1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия Великий Новгород в группе
Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет
Начало: У Горбатого моста
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: в районе кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Великий Новгород: погружение в древность - экскурсия по историческим местам
Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище
Начало: На Сенной площади
Завтра в 12:30
10 июня в 09:30
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом камне
Вас ждет погружение в уникальную атмосферу Великого Новгорода, его культурное наследие и средневековые тайны
Начало: Сенная площадь
11 июня в 15:30
14 июня в 09:00
5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Великому Новгороду нестандартными тропами: уникальный маршрут
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, исследуя его скрытые сокровища и уникальные исторические объекты
Начало: На улице Десятинной
14 июня в 08:30
18 июня в 13:30
4 950₽ за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
1 час
«Пятирублевый» Новгород: путешествие по символам истории
Вас ждет погружение в историю Великого Новгорода через его знаковые памятники и уникальные рассказы
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 15:00
39202 940₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в сердце Великого Новгорода: Кремль, Софийский собор
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 9 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Групповая экскурсия по Великому Новгороду: основные достопримечательности
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: На площади Победы-Софийской
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 340₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора
Исследуйте древние памятники Великого Новгорода и посетите уникальный Музейный цех фарфора. Узнайте о вечевой республике и создайте свой фарфоровый сувенир
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в историю: Кремль, Софийский собор и Ярославово дворище
Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим местам Великого Новгорода, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: Ул. Мерецкого-Волосова, д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 3 063₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом шаге
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые места на комфортном транспорте
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия по Великому Новгороду: история на каждом шагу
Познайте Великий Новгород, пройдя уникальный квест. Откройте для себя древние уголки города, его историю и культуру, следуя захватывающему маршруту
Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:00
14 июня в 11:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Самостоятельная экскурсия Новгородский Детинец: Кремль в Великом Новгороде
Погрузитесь в историю древнего Великого Новгорода, пройдя по маршруту Новгородского Кремля. Узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Вход в Новгородский Детинец
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
790₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - уникальное путешествие в историю
Приглашаем на увлекательную аудиоэкскурсию по Новгородскому кремлю, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Площадь Победы-Софийская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 090₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Погружение в историю Великого Новгорода: Детинец и Ярославово дворище
Познайте дух средневековья Великого Новгорода через уникальный мастер-класс, раскрывающий тайны Детинца и Ярославова дворища
Начало: Сенная площадь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по Великому Новгороду: Кремль, Ярославово дворище и древние монументы
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив ключевые исторические места Великого Новгорода, включая знаменитый Кремль и Ярославово дворище
Начало: Согласуйте по тел. с гидом после оформления заказа
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Все тайны древнего города
За 4 часа автопешеходной экскурсии увидеть главные символы Великого Новгорода и не устать
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Благодарим Максима за проведенную экскурсию. 4 часа пролетели незаметно, узнали много нового и интересного. Максим очень приятный в общении человек и интересный рассказчик, слушать было одно удовольствие. Рекомендую данную экскурсию и, конечно же, Максима. Еще раз спасибо!
- ППавел5 июня 2024Отличная экскурсия, увлеченный гид, прекрасный город
- ААндрей5 июня 2024Гид Константин был великолепен. Он захватывающий рассказчик, при этом его рассказ посвящен не байкам, а историческим фактам. Например, он подробнейшим
- ООльга3 июня 2024Замечательная экскурсия, рекомендую всем👌Константин-великолепный рассказчик. Влюбил нас в Великий Новгород так, что уже приодумываем когда бы приехать снова, и на какую экскурсию к Константину сходить ещё))) 2 часа пролетели абсолютно незаметно. Исключительно положительные эмоции после экскурсии.
- ММарина3 июня 2024Огромное спасибо Павлу за замечательную экскурсию по историческому центру Великого Новгорода. Интересно и понятно. Павел очень увлеченный человек, всю экскурсию отдавал себя без остатка. Благодаря нашему гиду удалось прикоснуться к далёкому прошлому. Экскурсию однозначно рекомендуем!
- ССоня3 июня 2024Потрясающая экскурсия!! Потрясающий город!! Спасибо Анне за настроение, ощущения и прогулку. Много нового узнали о господине Великом Новгороде. Рекомендую всем!
- ЛЛюдмила2 июня 2024Первый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсию Константина и остались безумно довольны: подачей материала и непринужденностью беседы, время пролетело незаметно, рекомендуем👍
- IIrina1 июня 2024Было интересно и познавательно. Экскурсия проводится малой группой-это удобно! Сложилось общее впечатление о городе, взяли на заметку места, которые обязательно стоит посетить. Благодарим!
- ААлександр30 мая 2024Ирине огромное спасибо за интересную подачу материала и хорошее настроение! Для первого знакомства с Новгородом - отличная экскурсия. Замечательно провели время.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Экскурсию для нашей семьи проводила Наталья. Прекрасный рассказчик она увлекла нас настолько, что два часа пролетели незаметно! Даже наш 12 летний сын сказал:почему так быстро закончилась экскурсия?! А это о многом говорит😁 Спасибо Наталье большое за чудесную прогулку🌸🌸🌸
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Софийская сторона»
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