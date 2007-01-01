Грановитая Палата

Уникальный памятник в истории 📖 древнерусской архитектуры, выполненный в стиле западноевропейской готики. Это трёхэтажное кирпичное здание, сооруженное при участии немецких мастеров. Парадные помещения палаты перекрыты нервюрными сводами с выступающими ребрами — гранями, чем и объясняется её второе название — Грановитая. Стены Владычной палаты были расписаны фресками, фрагменты которых, датируемые XV-XIX веками, и сейчас можно увидеть в её интерьере.

В 1436 году на фасаде палаты появилась большая по тем временам редкость – «часы звонящие». Верхний зал палаты был задействован в торжественных церемониях архиерейского дома. В наземном этаже, где находился «Питейный погреб», иногда совершались праздничные трапезы. Подвальный этаж предназначался для хранения съестных припасов и кухонной утвари, некоторые его помещения иногда использовались в качестве темницы. Во Владычной палате проходили все важнейшие события — приём послов, заседания новгородского «парламента» (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры.