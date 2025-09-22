Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в Великом Новгороде» переносит в эпоху XV-XVI веков.



Вместе с Садко участник встречает ладью, осматривает ярмарку, куёт меч у кузнеца и становится частью оживлённой торговли Великого Новгорода. 5 3 отзыва

Описание экскурсии Иммерсивная экскурсия На набережной к городу прибывает ладья с легендарным героем Садко. Вам предлагается самому пришвартовать корабль и встретить гостей. Садко со своей свитой привозит товары и направляется к оживлённым торговым рядам. Здесь расположены палатки с надписями «Снеток», «Шёлка», «Кузница», «Квас и мёд». В каждой из них можно увидеть продавцов и узнать о богатстве и разнообразии новгородской торговли: пушнина, воск, мёд, рыба, изделия из кожи и многое другое. Времена расцвета Великого Новгорода Вы вместе с Садко становитесь участником средневековой жизни: помогаете кузнецу выковать меч, пробуете себя в роли торговца, наполняете сундук товарами и ощущаете атмосферу города, откуда Русь устанавливала связи с другими государствами. В завершение Садко благодарит за дары новгородской земли и отправляется в плавание, а пользователь уносит с собой впечатления о торговой славе Великого Новгорода и его мастеровых людях.

