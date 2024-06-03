О Ольга Господин Великий Новгород Замечательная экскурсия, рекомендую всем👌Константин-великолепный рассказчик. Влюбил нас в Великий Новгород так, что уже приодумываем когда бы приехать снова, и на какую экскурсию к Константину сходить ещё))) 2 часа пролетели абсолютно незаметно. Исключительно положительные эмоции после экскурсии.

Л Людмила Господин Великий Новгород Первый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсию Константина и остались безумно довольны: подачей материала и непринужденностью беседы, время пролетело незаметно, рекомендуем👍

Е Елена Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро Очень интересная экскурсия, не слишком загруженная, а позволяющая не спеша прогуливаться и получать интересную информацию о проходящих мимо зданиях и объектах. На интересующие вопросы также получите ответ!

А Анастасия Господин Великий Новгород Отлично! Рекомендуем гида, не скучно, интересно и познавательно Спасибо!)

Н Наталья Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро Прекрасный маршрут. Знающий внимательный экскурсовод Илья - профессиональный историк. Показывал много старых фотографий тех зданий и локаций, про которые был рассказ. Погружение в глубину веков) очень интересно, получили большое удовольствие. Рекомендую)

Н Наталья Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро Увлекательная экскурсия, которую провел для нашей компании Илья. Интересные факты, малоизвестные детали. Дружеская, непринужденная беседа, и просто приятная прогулка по историческим улицам Великого Новгорода. Большое спасибо организаторам и лично Илье!

Т Татьяна Исторический квест по Великому Новгороду «Тайна старого города» Самостоятельный познавательный квест-прогулка больше подходящий для подростков и молодых людей по историческому центру города. Лучше проходить его в тёплую погоду. В качестве бонуса при завершении квеста очень порадовал найденный по-настоящему старинный клад.

Ю Юрий Великий Новгород: пешеходная экскурсия по старому городу читать дальше правилам росписи храмов, а про историю самого города, его купцов, князей, простых Новгородцев было совсем немного. Как я сразу сказал экскурсоводу - я не религиозен. Мне религия конечно интересна, но только с точки исторических фактов, влияния на политику, экономику и социальную жизнь. Очень знающий в своей сфере и очень увлечённый экскурсовод. Однако, слишком много времени было посвящено описанию различных библейских сюжетов и