Музеи и искусство Великого Новгорода

Найдено 13 экскурсий в категории «Музеи» в Великом Новгороде, цены от 1 200 ₽, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
111 отзывов
Знакомство с архитектурой Древней Руси в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир русской деревни 16-18 веков и откройте для себя уникальные памятники домонгольской архитектуры
Начало: Сенная площадь
«Русский быт в музее деревянного зодчества»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
5 400 за всё до 5 чел.
Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
Индивидуальная
1.5 часа
48 отзывов
Интерактивная экскурсия в Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
Познакомьтесь с русской историей в интерактивном формате! В музее можно трогать экспонаты, молоть зерно и пробовать хлеб
Начало: У ворот Музея каменных жерновов
«Наш музей помогает утолить тактильный голод современного человека»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200 за человека
Мир фресок Великого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Мир фресок Великого Новгорода: погружение в средневековое искусство
Познакомьтесь с уникальными фресками 12-15 веков Великого Новгорода, в том числе работами Феофана Грека, и окунитесь в мир древнерусской живописи
Начало: На Дворцовой улице
«/взрослый за каждый музейный объект (дети до 14 лет — бесплатно)»
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
6 000 за всё до 10 чел.
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Погрузитесь в прошлое и настоящее Великого Новгорода! Проедьте по старинным улицам, посетите знаковые храмы и музеи, насладитесь природой
Начало: На Сенной площади
«Музей деревянного зодчества Витославлицы — вы зайдете в старинные избы, часовни и церкви»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 540 за всё до 6 чел.
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)
Экскурсия по древнему городу с посещением двух музеев: Ф.М. Достоевского и Северо-Западного фронта
Начало: По договоренности
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 540 за всё до 5 чел.
Новгородский кремль-детинец
🚶 Пешая
скидка
70%
Индивидуальная
1.5 часа
240 отзывов
Историческое путешествие по Новгородскому кремлю-детинцу
Погрузитесь в эпоху великих событий и легендарных личностей, исследуя древние стены Новгородского кремля
Начало: На площади Победы-Софийская
«Здание главного новгородского музея — я раскрою, зачем главный вход охраняют «питерские львы»»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
178995 370 за всё до 5 чел.
Интерактивная экскурсия в музей-мельницу под Великим Новгородом (на вашем авто)
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Интерактивное путешествие в музей-мельницу Новгородской земли
Окунитесь в историю Новгородской земли на интерактивной экскурсии по старинной мельнице у озера Ильмень. Узнайте о быте и традициях поозёров
Начало: На Сенной площади
«В музее мы расскажем о местных ремеслах — ткачестве и обработке льна, и о традиционном занятии ильменских поозёров — рыболовстве»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
5 600 за всё до 7 чел.
Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора
Исследуйте древние памятники Великого Новгорода и посетите уникальный Музейный цех фарфора. Узнайте о вечевой республике и создайте свой фарфоровый сувенир
««Музейный цех фарфора»: экспозиция и мастер-класс (за доплату)»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
История и традиции Валдая (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3.5 часа
30 отзывов
История и традиции Валдая (на вашем автомобиле)
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
«Понять историю и культуру Валдая невозможно, не посетив Колокольный центр — единственный русский музей, в котором собраны колокола со всего мира»
10 июня в 13:00
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.
Музеи кремля: Грановитая палата и экспозиция «История Новгорода»
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Музеи Новгородского кремля: путешествие в прошлое Великого Новгорода
Погрузитесь в историю Новгорода через эксклюзивную экскурсию в музеи Кремля с уникальными экспонатами
«Приглашаем познакомиться с его замечательными музеями»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 200 за всё до 2 чел.
Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Мастер-класс: «Витославлицы» и Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир древнерусского зодчества и православной культуры с уникальным мастер-классом в Великом Новгороде
Начало: По договоренности
«На экскурсии Вас ждет: «Витославлицы» — необычный музей под открытым небом неподалеку от Новгорода»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Старая Русса и дом-музей Ф. Достоевского (с обедом)
Групповая
9 часов
2 отзыва
Старая Русса и дом-музей Ф. Достоевского (с обедом)
«Приглашаем вас в увлекательную экскурсию в Старую Руссу, один из древнейших городов России, знаменитый соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки", с посещением дома-музея Ф»
Расписание: Воскресенье в 08:00
3 000 за человека
Из-под земли достали: находки археологов в экспозиции Новгородского музея
Индивидуальная
1.5 часа
Из-под земли достали: находки археологов в экспозиции Новгородского музея
Погрузиться в древний мир и выяснить, что такое копоушка, поршень и шестопёр
Начало: В районе улицы Дворцовой
«Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 250 руб»
15 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Филатова
    27 мая 2024
    История и традиции Валдая (на вашем автомобиле)
    Спасибо. Экскурсия интересная, познавательная, красивая Рекомендуем.
  • К
    Ксения
    25 мая 2024
    Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
    Замечательная индивидуальная экскурсия от гида Людмилы, где я узнала многое из истории не только Великого Новгорода, но и нашей страны
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    в целом. Подача материала, образованность экскурсовода, советы, в какие храмы стоит заходить, а какие можно пропустить, - это очень ценно. Было очень комфортно общаться, трансфер отличный. Рекомендую всем туристам, облегчит вам задачи по изучению города!

