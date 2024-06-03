1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом камне
Вас ждет погружение в уникальную атмосферу Великого Новгорода, его культурное наследие и средневековые тайны
Начало: Сенная площадь
11 июня в 15:30
14 июня в 09:00
5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
Прогуляться по тихим улицам Старого города - тем, которые редко показывают туристам
Начало: На Дворцовой улице
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Исторический квест по Великому Новгороду «Тайна старого города»
Начало: Пречистенская арка новгородского кремля
«Что можно заметить на улицах старинного города, если приглядеться»
Расписание: В любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Замечательная экскурсия, рекомендую всем👌Константин-великолепный рассказчик. Влюбил нас в Великий Новгород так, что уже приодумываем когда бы приехать снова, и на какую экскурсию к Константину сходить ещё))) 2 часа пролетели абсолютно незаметно. Исключительно положительные эмоции после экскурсии.
- ЛЛюдмила2 июня 2024Первый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсию Константина и остались безумно довольны: подачей материала и непринужденностью беседы, время пролетело незаметно, рекомендуем👍
- ЕЕлена31 мая 2024Очень интересная экскурсия, не слишком загруженная, а позволяющая не спеша прогуливаться и получать интересную информацию о проходящих мимо зданиях и объектах. На интересующие вопросы также получите ответ!
- ААнастасия23 мая 2024Отлично! Рекомендуем гида, не скучно, интересно и познавательно Спасибо!)
- ННаталья6 мая 2024Прекрасный маршрут. Знающий внимательный экскурсовод Илья - профессиональный историк. Показывал много старых фотографий тех зданий и локаций, про которые был рассказ. Погружение в глубину веков) очень интересно, получили большое удовольствие. Рекомендую)
- ННаталья14 апреля 2024Увлекательная экскурсия, которую провел для нашей компании Илья. Интересные факты, малоизвестные детали. Дружеская, непринужденная беседа, и просто приятная прогулка по историческим улицам Великого Новгорода. Большое спасибо организаторам и лично Илье!
- ТТатьяна27 февраля 2024Самостоятельный познавательный квест-прогулка больше подходящий для подростков и молодых людей по историческому центру города. Лучше проходить его в тёплую погоду. В качестве бонуса при завершении квеста очень порадовал найденный по-настоящему старинный клад.
- ЮЮрий7 августа 2023Великий Новгород: пешеходная экскурсия по старому городуОчень знающий в своей сфере и очень увлечённый экскурсовод. Однако, слишком много времени было посвящено описанию различных библейских сюжетов и
- ААндрей21 июля 2023Великий Новгород: пешеходная экскурсия по старому городуЭкскурсия прошла по центру города. Прекрасный экскурсовод. Рассказала очень много интересного про город. Посоветовала что еще можно посмотреть.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Старый город»
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Сейчас в Великом Новгороде в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 5 340. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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