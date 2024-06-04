1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Величие Новгорода: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и монастыри Великого Новгорода в компании опытного гида
Начало: На Сенной площади
«Вы узнаете, как выглядело это место, кто и чем здесь торговал, какое значение оно имело в торговой жизни России»
12 июня в 10:00
13 июня в 14:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
Посетите два значимых центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище. Узнайте об истории, культуре и архитектуре средневековой Руси
Начало: Возле кремля
«С кем и чем торговали новгородцы»
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
1 800₽ за человека
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
Завтра в 11:00
15 июня в 18:00
900765₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
Прогуляться по тихим улицам Старого города - тем, которые редко показывают туристам
Начало: На Дворцовой улице
«Торговая сторона — тихая, неспешная, уютная»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в прошлое: Торговая сторона Великого Новгорода
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя исторические святыни и тайны новгородского торга с экспертом
Начало: В Ярославовом Дворище
«Узнаете, чем торговали в старину, чем платили за товары, кто проводил купеческий суд и где стоял Немецкий двор»
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
105007 350₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Торговой стороне Великого Новгорода: история и достопримечательности
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, пройдя по Торговой стороне с персональным аудиогидом в вашем смартфоне
Начало: Кремль, д. 5
«Торговая сторона не ограничивалось только торговлей, здесь также можно осмотреть множество церквей и соборов»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- PPAVEL4 июня 2024Хороший эрудированный экскурсовод, знающий историю, и свое дело. Интересно рассказывает и держит внимание. Однозначно советую.
- ЕЕлена31 мая 2024Очень интересная экскурсия, не слишком загруженная, а позволяющая не спеша прогуливаться и получать интересную информацию о проходящих мимо зданиях и объектах. На интересующие вопросы также получите ответ!
- ООлеся19 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия и подача материала, экскурсовод замечательная, хорошо знает и любит историю своего города. Обязательно в следующий приезд сходим на экскурсию по Кремлю.
- ООльга18 мая 2024Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её вовлеченности в историю её города. Экскурсия передает ту самую аутентичную атмосферу, которую и хочется ощутить в таком месте. Однозначно рекомендуем 🤗
- ЛЛюдмила18 мая 2024Прекрасная экскурсия, замечательная команда! Сердечная благодарность гиду - супер профессионально, с такой любовью к нам, гостям города, к истории Великого Новгорода! Невероятного обаяния Забава Путятишна, Вы не только сделали мой день, Вы влюбили меня в Великий Новгород!
- ГГалина9 мая 2024Нам очень повезло с экскурсоводом. Аркадий очень интересный рассказчик, любящий и знающий свой город. Группа у нас была большая, много детей и он спокойно, с юмором, заинтересовывал и держал внимание всех участников. Однозначно рекомендую!
- DDmitrii8 мая 2024Были с иностранным другом. Гид Аркадий отлично провел экскурсию на двух языках.
- ДДарья7 мая 2024Ирина прекрасный, любящий своё дело и свой город экскурсовод с глубокими знаниями и большим опытом ведения экскурсий. Мы посетили экскурсию вдвоём
- ЕЕлена7 мая 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, немного подвела погода, но это не испортило впечатлений, даже дети выдержали, что большая редкость 🌿
- ИИлья7 мая 2024Все великолепно! Вместо 2-х часов прогуляли целых три, и время пролетело незаметно! История Великого Новгорода, из каких-то отрывочных знаний, сложилась
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