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь
    Интересная экскурсия, можно не только посмотреть дома с внешней стороны, но и зайти внутрь. Экскурсовод Ирина провела прекрасную экскурсию, рассказала много интересных фактов 👍
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
    Спасибо за экскурсию! Наталия-замечательный экскурсовод!
  • В
    Вероника
    17 мая 2024
    Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
    Были на семейной интерактивной экскурсии с детьми. Младшему 4 года. Много интересного и нового узнали. Попробовали смолоть муку и испечь колобок. Все были в восторге. Однозначно рекомендуем)
    Были на семейной интерактивной экскурсии с детьми. Младшему 4 года. Много интересного и нового узнали. ПопробовалиБыли на семейной интерактивной экскурсии с детьми. Младшему 4 года. Много интересного и нового узнали. ПопробовалиБыли на семейной интерактивной экскурсии с детьми. Младшему 4 года. Много интересного и нового узнали. Попробовали
  • Е
    Елизавета
    16 мая 2024
    Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
    Благодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодный день со снегом, мы
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    получили много эмоций и составили о городе приятное впечатление, которое на следующий день дополнил Парад к 9 Мая и прогулка по Кремлю.

    Благодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодныйБлагодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодныйБлагодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодныйБлагодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодныйБлагодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодныйБлагодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодныйБлагодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодныйБлагодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодный
  • Ю
    Юрий
    13 мая 2024
    Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
    Экскурсию нам проводила Людмила. Погода в этот день подкачала, снег ветер, но Людмила так организовала наше знакомство с городом и
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    его достопримечательностями, что мы не заметили неприятности погоды. Мы очень рады, что она была нашим гидом. Предложила скорректировать маршрут и показать самое лучшее. Очень интересно рассказывала об истории города. Мы соединили две экскурсии, первая пешеходная по Кремлю и вторая часть на машине по окрестностям. Время пролетело не заметно. Сразу видно, что человек любит и знает историю своего города. Огромное спасибо.

  • А
    Александра
    13 мая 2024
    Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
    Необычная экскурсия, узнали много нового о жерновах и происхождении различных слов, связанных с мельничным делом. Будет интересно как взрослым, так и детям
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
    Рекомендую для тех, кто хочет посмотреть окрестности Великого Новгорода в сжатые сроки, но при этом не пропустить ничего важного)
  • О
    Олег
    10 мая 2024
    Интерактивная экскурсия в музей-мельницу под Великим Новгородом (на вашем авто)
    Все отлично, все хорошо. Один минус только, что сама мельница в нерабочем состоянии. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
  2. Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
  3. Мир фресок Великого Новгорода
  4. Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
  5. Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
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