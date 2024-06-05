Е Екатерина Великий Новгород на авто Благодарим Максима за проведенную экскурсию. 4 часа пролетели незаметно, узнали много нового и интересного. Максим очень приятный в общении человек и интересный рассказчик, слушать было одно удовольствие. Рекомендую данную экскурсию и, конечно же, Максима. Еще раз спасибо!

А Андрей Здравствуй, Великий Новгород читать дальше образом рассказал про историю создания, метафоры и исторических деятелей, заключенных в скульптуре посвященной 1000 летию России и установленной внутри стен Кремля в 1862 году. Кроме того, Константин очень приятный т отзывчивый человек, с готовностью отвечал на дополнительные вопросы. И самое главное, поделился своей любовью к этому прекрасному городу:) Гид Константин был великолепен. Он захватывающий рассказчик, при этом его рассказ посвящен не байкам, а историческим фактам. Например, он подробнейшим

P PAVEL Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) Всё очень интересно и необычно. Всё, что касается нити экскурсии (шоу), прекрасно. Но немного не хватало знаний гида на дополнительные вопросы. Ну, это мелочи.

Е Екатерина История Великого Новгорода за 2 часа читать дальше школьной скамьи, прояснили для себя древнерусские понятия, прикоснулись к истории, увидели невероятную красоту. Несмотря на разный возраст нашей семьи и разные интересы к познанию, всем уделялось внимание, время и давались подробные объяснения. Особенно поразило мастерство, с одной стороны,"вести" группу в канве исторического повествования, с другой стороны, каждый мог наслаждаться заинтересовавшим его аспектом экскурсии, будь то фрески или монеты. Мы обязательно приедем еще и на этот раз подготовим кучу вопросов) С уважением, Власовы-Рачковы Большое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросы по истории, накопившиеся со

Ю Юлия Великий Новгород - детям Понравилась подача информации, много наглядных материалов у гида. Время пролетело незаметно! Ребенок был вовлечен от и до! Спасибо огромное за знакомство с Детинецем.

О Ольга Господин Великий Новгород Замечательная экскурсия, рекомендую всем👌Константин-великолепный рассказчик. Влюбил нас в Великий Новгород так, что уже приодумываем когда бы приехать снова, и на какую экскурсию к Константину сходить ещё))) 2 часа пролетели абсолютно незаметно. Исключительно положительные эмоции после экскурсии.

Л Лариса Великий Новгород: групповая обзорная экскурсия по кремлю Замечательная экскурсия. Гид рассказывает очень интересно. Спасибо!

Н Наталья По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе Прекрасная подача материала и столь глубокие знания Феодоры сделали экскурсию самым ярким впечатлением этого дня! Поразительно, как много удивительных историй хранит каждый уголок Кремля. Очень рекомендую именно такую «расширенную» программу.

М Марина Великий Новгород в группе Огромное спасибо Павлу за замечательную экскурсию по историческому центру Великого Новгорода. Интересно и понятно. Павел очень увлеченный человек, всю экскурсию отдавал себя без остатка. Благодаря нашему гиду удалось прикоснуться к далёкому прошлому. Экскурсию однозначно рекомендуем!