По популярности

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 16 отзывов Групповая экскурсия Великий Новгород в группе Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет Начало: У Горбатого моста Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 295 отзывов Популярное предложение Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля Начало: в районе кремля 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 273 отзыва Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места Начало: У Кремля 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 269 отзывов Великий Новгород: погружение в древность - экскурсия по историческим местам Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище Начало: На Сенной площади 5 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 149 отзывов Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом камне Вас ждет погружение в уникальную атмосферу Великого Новгорода, его культурное наследие и средневековые тайны Начало: Сенная площадь 5 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 44 отзыва По Великому Новгороду нестандартными тропами: уникальный маршрут Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, исследуя его скрытые сокровища и уникальные исторические объекты Начало: На улице Десятинной 4 950 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 1 час 52 отзыва «Пятирублевый» Новгород: путешествие по символам истории Вас ждет погружение в историю Великого Новгорода через его знаковые памятники и уникальные рассказы Начало: На Сенной площади 3920 2 940 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 106 отзывов В тренде Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу Начало: Напротив гостиницы «Садко» 4 667 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 69 отзывов Путешествие в сердце Великого Новгорода: Кремль, Софийский собор Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор Начало: На Сенной площади 5 600 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 2 отзыва Групповая экскурсия по Великому Новгороду: основные достопримечательности Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города Начало: На площади Победы-Софийской Расписание: ежедневно в 12:00 1 340 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора Исследуйте древние памятники Великого Новгорода и посетите уникальный Музейный цех фарфора. Узнайте о вечевой республике и создайте свой фарфоровый сувенир 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 383 отзыва Путешествие в историю: Кремль, Софийский собор и Ярославово дворище Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим местам Великого Новгорода, где каждый камень хранит легенды прошлого Начало: Ул. Мерецкого-Волосова, д. 2 Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 от 3 063 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 73 отзыва Расширенная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом шаге Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые места на комфортном транспорте Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, в любое время 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 14 отзывов Самостоятельная квест-экскурсия по Великому Новгороду: история на каждом шагу Познайте Великий Новгород, пройдя уникальный квест. Откройте для себя древние уголки города, его историю и культуру, следуя захватывающему маршруту Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22 Расписание: В любое время, в любой день 950 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Мини-группа 3 часа 12 отзывов К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности Начало: Предтеченская, 24 Расписание: Согласно календарю 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Самостоятельная экскурсия Новгородский Детинец: Кремль в Великом Новгороде Погрузитесь в историю древнего Великого Новгорода, пройдя по маршруту Новгородского Кремля. Узнайте уникальные истории и легенды Начало: Вход в Новгородский Детинец Расписание: В любое время, в любой день 790 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 1 отзыв Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - уникальное путешествие в историю Приглашаем на увлекательную аудиоэкскурсию по Новгородскому кремлю, где каждый камень хранит истории веков Начало: Площадь Победы-Софийская 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Погружение в историю Великого Новгорода: Детинец и Ярославово дворище Познайте дух средневековья Великого Новгорода через уникальный мастер-класс, раскрывающий тайны Детинца и Ярославова дворища Начало: Сенная площадь 4 900 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 72 отзыва Путешествие по Великому Новгороду: Кремль, Ярославово дворище и древние монументы Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив ключевые исторические места Великого Новгорода, включая знаменитый Кремль и Ярославово дворище Начало: Согласуйте по тел. с гидом после оформления заказа Расписание: Ежедневно, в любое время от 4 900 ₽ за всё до 5 чел.