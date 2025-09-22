Мои заказы

Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в Великом Новгороде»

Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в Великом Новгороде» переносит в эпоху XV-XVI веков.

Вместе с Садко участник встречает ладью, осматривает ярмарку, куёт меч у кузнеца и становится частью оживлённой торговли Великого Новгорода.
3 отзыва
Описание экскурсии

Иммерсивная экскурсия На набережной к городу прибывает ладья с легендарным героем Садко. Вам предлагается самому пришвартовать корабль и встретить гостей. Садко со своей свитой привозит товары и направляется к оживлённым торговым рядам. Здесь расположены палатки с надписями «Снеток», «Шёлка», «Кузница», «Квас и мёд». В каждой из них можно увидеть продавцов и узнать о богатстве и разнообразии новгородской торговли: пушнина, воск, мёд, рыба, изделия из кожи и многое другое. Времена расцвета Великого Новгорода Вы вместе с Садко становитесь участником средневековой жизни: помогаете кузнецу выковать меч, пробуете себя в роли торговца, наполняете сундук товарами и ощущаете атмосферу города, откуда Русь устанавливала связи с другими государствами. В завершение Садко благодарит за дары новгородской земли и отправляется в плавание, а пользователь уносит с собой впечатления о торговой славе Великого Новгорода и его мастеровых людях.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Иммерсивная экскурсия
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Парк у Волги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Рубакина
22 сен 2025
М
Маша
19 сен 2025
Интересная, познавательная экскурсия. Достаточно активностей, много различных персонажей
Ю
Юлия
19 сен 2025
Очень познавательно

Входит в следующие категории Великого Новгорода

