоснётесь к тайнам земли новгородской и узнаете о нравах местных жителей.
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Описание
Что вас ожидает
Софийская сторона: Десятинный монастырь и крепостные стены
Гуляя по Софийской стороне древнего города, вы услышите историю Десятинного монастыря, оцените мощь крепостной стены и полюбуетесь старинными оборонительными башнями. А ещё я расскажу историю Великого моста через реку Волхов. Раскрою, как новгородцы вершили правосудие, как они строили демократию и почему Вечевая республика утратила своё величие.
Торговая сторона: Путевой дворец и старинные храмы
На Торговой стороне вы узнаете о судьбе Путевого дворца Екатерины Великой, прогуляетесь по купеческим улочкам и заглянете во двор Знаменского собора. А также полюбуетесь самобытной красотой храма Спаса Преображения на Ильине улице и посмотрите на кладку восточной части вала. Завершится прогулка в тихом уютном уголке у храма апостола Филиппа и Николая Чудотворца на Никольской улице.
Организационные детали
- Длина маршрута — около 4 км.
- Все объекты мы осматриваем снаружи
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Десятинной
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Великом Новгороде
Меня зовут Нина. Я режиссер по образованию и многие годы работала в сфере культуры. Живя в старинном городе, изучала его историю. Эта тема так увлекла меня, что я прошла обучение на курсах экскурсоводов. И теперь с удовольствием создаю нестандартные маршруты. Общение с гостями приносит массу обоюдно положительных эмоций. Я стараюсь, чтобы путешественники были вовлечены в диалог: задавали вопросы, высказывали предположения, «примеряли» на себя исторические образы. Мой девиз: разнообразно, весело, понятно!
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