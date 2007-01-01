Экскурсия в Кремль

Большая часть экскурсии 🧭 посвящена Новгородскому Кремлю — одному из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв. Общая площадь крепости внутри стен 12, 1 га. Глубокий ров окружает его с севера, запада и юга. Крепостные стены, стоящие на валу, имеют протяженность 1487 м, высоту от 8 до 15 м, толщину от 3, 6 до 6, 5 м. Из двенадцати башен, которые имелись в Детинце XV в., сохранилось девять: Дворцовая, Спасская, Княжая, Кокуй, Покровская, Златоустовская, Митрополичья, Федоровская и Владимирская.

Посещение Софийского собора

Также мы посетим, находящийся в Кремле самый древний храм России: Софийский собор (1045-1050), являвшийся главным политическим и культурным центром. «Где София, тут и Новгород» — говорили жители средневекового Новгорода. В настоящее время — это Кафедральный храм Новгородской митрополии.

История Ярославова дворища

Мы посетим и Второй после Кремля историко-градостроительный центр Новгорода Ярославово дворище. По преданию, Ярослав Мудрый выстроил здесь в начале ХI в. дворец, превосходящий своей пышностью и великолепием все подобные сооружения в Европе. Но следы этого дворца по сей день так и не обнаружены. Позднее это место на несколько веков стало Торгом.

Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля. Вдоль берега длинной вереницей тянулись пристани, у которых стояли суда с товарами. Здесь шумело новгородское вече, где решались важные государственные вопросы.