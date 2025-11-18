Кремль и Ярославово дворище — два значимых места, которые нужно посетить в городе в первую очередь. На прогулке я погружу вас в атмосферу прошлых лет, расскажу об истории и культуре средневековой Руси, покажу важные архитектурные памятники: Софийский собор, Грановитую палату и многие другие. На Торговой стороне города поговорим о делах купеческих.

Описание экскурсии

Кремль

Духовный и административный центр города в древности, сейчас это место, где находится множество музеев и памятников разных времён и эпох. Среди них Софийский собор 11 века, звонница, памятник «Тысячелетие России». Во Владычном дворе вы увидите Грановитую палату, греко-славянскую школу братьев Лихудов, церковь Сергия Радонежского, часозвоню.

Вы узнаете:

Как строился кремль

Почему Новгород действительно Великий

Как выбирали правителя государства

Что было на территории кремля во время ВОВ

Какие легенды хранит Великий Новгород

Ярославово дворище

Это экономический центр города, где в Средние века был «величайший торг Руси».

Я расскажу:

Почему в этой части города было большое количество храмов

Как они были связаны с князьями и купцами

С кем и чем торговали новгородцы

Насколько жители древнего города были богаты и предприимчивы и каким характером обладали

С какими историями связан каждый храм и какие события происходили здесь

Организационные детали