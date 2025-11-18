Кремль и Ярославово дворище — два значимых места, которые нужно посетить в городе в первую очередь.
На прогулке я погружу вас в атмосферу прошлых лет, расскажу об истории и культуре средневековой Руси, покажу важные архитектурные памятники: Софийский собор, Грановитую палату и многие другие. На Торговой стороне города поговорим о делах купеческих.
На прогулке я погружу вас в атмосферу прошлых лет, расскажу об истории и культуре средневековой Руси, покажу важные архитектурные памятники: Софийский собор, Грановитую палату и многие другие. На Торговой стороне города поговорим о делах купеческих.
Описание экскурсии
Кремль
Духовный и административный центр города в древности, сейчас это место, где находится множество музеев и памятников разных времён и эпох. Среди них Софийский собор 11 века, звонница, памятник «Тысячелетие России». Во Владычном дворе вы увидите Грановитую палату, греко-славянскую школу братьев Лихудов, церковь Сергия Радонежского, часозвоню.
Вы узнаете:
- Как строился кремль
- Почему Новгород действительно Великий
- Как выбирали правителя государства
- Что было на территории кремля во время ВОВ
- Какие легенды хранит Великий Новгород
Ярославово дворище
Это экономический центр города, где в Средние века был «величайший торг Руси».
Я расскажу:
- Почему в этой части города было большое количество храмов
- Как они были связаны с князьями и купцами
- С кем и чем торговали новгородцы
- Насколько жители древнего города были богаты и предприимчивы и каким характером обладали
- С какими историями связан каждый храм и какие события происходили здесь
Организационные детали
- Все объекты мы осмотрим снаружи
- Некоторые объекты на Ярославово Дворище находятся на реставрации, осмотр затруднён. Просьба отнестись с пониманием
- Дошкольники посещают экскурсию бесплатно
- Экскурсия подходит для детей от 14 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 2045 туристов
Любимым предметом в школе у меня была история, мечтала стать археологом. Окончила курсы гидов в музее — и с тех пор любимая история, гости нашего города и я встречаемся на экскурсиях в Великом Новгороде. Мне очень нравится передавать знания и любовь к своему городу путешественникам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
J
Julia
18 ноя 2025
Все хорошо! Гид очень эрудированный.
Н
Наталья
26 окт 2025
Были на индивидуальной экскурсии. Ирина очень хороший гид. Все подробно и доходчиво рассказала. Человек не только знает хорошо историю,но и любит свой город. Мы в восторге. Рекомендуем. Спасибо вам Ирина
К
Ксения
26 окт 2025
Ездили в Великий Новгород с мужем и ребенком 7 лет. Взяли экскурсию у Ирины, и несмотря на сильную непогоду, не пожалели ни разу. Ирина очень интересно, структурно преподносит информацию. Много важных деталей. Учитывает обстоятельства (погодные условия) и возраст слушателей. Остались довольны, и обязательно хотим вернуться!
В
Вера
7 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Было содержательно и познавательно. Многие факты было бы невозможно узнать, читая о городе в интернете или путеводителях. Запрос на познание в заданное время исполнен превосходно!!!
Е
Екатерина
6 окт 2025
Великолепная, познавательная экскурсия! С большой любовью к городу, жителям и историческим памятникам. Однозначно всем рекомендую.
С
Соболева
6 окт 2025
Ирина, очень любит Новгород, поэтому эта любовь "сквозит" в течении всех экскурсии) мне такой подход понравился. Информация доступна и понятна. Узнали много новых альтернативных мнений. Рекомендую.
Входит в следующие категории Великого Новгорода
Похожие экскурсии из Великого Новгорода
Групповая
до 19 чел.
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Познакомиться с Новгородом духовным, торговым, купеческим (на групповой экскурсии)
Начало: Возле кремля
Расписание: в понедельник в 10:00, в среду в 15:00, в воскресенье в 14:00
24 ноя в 10:00
30 ноя в 14:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
Погрузитесь в атмосферу ретро-кварталов Великого Новгорода, где каждая улочка хранит свою историю. Увидите архитектурные шедевры и узнаете удивительные факты
Начало: На Дворцовой улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 22 чел.
Ярославово дворище: в сердце Торговой стороны. Групповая экскурсия
Получить полное представление о значении Великого Новгорода и его богатой истории
Начало: На Ярославовом дворище
21 ноя в 09:00
24 ноя в 13:00
734 ₽ за человека