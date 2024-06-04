Шопинг в Великом Новгороде

Найдено 7 экскурсий в категории «Шопинг» в Великом Новгороде, цены от 765 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказы Старого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
5 600 за всё до 10 чел.
Величие Новгорода (на вашем авто)
Индивидуальная
2 часа
104 отзыва
Величие Новгорода: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и монастыри Великого Новгорода в компании опытного гида
Начало: На Сенной площади
«Вы узнаете, как выглядело это место, кто и чем здесь торговал, какое значение оно имело в торговой жизни России»
12 июня в 10:00
13 июня в 14:00
5 400 за всё до 5 чел.
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
14 отзывов
Популярное предложение
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
Посетите два значимых центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище. Узнайте об истории, культуре и архитектуре средневековой Руси
Начало: Возле кремля
«С кем и чем торговали новгородцы»
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
1 800 за человека
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
15 отзывов
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
Завтра в 11:00
15 июня в 18:00
900765 за человека
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
Прогуляться по тихим улицам Старого города - тем, которые редко показывают туристам
Начало: На Дворцовой улице
«Торговая сторона — тихая, неспешная, уютная»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200 за всё до 10 чел.
По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Путешествие в прошлое: Торговая сторона Великого Новгорода
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя исторические святыни и тайны новгородского торга с экспертом
Начало: В Ярославовом Дворище
«Узнаете, чем торговали в старину, чем платили за товары, кто проводил купеческий суд и где стоял Немецкий двор»
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
105007 350 за всё до 5 чел.
Аудиоэкскурсия Великий Новгород: прогулка по Торговой стороне
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по Торговой стороне Великого Новгорода: история и достопримечательности
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, пройдя по Торговой стороне с персональным аудиогидом в вашем смартфоне
Начало: Кремль, д. 5
«Торговая сторона не ограничивалось только торговлей, здесь также можно осмотреть множество церквей и соборов»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    PAVEL
    4 июня 2024
    По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
    Хороший эрудированный экскурсовод, знающий историю, и свое дело. Интересно рассказывает и держит внимание. Однозначно советую.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
    Очень интересная экскурсия, не слишком загруженная, а позволяющая не спеша прогуливаться и получать интересную информацию о проходящих мимо зданиях и объектах. На интересующие вопросы также получите ответ!
  • О
    Олеся
    19 мая 2024
    К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
    Нам очень понравилась экскурсия и подача материала, экскурсовод замечательная, хорошо знает и любит историю своего города. Обязательно в следующий приезд сходим на экскурсию по Кремлю.
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
    Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её вовлеченности в историю её города. Экскурсия передает ту самую аутентичную атмосферу, которую и хочется ощутить в таком месте. Однозначно рекомендуем 🤗
    Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, еёПрекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её
  • Л
    Людмила
    18 мая 2024
    К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
    Прекрасная экскурсия, замечательная команда! Сердечная благодарность гиду - супер профессионально, с такой любовью к нам, гостям города, к истории Великого Новгорода! Невероятного обаяния Забава Путятишна, Вы не только сделали мой день, Вы влюбили меня в Великий Новгород!
    Прекрасная экскурсия, замечательная команда! Сердечная благодарность гиду - супер профессионально, с такой любовью к нам, гостям
  • Г
    Галина
    9 мая 2024
    Сказы Старого Новгорода
    Нам очень повезло с экскурсоводом. Аркадий очень интересный рассказчик, любящий и знающий свой город. Группа у нас была большая, много детей и он спокойно, с юмором, заинтересовывал и держал внимание всех участников. Однозначно рекомендую!
  • D
    Dmitrii
    8 мая 2024
    Сказы Старого Новгорода
    Были с иностранным другом. Гид Аркадий отлично провел экскурсию на двух языках.
  • Д
    Дарья
    7 мая 2024
    Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
    Ирина прекрасный, любящий своё дело и свой город экскурсовод с глубокими знаниями и большим опытом ведения экскурсий. Мы посетили экскурсию вдвоём
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    с подругой и у нас было ясное ощущение, что она была гибко построена под наш внутренний запрос, она была живая и индивидуальная! Ирина тонко чувствует аудиторию. На следующий день, зная что Ирина будет проводить экскурсии в Юрьевом монастыре, мы не раздумывая поехали туда)

  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Сказы Старого Новгорода
    Экскурсия прошла на одном дыхании, немного подвела погода, но это не испортило впечатлений, даже дети выдержали, что большая редкость 🌿
  • И
    Илья
    7 мая 2024
    Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
    Все великолепно! Вместо 2-х часов прогуляли целых три, и время пролетело незаметно! История Великого Новгорода, из каких-то отрывочных знаний, сложилась
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    в цельную картину - от прихода Рюрика до наших дней. Ирина оживила образы прошлого. Гуляя по Кремлю и Ярославову Дворищу, можно было очень живо представить шумные вече, длинные торговые ряды, тянущиеся вдоль пристани, дворы ганзейских купцов и Волхов, заполненный тысячами лодок и судов, а также жестокие опричнинские казни, празднование тысячелетия Руси и установку знаменитого памятника. И отдельное спасибо Ирине за прекрасные рекомендации для будущих поездок в Новгород и его окрестности.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Шопинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Сказы Старого Новгорода
  2. Величие Новгорода (на вашем авто)
  3. Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
  4. К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
  5. Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
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