Ярославово дворище – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 38 экскурсий в категории «Ярославово дворище» в Великом Новгороде, цены от 765 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Новгород в группе
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
16 отзывов
Групповая экскурсия Великий Новгород в группе
Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет
Начало: У Горбатого моста
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800 за человека
Великий Новгород на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
295 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: в районе кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000 за всё до 4 чел.
Великий Новгород: погружение в древность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
269 отзывов
Великий Новгород: погружение в древность - экскурсия по историческим местам
Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище
Начало: На Сенной площади
Завтра в 12:30
10 июня в 09:30
5 400 за всё до 5 чел.
На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
14 970 за всё до 8 чел.
История Великого Новгорода за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
История Великого Новгорода за 2 часа
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Великому Новгороду. Узнайте о первых поселениях, варягах и торговых путях. Посетите знаковые места города
14 июня в 18:30
17 июня в 08:30
4 500 за всё до 10 чел.
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Иван Грозный в Новгороде: следы царя, история и архитектура
Путешествие в прошлое Великого Новгорода и его связь с Иваном Грозным. Исследуйте исторические места и узнайте неведомые факты
Начало: На улице Большая Московская
Завтра в 14:30
10 июня в 17:00
7 000 за всё до 8 чел.
Сказы Старого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
5 600 за всё до 10 чел.
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
В тренде
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Путешествие в сердце Великого Новгорода: Кремль, Софийский собор
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 600 за всё до 9 чел.
Величие Новгорода (на вашем авто)
Индивидуальная
2 часа
104 отзыва
Величие Новгорода: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и монастыри Великого Новгорода в компании опытного гида
Начало: На Сенной площади
12 июня в 10:00
13 июня в 14:00
5 400 за всё до 5 чел.
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
🚤 На катере
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень - индивидуальная экскурсия
Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве
Начало: У Новгородского яхт-клуба
Завтра в 14:30
10 июня в 17:30
18 000 за всё до 10 чел.
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
200 отзывов
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Погружение в историю Великого Новгорода: Кремль, Торговая сторона, купцы и князья. Узнайте об архитектуре и легендах в доступном формате
Начало: На Софийской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900 за всё до 6 чел.
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
⛴ На теплоходе
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
Насладиться видами реки Волхов и сделать живописные кадры с воды
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100 за человека
Великий Новгород сквозь столетия
🚶 Пешая
скидка
45%
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Историческое путешествие: Великий Новгород сквозь столетия
Приглашаем на увлекательное путешествие по страницам истории Великого Новгорода с личным гидом
Начало: На Ярославовом Дворище
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
91005 005 за всё до 5 чел.
Мотоэкскурсия по Великому Новгороду
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Увлекательная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами: Памятники и легенды
Обзорная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами. Увидите памятники, кремль и монастыри. Защитная экипировка предоставляется
Начало: У вашего дома или отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000 за человека
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
14 отзывов
Популярное предложение
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
Посетите два значимых центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище. Узнайте об истории, культуре и архитектуре средневековой Руси
Начало: Возле кремля
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
1 800 за человека
Хмельная история Великого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Хмельная история Великого Новгорода: от старинных кабаков до современных баров
Погрузитесь в атмосферу Великого Новгорода, узнавая, как развивалась культура пития и какие напитки предпочитали новгородцы на протяжении веков
Начало: У памятника Тысячелетию России
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
7 000 за всё до 6 чел.
Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора
Исследуйте древние памятники Великого Новгорода и посетите уникальный Музейный цех фарфора. Узнайте о вечевой республике и создайте свой фарфоровый сувенир
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
15 отзывов
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
Завтра в 11:00
15 июня в 18:00
900765 за человека
Автопрогулка по Великому Новгороду
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Автопрогулка по Великому Новгороду: индивидуальная экскурсия
Автомобильная экскурсия по Великому Новгороду позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города и погрузиться в его богатую историю за короткое время
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
5 500 за всё до 4 чел.
По следам археологических открытий
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
По следам археологических открытий
Побывать во всех пяти «концах» Великого Новгорода, увидеть места раскопок и прикоснуться к древности
Начало: На Ярославовом дворище
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
7 340 за всё до 6 чел.
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
Прогуляться по тихим улицам Старого города - тем, которые редко показывают туристам
Начало: На Дворцовой улице
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200 за всё до 10 чел.
По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Путешествие в прошлое: Торговая сторона Великого Новгорода
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя исторические святыни и тайны новгородского торга с экспертом
Начало: В Ярославовом Дворище
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
105007 350 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Кремлю, Софийскому собору и Ярославову дворищу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
383 отзыва
Путешествие в историю: Кремль, Софийский собор и Ярославово дворище
Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим местам Великого Новгорода, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: Ул. Мерецкого-Волосова, д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 3 063 за человека
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
73 отзыва
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом шаге
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые места на комфортном транспорте
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Водная прогулка по святым местам реки Волхов
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Водная прогулка по святым местам реки Волхов
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100 за человека
Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
14 отзывов
Самостоятельная квест-экскурсия по Великому Новгороду: история на каждом шагу
Познайте Великий Новгород, пройдя уникальный квест. Откройте для себя древние уголки города, его историю и культуру, следуя захватывающему маршруту
Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950 за всё до 10 чел.
Аудиоэкскурсия Великий Новгород: прогулка по Торговой стороне
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по Торговой стороне Великого Новгорода: история и достопримечательности
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, пройдя по Торговой стороне с персональным аудиогидом в вашем смартфоне
Начало: Кремль, д. 5
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 за всё до 5 чел.
Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
У нас князя нету, но есть Бог и правда и Святая София
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
У нас князя нету, но есть Бог и правда и Святая София
Начало: Сенная площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 000 за всё до 5 чел.
Детинец Великого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Погружение в историю Великого Новгорода: Детинец и Ярославово дворище
Познайте дух средневековья Великого Новгорода через уникальный мастер-класс, раскрывающий тайны Детинца и Ярославова дворища
Начало: Сенная площадь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 9 чел.
Кремль, Ярославово дворище - сердце Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Кремль, Ярославово дворище - сердце Новгорода
Начало: Софийская площадь, у памятника В.И. Ленину
Завтра в 19:00
10 июня в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.
Хмельная история Великого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Хмельная история Великого Новгорода
Начало: Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 24
Расписание: В любой день недели с 12:00 до 20:00 по договорённости
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Водная прогулка к Церкви Николы на острове Липно
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Водная прогулка к Церкви Николы на острове Липно
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
2 200 за человека
Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
Индивидуальная
2.5 часа
Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Водная прогулка проводится ежедневно согласно расписанию.
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 500 за человека
Водный маршрут из Новгорода в рыбацкую деревню Взвад и обратно
Индивидуальная
1 час
Водный маршрут из Новгорода в рыбацкую деревню Взвад и обратно
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: С понедельника по четверг по расписанию
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
от 1 100 за человека
Все тайны древнего города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Все тайны древнего города
За 4 часа автопешеходной экскурсии увидеть главные символы Великого Новгорода и не устать
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 200 за всё до 3 чел.
Занимательный квест для детей (9+)
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
1.5 часа
Занимательный квест для детей (9+)
Нескучно разобраться в истории Великого Новгорода
Начало: У Ганзейского фонтана
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
63005 355 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мариа
    6 июня 2024
    Автопрогулка по Великому Новгороду
    Ощущение что есть желание поделиться огромным багажом знаний
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Великий Новгород на авто
    Благодарим Максима за проведенную экскурсию. 4 часа пролетели незаметно, узнали много нового и интересного. Максим очень приятный в общении человек и интересный рассказчик, слушать было одно удовольствие. Рекомендую данную экскурсию и, конечно же, Максима. Еще раз спасибо!
  • А
    Александра
    5 июня 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Просто потрясающая и интересная поездка!
  • P
    PAVEL
    4 июня 2024
    По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
    Хороший эрудированный экскурсовод, знающий историю, и свое дело. Интересно рассказывает и держит внимание. Однозначно советую.
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Великий Новгород сквозь столетия
    Спасибо Юрию за экскурсию! Настоящий профессионал - знаток истории и человеческой природы!
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    История Великого Новгорода за 2 часа
    Большое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросы по истории, накопившиеся со
    читать дальше

