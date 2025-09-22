Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в Великом Новгороде» переносит в эпоху XV-XVI веков.
Вместе с Садко участник встречает ладью, осматривает ярмарку, куёт меч у кузнеца и становится частью оживлённой торговли Великого Новгорода.
Вместе с Садко участник встречает ладью, осматривает ярмарку, куёт меч у кузнеца и становится частью оживлённой торговли Великого Новгорода.
Описание экскурсииИммерсивная экскурсия На набережной к городу прибывает ладья с легендарным героем Садко. Вам предлагается самому пришвартовать корабль и встретить гостей. Садко со своей свитой привозит товары и направляется к оживлённым торговым рядам. Здесь расположены палатки с надписями «Снеток», «Шёлка», «Кузница», «Квас и мёд». В каждой из них можно увидеть продавцов и узнать о богатстве и разнообразии новгородской торговли: пушнина, воск, мёд, рыба, изделия из кожи и многое другое. Времена расцвета Великого Новгорода Вы вместе с Садко становитесь участником средневековой жизни: помогаете кузнецу выковать меч, пробуете себя в роли торговца, наполняете сундук товарами и ощущаете атмосферу города, откуда Русь устанавливала связи с другими государствами. В завершение Садко благодарит за дары новгородской земли и отправляется в плавание, а пользователь уносит с собой впечатления о торговой славе Великого Новгорода и его мастеровых людях.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Иммерсивная экскурсия
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Парк у Волги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Рубакина
22 сен 2025
М
Маша
19 сен 2025
Интересная, познавательная экскурсия. Достаточно активностей, много различных персонажей
Ю
Юлия
19 сен 2025
Очень познавательно
Входит в следующие категории Великого Новгорода
Похожие экскурсии из Великого Новгорода
Групповая
до 19 чел.
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Познакомиться с Новгородом духовным, торговым, купеческим (на групповой экскурсии)
Начало: Возле кремля
Расписание: в понедельник в 10:00, в среду в 15:00, в воскресенье в 14:00
24 ноя в 10:00
30 ноя в 14:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
Погрузитесь в атмосферу ретро-кварталов Великого Новгорода, где каждая улочка хранит свою историю. Увидите архитектурные шедевры и узнаете удивительные факты
Начало: На Дворцовой улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Великому Новгороду нестандартными тропами
Путешествие по Великому Новгороду обещает удивительные открытия. Вы увидите знаменитые места, но с другой стороны, исследуя малоизвестные уголки
Начало: На улице Десятинной
Сегодня в 08:00
21 ноя в 08:00
4950 ₽ за всё до 10 чел.