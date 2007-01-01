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Экскурсия в Грановитую Палату

5
16 отзывов
Спутник В.
Спутник В. – Гид из Великого Новгорода
Вы посетите одно из самых значительных собраний ювелирного искусства в России.

На выставке из фондов Новгородского музея заповедника представлено около двухсот памятников золотого и серебряного дела, мелкой пластики византийских, русских и западноевропейских мастеров, охватывающих период с VI по XIX столетие.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 063 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Грановитую Палату
Экскурсия в Грановитую Палату

Что вы увидите

  • Грановитая палата:
  • Выставка из фондов Новгородского музея-заповедника
  • Ювелирное дело византийских, русских и западноевропейских мастеров
Грановитая Палата
Уникальный памятник в истории 📖 древнерусской архитектуры, выполненный в стиле западноевропейской готики. Это трёхэтажное кирпичное здание, сооруженное при участии немецких мастеров. Парадные помещения палаты перекрыты нервюрными сводами с выступающими ребрами — гранями, чем и объясняется её второе название — Грановитая. Стены Владычной палаты были расписаны фресками, фрагменты которых, датируемые XV-XIX веками, и сейчас можно увидеть в её интерьере.
В 1436 году на фасаде палаты появилась большая по тем временам редкость – «часы звонящие». Верхний зал палаты был задействован в торжественных церемониях архиерейского дома. В наземном этаже, где находился «Питейный погреб», иногда совершались праздничные трапезы. Подвальный этаж предназначался для хранения съестных припасов и кухонной утвари, некоторые его помещения иногда использовались в качестве темницы. Во Владычной палате проходили все важнейшие события — приём послов, заседания новгородского «парламента» (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры.
Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Сенная площадь
Место завершения
🏁 Новгородский Кремль
Экскурсия в Грановитую Палату
Экскурсия в Грановитую Палату
Экскурсия в Грановитую Палату
Экскурсия в Грановитую Палату

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник В.
Спутник В.
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16 отзывов оставили туристы

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