1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с архитектурой Древней Руси в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир русской деревни 16-18 веков и откройте для себя уникальные памятники домонгольской архитектуры
Начало: Сенная площадь
«Русский быт в музее деревянного зодчества»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Интерактивная экскурсия в Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
Познакомьтесь с русской историей в интерактивном формате! В музее можно трогать экспонаты, молоть зерно и пробовать хлеб
Начало: У ворот Музея каменных жерновов
«Наш музей помогает утолить тактильный голод современного человека»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Мир фресок Великого Новгорода: погружение в средневековое искусство
Познакомьтесь с уникальными фресками 12-15 веков Великого Новгорода, в том числе работами Феофана Грека, и окунитесь в мир древнерусской живописи
Начало: На Дворцовой улице
«/взрослый за каждый музейный объект (дети до 14 лет — бесплатно)»
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Погрузитесь в прошлое и настоящее Великого Новгорода! Проедьте по старинным улицам, посетите знаковые храмы и музеи, насладитесь природой
Начало: На Сенной площади
«Музей деревянного зодчества Витославлицы — вы зайдете в старинные избы, часовни и церкви»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 540₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)
Экскурсия по древнему городу с посещением двух музеев: Ф.М. Достоевского и Северо-Западного фронта
Начало: По договоренности
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 540₽ за всё до 5 чел.
скидка
70%
Индивидуальная
1.5 часа
Историческое путешествие по Новгородскому кремлю-детинцу
Погрузитесь в эпоху великих событий и легендарных личностей, исследуя древние стены Новгородского кремля
Начало: На площади Победы-Софийская
«Здание главного новгородского музея — я раскрою, зачем главный вход охраняют «питерские львы»»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
178995 370₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Интерактивное путешествие в музей-мельницу Новгородской земли
Окунитесь в историю Новгородской земли на интерактивной экскурсии по старинной мельнице у озера Ильмень. Узнайте о быте и традициях поозёров
Начало: На Сенной площади
«В музее мы расскажем о местных ремеслах — ткачестве и обработке льна, и о традиционном занятии ильменских поозёров — рыболовстве»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
5 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора
Исследуйте древние памятники Великого Новгорода и посетите уникальный Музейный цех фарфора. Узнайте о вечевой республике и создайте свой фарфоровый сувенир
««Музейный цех фарфора»: экспозиция и мастер-класс (за доплату)»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
История и традиции Валдая (на вашем автомобиле)
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
«Понять историю и культуру Валдая невозможно, не посетив Колокольный центр — единственный русский музей, в котором собраны колокола со всего мира»
10 июня в 13:00
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музеи Новгородского кремля: путешествие в прошлое Великого Новгорода
Погрузитесь в историю Новгорода через эксклюзивную экскурсию в музеи Кремля с уникальными экспонатами
«Приглашаем познакомиться с его замечательными музеями»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 200₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс: «Витославлицы» и Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир древнерусского зодчества и православной культуры с уникальным мастер-классом в Великом Новгороде
Начало: По договоренности
«На экскурсии Вас ждет: «Витославлицы» — необычный музей под открытым небом неподалеку от Новгорода»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
9 часов
Старая Русса и дом-музей Ф. Достоевского (с обедом)
«Приглашаем вас в увлекательную экскурсию в Старую Руссу, один из древнейших городов России, знаменитый соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки", с посещением дома-музея Ф»
Расписание: Воскресенье в 08:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Из-под земли достали: находки археологов в экспозиции Новгородского музея
Погрузиться в древний мир и выяснить, что такое копоушка, поршень и шестопёр
Начало: В районе улицы Дворцовой
«Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 250 руб»
15 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФилатова27 мая 2024Спасибо. Экскурсия интересная, познавательная, красивая Рекомендуем.
- ККсения25 мая 2024Замечательная индивидуальная экскурсия от гида Людмилы, где я узнала многое из истории не только Великого Новгорода, но и нашей страны
- ЕЕлена24 мая 2024Интересная экскурсия, можно не только посмотреть дома с внешней стороны, но и зайти внутрь. Экскурсовод Ирина провела прекрасную экскурсию, рассказала много интересных фактов 👍
- ЕЕлена22 мая 2024Спасибо за экскурсию! Наталия-замечательный экскурсовод!
- ВВероника17 мая 2024Были на семейной интерактивной экскурсии с детьми. Младшему 4 года. Много интересного и нового узнали. Попробовали смолоть муку и испечь колобок. Все были в восторге. Однозначно рекомендуем)
- ЕЕлизавета16 мая 2024Благодарим экскурсовода Маргариту Павловну за интересный рассказ о главных достопримечательностях Великого Новгорода. Несмотря на очень холодный день со снегом, мы
- ЮЮрий13 мая 2024Экскурсию нам проводила Людмила. Погода в этот день подкачала, снег ветер, но Людмила так организовала наше знакомство с городом и
- ААлександра13 мая 2024Необычная экскурсия, узнали много нового о жерновах и происхождении различных слов, связанных с мельничным делом. Будет интересно как взрослым, так и детям
- ЕЕлена11 мая 2024Рекомендую для тех, кто хочет посмотреть окрестности Великого Новгорода в сжатые сроки, но при этом не пропустить ничего важного)
- ООлег10 мая 2024Все отлично, все хорошо. Один минус только, что сама мельница в нерабочем состоянии. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Музеи»
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