Мы отправимся на удивительную прогулку вокруг Кремлёвских стен, и вы окунетесь в калейдоскоп множества событий, что в разные времена происходили в этих местах. Я расскажу о знаменитых новгородцах и былинных героях, которые прославили наш город.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Софийская площадь
- Стены Новгородского Кремля
- Кремлёвский парк
- Памятник Сергею Рахманинову
- Монумент победы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приходите, послушайте, легенды и были, о которых молчат башни Новгородского Кремля!
Вы узнаете об истории трех мостов и легендарном новгородском торге, услышите о невероятных подвигах настоящих патриотов во славу Родины. И конечно же мы с вам мы с вами найдём тот самый Кривой мост - древнее инженерное чудо, и прогуляемся вдоль него.
Обратите, пожалуйста, внимание:
- Вся экскурсия проходит на улице.
- Входные билеты не требуются.
- Можно пойти на экскурсию с собакой (вашей или моей).
- Если отправиться на прогулку после заката, то можно полюбоваться вечерней подсветкой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Живая беседа
- Хорошее настроение
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- пл. Подебы-Софийская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании