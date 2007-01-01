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Экскурсия по Кремлю с посещением Софийского собора и Ярославова дворища

4.5
62 отзыва
Спутник В.
Спутник В. – Гид из Великого Новгорода
Экскурсия ⛳ познакомит вас с архитектурно-культурными достопримечательностями 🏛️ Великого Новгорода, откроет интересные факты о городе и поведает о его роли в истории 📖 страны.

Вы прикоснетесь к многовековым крепостным стенам Кремля, увидите интерьер старого храма России, прогуляетесь 👣 по Древнему Торгу и полюбуетесь панорамой правого берега реки Волхов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 275 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по Кремлю с посещением Софийского собора и Ярославова дворища
Экскурсия по Кремлю с посещением Софийского собора и Ярославова дворища

Что вы увидите

  • Новгородский Кремль
  • Памятник 1000-летию России
  • Софийский собор и звонница
  • Главное здание музея (Здание Присутственных мест)
  • Церковь Андрея Стратилата
  • Никольский собор
  • Церковь Параскевы Пятницы на Торгу
  • Церковь Георгия на Торгу
  • Воротная башня Гостиного двора
  • Церковь Жен Мироносиц
  • Ярославово дворище
Экскурсия в Кремль
Большая часть экскурсии 🧭 посвящена Новгородскому Кремлю — одному из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв. Общая площадь крепости внутри стен 12, 1 га. Глубокий ров окружает его с севера, запада и юга. Крепостные стены, стоящие на валу, имеют протяженность 1487 м, высоту от 8 до 15 м, толщину от 3, 6 до 6, 5 м. Из двенадцати башен, которые имелись в Детинце XV в., сохранилось девять: Дворцовая, Спасская, Княжая, Кокуй, Покровская, Златоустовская, Митрополичья, Федоровская и Владимирская.
Посещение Софийского собора
Также мы посетим, находящийся в Кремле самый древний храм России: Софийский собор (1045-1050), являвшийся главным политическим и культурным центром. «Где София, тут и Новгород» — говорили жители средневекового Новгорода. В настоящее время — это Кафедральный храм Новгородской митрополии.
История Ярославова дворища
Мы посетим и Второй после Кремля историко-градостроительный центр Новгорода Ярославово дворище. По преданию, Ярослав Мудрый выстроил здесь в начале ХI в. дворец, превосходящий своей пышностью и великолепием все подобные сооружения в Европе. Но следы этого дворца по сей день так и не обнаружены. Позднее это место на несколько веков стало Торгом.
Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля. Вдоль берега длинной вереницей тянулись пристани, у которых стояли суда с товарами. Здесь шумело новгородское вече, где решались важные государственные вопросы.
Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало
🚩 Сенная площадь
Место завершения
🏁 Ярославово дворище
Экскурсия по Кремлю с посещением Софийского собора и Ярославова дворища
Экскурсия по Кремлю с посещением Софийского собора и Ярославова дворища
Экскурсия по Кремлю с посещением Софийского собора и Ярославова дворища
Экскурсия по Кремлю с посещением Софийского собора и Ярославова дворища

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник В.
Спутник В.
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62 отзыва оставили туристы

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