Софийская сторона – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 20 экскурсий в категории «Софийская сторона» в Великом Новгороде, цены от 790 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Новгород в группе
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
16 отзывов
Групповая экскурсия Великий Новгород в группе
Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет
Начало: У Горбатого моста
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800 за человека
Великий Новгород на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
295 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: в районе кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Великий Новгород
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
273 отзыва
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800 за человека
Великий Новгород: погружение в древность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
269 отзывов
Великий Новгород: погружение в древность - экскурсия по историческим местам
Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище
Начало: На Сенной площади
Завтра в 12:30
10 июня в 09:30
5 400 за всё до 5 чел.
Господин Великий Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
149 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом камне
Вас ждет погружение в уникальную атмосферу Великого Новгорода, его культурное наследие и средневековые тайны
Начало: Сенная площадь
11 июня в 15:30
14 июня в 09:00
5 340 за всё до 5 чел.
По Великому Новгороду нестандартными тропами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
По Великому Новгороду нестандартными тропами: уникальный маршрут
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, исследуя его скрытые сокровища и уникальные исторические объекты
Начало: На улице Десятинной
14 июня в 08:30
18 июня в 13:30
4 950 за всё до 10 чел.
«Пятирублевый» Новгород
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
1 час
52 отзыва
«Пятирублевый» Новгород: путешествие по символам истории
Вас ждет погружение в историю Великого Новгорода через его знаковые памятники и уникальные рассказы
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 15:00
39202 940 за всё до 5 чел.
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
В тренде
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Путешествие в сердце Великого Новгорода: Кремль, Софийский собор
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 600 за всё до 9 чел.
Первое знакомство с Великим Новгородом (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия по Великому Новгороду: основные достопримечательности
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: На площади Победы-Софийской
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 340 за человека
Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора
Исследуйте древние памятники Великого Новгорода и посетите уникальный Музейный цех фарфора. Узнайте о вечевой республике и создайте свой фарфоровый сувенир
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Кремлю, Софийскому собору и Ярославову дворищу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
383 отзыва
Путешествие в историю: Кремль, Софийский собор и Ярославово дворище
Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим местам Великого Новгорода, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: Ул. Мерецкого-Волосова, д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 3 063 за человека
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
73 отзыва
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом шаге
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые места на комфортном транспорте
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
14 отзывов
Самостоятельная квест-экскурсия по Великому Новгороду: история на каждом шагу
Познайте Великий Новгород, пройдя уникальный квест. Откройте для себя древние уголки города, его историю и культуру, следуя захватывающему маршруту
Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950 за всё до 10 чел.
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
12 отзывов
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:00
14 июня в 11:00
1 800 за человека
Самостоятельная экскурсия Новгородский Детинец: Кремль в Великом Новгороде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Самостоятельная экскурсия Новгородский Детинец: Кремль в Великом Новгороде
Погрузитесь в историю древнего Великого Новгорода, пройдя по маршруту Новгородского Кремля. Узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Вход в Новгородский Детинец
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
790 за всё до 10 чел.
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - «Детинцу»
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - уникальное путешествие в историю
Приглашаем на увлекательную аудиоэкскурсию по Новгородскому кремлю, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Площадь Победы-Софийская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 090 за человека
Детинец Великого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Погружение в историю Великого Новгорода: Детинец и Ярославово дворище
Познайте дух средневековья Великого Новгорода через уникальный мастер-класс, раскрывающий тайны Детинца и Ярославова дворища
Начало: Сенная площадь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 9 чел.
По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
72 отзыва
Путешествие по Великому Новгороду: Кремль, Ярославово дворище и древние монументы
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив ключевые исторические места Великого Новгорода, включая знаменитый Кремль и Ярославово дворище
Начало: Согласуйте по тел. с гидом после оформления заказа
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 900 за всё до 5 чел.
Все тайны древнего города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Все тайны древнего города
За 4 часа автопешеходной экскурсии увидеть главные символы Великого Новгорода и не устать
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Великий Новгород на авто
    Благодарим Максима за проведенную экскурсию. 4 часа пролетели незаметно, узнали много нового и интересного. Максим очень приятный в общении человек и интересный рассказчик, слушать было одно удовольствие. Рекомендую данную экскурсию и, конечно же, Максима. Еще раз спасибо!
  • П
    Павел
    5 июня 2024
    По Великому Новгороду нестандартными тропами
    Отличная экскурсия, увлеченный гид, прекрасный город
  • А
    Андрей
    5 июня 2024
    Здравствуй, Великий Новгород
    Гид Константин был великолепен. Он захватывающий рассказчик, при этом его рассказ посвящен не байкам, а историческим фактам. Например, он подробнейшим
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    образом рассказал про историю создания, метафоры и исторических деятелей, заключенных в скульптуре посвященной 1000 летию России и установленной внутри стен Кремля в 1862 году. Кроме того, Константин очень приятный т отзывчивый человек, с готовностью отвечал на дополнительные вопросы. И самое главное, поделился своей любовью к этому прекрасному городу:)

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Господин Великий Новгород
    Замечательная экскурсия, рекомендую всем👌Константин-великолепный рассказчик. Влюбил нас в Великий Новгород так, что уже приодумываем когда бы приехать снова, и на какую экскурсию к Константину сходить ещё))) 2 часа пролетели абсолютно незаметно. Исключительно положительные эмоции после экскурсии.
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Великий Новгород в группе
    Огромное спасибо Павлу за замечательную экскурсию по историческому центру Великого Новгорода. Интересно и понятно. Павел очень увлеченный человек, всю экскурсию отдавал себя без остатка. Благодаря нашему гиду удалось прикоснуться к далёкому прошлому. Экскурсию однозначно рекомендуем!
  • С
    Соня
    3 июня 2024
    Добро пожаловать в Великий Новгород
    Потрясающая экскурсия!! Потрясающий город!! Спасибо Анне за настроение, ощущения и прогулку. Много нового узнали о господине Великом Новгороде. Рекомендую всем!
  • Л
    Людмила
    2 июня 2024
    Господин Великий Новгород
    Первый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсию Константина и остались безумно довольны: подачей материала и непринужденностью беседы, время пролетело незаметно, рекомендуем👍
    Первый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсиюПервый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсиюПервый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсию
  • I
    Irina
    1 июня 2024
    Первое знакомство с Великим Новгородом (в мини-группе)
    Было интересно и познавательно. Экскурсия проводится малой группой-это удобно! Сложилось общее впечатление о городе, взяли на заметку места, которые обязательно стоит посетить. Благодарим!
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Первое знакомство с Великим Новгородом (в мини-группе)
    Ирине огромное спасибо за интересную подачу материала и хорошее настроение! Для первого знакомства с Новгородом - отличная экскурсия. Замечательно провели время.
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Великий Новгород: погружение в древность
    Экскурсию для нашей семьи проводила Наталья. Прекрасный рассказчик она увлекла нас настолько, что два часа пролетели незаметно! Даже наш 12 летний сын сказал:почему так быстро закончилась экскурсия?! А это о многом говорит😁 Спасибо Наталье большое за чудесную прогулку🌸🌸🌸

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Софийская сторона»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Великий Новгород в группе
  2. Великий Новгород на авто
  3. Здравствуй, Великий Новгород
  4. Великий Новгород: погружение в древность
  5. Господин Великий Новгород
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
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