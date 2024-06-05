Экскурсии по Грановитой палате

Найдено 10 экскурсий в категории «Грановитая палата» в Великом Новгороде, цены от 790 ₽, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, Великий Новгород
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
273 отзыва
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800 за человека
Господин Великий Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
149 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом камне
Вас ждет погружение в уникальную атмосферу Великого Новгорода, его культурное наследие и средневековые тайны
Начало: Сенная площадь
11 июня в 15:30
14 июня в 09:00
5 340 за всё до 5 чел.
«Пятирублевый» Новгород
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
1 час
52 отзыва
«Пятирублевый» Новгород: путешествие по символам истории
Вас ждет погружение в историю Великого Новгорода через его знаковые памятники и уникальные рассказы
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 15:00
39202 940 за всё до 5 чел.
Новгородский кремль-детинец
🚶 Пешая
скидка
70%
Индивидуальная
1.5 часа
240 отзывов
Историческое путешествие по Новгородскому кремлю-детинцу
Погрузитесь в эпоху великих событий и легендарных личностей, исследуя древние стены Новгородского кремля
Начало: На площади Победы-Софийская
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
178995 370 за всё до 5 чел.
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
14 отзывов
Популярное предложение
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
Посетите два значимых центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище. Узнайте об истории, культуре и архитектуре средневековой Руси
Начало: Возле кремля
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
1 800 за человека
Великий Новгород: истоки российской государственности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Истоки российской государственности: экскурсия в Великом Новгороде
Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде
Начало: На набережной Александра Невского
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
5 000 за всё до 7 чел.
Музеи кремля: Грановитая палата и экспозиция «История Новгорода»
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Музеи Новгородского кремля: путешествие в прошлое Великого Новгорода
Погрузитесь в историю Новгорода через эксклюзивную экскурсию в музеи Кремля с уникальными экспонатами
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 200 за всё до 2 чел.
Здравствуй, Великий Новгород
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
67 отзывов
Здравствуй, Великий Новгород
Начало: Софийская площадь
Расписание: По субботам в 11:00, 13:30, 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800 за человека
Самостоятельная экскурсия Новгородский Детинец: Кремль в Великом Новгороде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Самостоятельная экскурсия Новгородский Детинец: Кремль в Великом Новгороде
Погрузитесь в историю древнего Великого Новгорода, пройдя по маршруту Новгородского Кремля. Узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Вход в Новгородский Детинец
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
790 за всё до 10 чел.
У нас князя нету, но есть Бог и правда и Святая София
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
У нас князя нету, но есть Бог и правда и Святая София
Начало: Сенная площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    5 июня 2024
    Здравствуй, Великий Новгород
    Гид Константин был великолепен. Он захватывающий рассказчик, при этом его рассказ посвящен не байкам, а историческим фактам. Например, он подробнейшим
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    образом рассказал про историю создания, метафоры и исторических деятелей, заключенных в скульптуре посвященной 1000 летию России и установленной внутри стен Кремля в 1862 году. Кроме того, Константин очень приятный т отзывчивый человек, с готовностью отвечал на дополнительные вопросы. И самое главное, поделился своей любовью к этому прекрасному городу:)

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Господин Великий Новгород
    Замечательная экскурсия, рекомендую всем👌Константин-великолепный рассказчик. Влюбил нас в Великий Новгород так, что уже приодумываем когда бы приехать снова, и на какую экскурсию к Константину сходить ещё))) 2 часа пролетели абсолютно незаметно. Исключительно положительные эмоции после экскурсии.
  • Л
    Людмила
    2 июня 2024
    Господин Великий Новгород
    Первый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсию Константина и остались безумно довольны: подачей материала и непринужденностью беседы, время пролетело незаметно, рекомендуем👍
    Первый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсиюПервый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсиюПервый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсию
  • А
    Артур
    2 июня 2024
    Великий Новгород: истоки российской государственности
    Супер! Рекомендую всем!!! Узнаете много интересного и проведете много параллелей. Найдете ответы на многие вопросы и вместе с тем задумаетесь над новыми. Точно воспользуемся услугами неоднократно.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Здравствуй, Великий Новгород
    Отличная экскурсия! Константин лучший экскурсовод, очень увлекательно рассказывает!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Здравствуй, Великий Новгород
    Экскурсия длительностью 1,5 часа по территории Кремля и по торговой стороне. Экскурсовод Константин очень увлеченный, слушать одно удовольствие. Никакой перегруженности датами.
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Господин Великий Новгород
    Отлично! Рекомендуем гида, не скучно, интересно и познавательно Спасибо!)
    Отлично! Рекомендуем гида, не скучно, интересно и познавательноОтлично! Рекомендуем гида, не скучно, интересно и познавательно
  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Здравствуй, Великий Новгород
    Были в Новгороде 11,05.24 . Брали пешую экскурсию у Константина. Несмотря на жуткий холод и ветер, слушали с удовольствием, Константин очень интересно рассказывает. Видно, что очень любит свой город. Отвечает на все вопросы. Очень советую.
  • Г
    Геннадий
    16 мая 2024
    Самостоятельная экскурсия Новгородский Детинец: Кремль в Великом Новгороде
    Все очень удобно!! А главное не от кого не зависишь!!
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Здравствуй, Великий Новгород
    Экскурсия с Константином, очень понравилась! Так интересно рассказывает про исторические события, знает много подробностей. Погода была скверная,10.05.24 г., моросил дождь и было холодно, но я даже забывала об этом, когда слушала Константина) Я бы ему поставила 10 звёзд!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Грановитая палата»

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  3. «Пятирублевый» Новгород
  4. Новгородский кремль-детинец
  5. Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
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