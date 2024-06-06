1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия Великий Новгород в группе
Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет
Начало: У Горбатого моста
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: в районе кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великий Новгород: погружение в древность - экскурсия по историческим местам
Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище
Начало: На Сенной площади
Завтра в 12:30
10 июня в 09:30
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
14 970₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Великого Новгорода за 2 часа
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Великому Новгороду. Узнайте о первых поселениях, варягах и торговых путях. Посетите знаковые места города
14 июня в 18:30
17 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Иван Грозный в Новгороде: следы царя, история и архитектура
Путешествие в прошлое Великого Новгорода и его связь с Иваном Грозным. Исследуйте исторические места и узнайте неведомые факты
Начало: На улице Большая Московская
Завтра в 14:30
10 июня в 17:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в сердце Великого Новгорода: Кремль, Софийский собор
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Величие Новгорода: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и монастыри Великого Новгорода в компании опытного гида
Начало: На Сенной площади
12 июня в 10:00
13 июня в 14:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень - индивидуальная экскурсия
Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве
Начало: У Новгородского яхт-клуба
Завтра в 14:30
10 июня в 17:30
18 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Погружение в историю Великого Новгорода: Кремль, Торговая сторона, купцы и князья. Узнайте об архитектуре и легендах в доступном формате
Начало: На Софийской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1 час
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
Насладиться видами реки Волхов и сделать живописные кадры с воды
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100₽ за человека
скидка
45%
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие: Великий Новгород сквозь столетия
Приглашаем на увлекательное путешествие по страницам истории Великого Новгорода с личным гидом
Начало: На Ярославовом Дворище
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
91005 005₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами: Памятники и легенды
Обзорная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами. Увидите памятники, кремль и монастыри. Защитная экипировка предоставляется
Начало: У вашего дома или отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
Посетите два значимых центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище. Узнайте об истории, культуре и архитектуре средневековой Руси
Начало: Возле кремля
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Хмельная история Великого Новгорода: от старинных кабаков до современных баров
Погрузитесь в атмосферу Великого Новгорода, узнавая, как развивалась культура пития и какие напитки предпочитали новгородцы на протяжении веков
Начало: У памятника Тысячелетию России
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора
Исследуйте древние памятники Великого Новгорода и посетите уникальный Музейный цех фарфора. Узнайте о вечевой республике и создайте свой фарфоровый сувенир
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
Завтра в 11:00
15 июня в 18:00
900765₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Автопрогулка по Великому Новгороду: индивидуальная экскурсия
Автомобильная экскурсия по Великому Новгороду позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города и погрузиться в его богатую историю за короткое время
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам археологических открытий
Побывать во всех пяти «концах» Великого Новгорода, увидеть места раскопок и прикоснуться к древности
Начало: На Ярославовом дворище
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
7 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
Прогуляться по тихим улицам Старого города - тем, которые редко показывают туристам
Начало: На Дворцовой улице
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в прошлое: Торговая сторона Великого Новгорода
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя исторические святыни и тайны новгородского торга с экспертом
Начало: В Ярославовом Дворище
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
105007 350₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в историю: Кремль, Софийский собор и Ярославово дворище
Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим местам Великого Новгорода, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: Ул. Мерецкого-Волосова, д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 3 063₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом шаге
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые места на комфортном транспорте
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка по святым местам реки Волхов
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100₽ за человека
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия по Великому Новгороду: история на каждом шагу
Познайте Великий Новгород, пройдя уникальный квест. Откройте для себя древние уголки города, его историю и культуру, следуя захватывающему маршруту
Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Торговой стороне Великого Новгорода: история и достопримечательности
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, пройдя по Торговой стороне с персональным аудиогидом в вашем смартфоне
Начало: Кремль, д. 5
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
У нас князя нету, но есть Бог и правда и Святая София
Начало: Сенная площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Погружение в историю Великого Новгорода: Детинец и Ярославово дворище
Познайте дух средневековья Великого Новгорода через уникальный мастер-класс, раскрывающий тайны Детинца и Ярославова дворища
Начало: Сенная площадь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кремль, Ярославово дворище - сердце Новгорода
Начало: Софийская площадь, у памятника В.И. Ленину
Завтра в 19:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Хмельная история Великого Новгорода
Начало: Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 24
Расписание: В любой день недели с 12:00 до 20:00 по договорённости
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Водная прогулка к Церкви Николы на острове Липно
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Водная прогулка проводится ежедневно согласно расписанию.
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Водный маршрут из Новгорода в рыбацкую деревню Взвад и обратно
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: С понедельника по четверг по расписанию
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
от 1 100₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Все тайны древнего города
За 4 часа автопешеходной экскурсии увидеть главные символы Великого Новгорода и не устать
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 200₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Квест
1.5 часа
Занимательный квест для детей (9+)
Нескучно разобраться в истории Великого Новгорода
Начало: У Ганзейского фонтана
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
63005 355₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММариа6 июня 2024Ощущение что есть желание поделиться огромным багажом знаний
- ЕЕкатерина5 июня 2024Благодарим Максима за проведенную экскурсию. 4 часа пролетели незаметно, узнали много нового и интересного. Максим очень приятный в общении человек и интересный рассказчик, слушать было одно удовольствие. Рекомендую данную экскурсию и, конечно же, Максима. Еще раз спасибо!
- ААлександра5 июня 2024Просто потрясающая и интересная поездка!
- PPAVEL4 июня 2024Хороший эрудированный экскурсовод, знающий историю, и свое дело. Интересно рассказывает и держит внимание. Однозначно советую.
- ТТатьяна4 июня 2024Спасибо Юрию за экскурсию! Настоящий профессионал - знаток истории и человеческой природы!
- ЕЕкатерина4 июня 2024Большое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросы по истории, накопившиеся со
- ННаталья4 июня 2024Большое спасибо Аркадию за интересную экскурсию. Нам очень понравилось. Было интересно узнать об археологических раскопках в Великом Новгороде и самых
- ММарина3 июня 2024Огромное спасибо Павлу за замечательную экскурсию по историческому центру Великого Новгорода. Интересно и понятно. Павел очень увлеченный человек, всю экскурсию отдавал себя без остатка. Благодаря нашему гиду удалось прикоснуться к далёкому прошлому. Экскурсию однозначно рекомендуем!
- ССоня3 июня 2024Потрясающая экскурсия!! Потрясающий город!! Спасибо Анне за настроение, ощущения и прогулку. Много нового узнали о господине Великом Новгороде. Рекомендую всем!
- ДДмитрий2 июня 2024Интересная обзорная экскурсия по Новгородскому кремлю и торговой стороне. Получил необходимый объем знаний, чтобы сложилось впечатление о старом Новгороде и объектах которые необходимо посетить самостоятельно. Экскурсию рекомендую при первом посещении и знакомстве с городом
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Ярославово дворище»
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