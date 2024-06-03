Экскурсии по Старому городу в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Великом Новгороде, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Господин Великий Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
149 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом камне
Вас ждет погружение в уникальную атмосферу Великого Новгорода, его культурное наследие и средневековые тайны
Начало: Сенная площадь
11 июня в 15:30
14 июня в 09:00
5 340 за всё до 5 чел.
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
Прогуляться по тихим улицам Старого города - тем, которые редко показывают туристам
Начало: На Дворцовой улице
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200 за всё до 10 чел.
Исторический квест по Великому Новгороду «Тайна старого города»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Исторический квест по Великому Новгороду «Тайна старого города»
Начало: Пречистенская арка новгородского кремля
«Что можно заметить на улицах старинного города, если приглядеться»
Расписание: В любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Господин Великий Новгород
    Замечательная экскурсия, рекомендую всем👌Константин-великолепный рассказчик. Влюбил нас в Великий Новгород так, что уже приодумываем когда бы приехать снова, и на какую экскурсию к Константину сходить ещё))) 2 часа пролетели абсолютно незаметно. Исключительно положительные эмоции после экскурсии.
  • Л
    Людмила
    2 июня 2024
    Господин Великий Новгород
    Первый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсию Константина и остались безумно довольны: подачей материала и непринужденностью беседы, время пролетело незаметно, рекомендуем👍
    Первый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсиюПервый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсиюПервый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсию
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
    Очень интересная экскурсия, не слишком загруженная, а позволяющая не спеша прогуливаться и получать интересную информацию о проходящих мимо зданиях и объектах. На интересующие вопросы также получите ответ!
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Господин Великий Новгород
    Отлично! Рекомендуем гида, не скучно, интересно и познавательно Спасибо!)
    Отлично! Рекомендуем гида, не скучно, интересно и познавательноОтлично! Рекомендуем гида, не скучно, интересно и познавательно
  • Н
    Наталья
    6 мая 2024
    Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
    Прекрасный маршрут. Знающий внимательный экскурсовод Илья - профессиональный историк. Показывал много старых фотографий тех зданий и локаций, про которые был рассказ. Погружение в глубину веков) очень интересно, получили большое удовольствие. Рекомендую)
  • Н
    Наталья
    14 апреля 2024
    Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
    Увлекательная экскурсия, которую провел для нашей компании Илья. Интересные факты, малоизвестные детали. Дружеская, непринужденная беседа, и просто приятная прогулка по историческим улицам Великого Новгорода. Большое спасибо организаторам и лично Илье!
  • Т
    Татьяна
    27 февраля 2024
    Исторический квест по Великому Новгороду «Тайна старого города»
    Самостоятельный познавательный квест-прогулка больше подходящий для подростков и молодых людей по историческому центру города. Лучше проходить его в тёплую погоду. В качестве бонуса при завершении квеста очень порадовал найденный по-настоящему старинный клад.
  • Ю
    Юрий
    7 августа 2023
    Великий Новгород: пешеходная экскурсия по старому городу
    Очень знающий в своей сфере и очень увлечённый экскурсовод. Однако, слишком много времени было посвящено описанию различных библейских сюжетов и
    читать дальше

    правилам росписи храмов, а про историю самого города, его купцов, князей, простых Новгородцев было совсем немного. Как я сразу сказал экскурсоводу - я не религиозен. Мне религия конечно интересна, но только с точки исторических фактов, влияния на политику, экономику и социальную жизнь.

  • А
    Андрей
    21 июля 2023
    Великий Новгород: пешеходная экскурсия по старому городу
    Экскурсия прошла по центру города. Прекрасный экскурсовод. Рассказала очень много интересного про город. Посоветовала что еще можно посмотреть.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Старый город»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Господин Великий Новгород
  2. Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
  3. Исторический квест по Великому Новгороду «Тайна старого города»
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 5 340. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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