    школьной скамьи, прояснили для себя древнерусские понятия, прикоснулись к истории, увидели невероятную красоту. Несмотря на разный возраст нашей семьи и разные интересы к познанию, всем уделялось внимание, время и давались подробные объяснения. Особенно поразило мастерство, с одной стороны,"вести" группу в канве исторического повествования, с другой стороны, каждый мог наслаждаться заинтересовавшим его аспектом экскурсии, будь то фрески или монеты. Мы обязательно приедем еще и на этот раз подготовим кучу вопросов) С уважением, Власовы-Рачковы

    Большое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросыБольшое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросыБольшое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросы
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    По следам археологических открытий
    Большое спасибо Аркадию за интересную экскурсию. Нам очень понравилось. Было интересно узнать об археологических раскопках в Великом Новгороде и самых
    читать дальше

    известных археологах Новгорода. Аркадий очень понятно и наглядно рассказал детям о работе археологов. Удалось побывать на Троицком раскопе и увидеть своими глазами работу археологов.

  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Великий Новгород в группе
    Огромное спасибо Павлу за замечательную экскурсию по историческому центру Великого Новгорода. Интересно и понятно. Павел очень увлеченный человек, всю экскурсию отдавал себя без остатка. Благодаря нашему гиду удалось прикоснуться к далёкому прошлому. Экскурсию однозначно рекомендуем!
  • С
    Соня
    3 июня 2024
    Добро пожаловать в Великий Новгород
    Потрясающая экскурсия!! Потрясающий город!! Спасибо Анне за настроение, ощущения и прогулку. Много нового узнали о господине Великом Новгороде. Рекомендую всем!
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
    Интересная обзорная экскурсия по Новгородскому кремлю и торговой стороне. Получил необходимый объем знаний, чтобы сложилось впечатление о старом Новгороде и объектах которые необходимо посетить самостоятельно. Экскурсию рекомендую при первом посещении и знакомстве с городом

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Ярославово дворище»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
  1. Великий Новгород в группе
  2. Великий Новгород на авто
  3. Великий Новгород: погружение в древность
  4. На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
  5. История Великого Новгорода за 2 часа
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Ярославово дворище" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 765 до 18 000 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 1842 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 38 экскурсий в Великом Новгороде на 2024 год по теме «Ярославово дворище», 1842 ⭐ отзыва, цены от 765₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам