А Андрей Здравствуй, Великий Новгород читать дальше образом рассказал про историю создания, метафоры и исторических деятелей, заключенных в скульптуре посвященной 1000 летию России и установленной внутри стен Кремля в 1862 году. Кроме того, Константин очень приятный т отзывчивый человек, с готовностью отвечал на дополнительные вопросы. И самое главное, поделился своей любовью к этому прекрасному городу:) Гид Константин был великолепен. Он захватывающий рассказчик, при этом его рассказ посвящен не байкам, а историческим фактам. Например, он подробнейшим

О Ольга Господин Великий Новгород Замечательная экскурсия, рекомендую всем👌Константин-великолепный рассказчик. Влюбил нас в Великий Новгород так, что уже приодумываем когда бы приехать снова, и на какую экскурсию к Константину сходить ещё))) 2 часа пролетели абсолютно незаметно. Исключительно положительные эмоции после экскурсии.

Л Людмила Господин Великий Новгород Первый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсию Константина и остались безумно довольны: подачей материала и непринужденностью беседы, время пролетело незаметно, рекомендуем👍

А Артур Великий Новгород: истоки российской государственности Супер! Рекомендую всем!!! Узнаете много интересного и проведете много параллелей. Найдете ответы на многие вопросы и вместе с тем задумаетесь над новыми. Точно воспользуемся услугами неоднократно.

Е Елена Здравствуй, Великий Новгород Отличная экскурсия! Константин лучший экскурсовод, очень увлекательно рассказывает!

Е Елена Здравствуй, Великий Новгород Экскурсия длительностью 1,5 часа по территории Кремля и по торговой стороне. Экскурсовод Константин очень увлеченный, слушать одно удовольствие. Никакой перегруженности датами.

А Анастасия Господин Великий Новгород Отлично! Рекомендуем гида, не скучно, интересно и познавательно Спасибо!)

Ю Юлия Здравствуй, Великий Новгород Были в Новгороде 11,05.24 . Брали пешую экскурсию у Константина. Несмотря на жуткий холод и ветер, слушали с удовольствием, Константин очень интересно рассказывает. Видно, что очень любит свой город. Отвечает на все вопросы. Очень советую.

Г Геннадий Самостоятельная экскурсия Новгородский Детинец: Кремль в Великом Новгороде Все очень удобно!! А главное не от кого не зависишь!!