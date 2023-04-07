Приходите, послушайте, легенды и были, о которых молчат башни Новгородского Кремля!

Вы узнаете об истории трех мостов и легендарном новгородском торге, услышите о невероятных подвигах настоящих патриотов во славу Родины. И конечно же мы с вам мы с вами найдём тот самый Кривой мост - древнее инженерное чудо, и прогуляемся вдоль него.

Обратите, пожалуйста, внимание: