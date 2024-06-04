P PAVEL По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком Хороший эрудированный экскурсовод, знающий историю, и свое дело. Интересно рассказывает и держит внимание. Однозначно советую.

Е Елена Торговая сторона Великого Новгорода: кварталы в стиле ретро Очень интересная экскурсия, не слишком загруженная, а позволяющая не спеша прогуливаться и получать интересную информацию о проходящих мимо зданиях и объектах. На интересующие вопросы также получите ответ!

О Олеся К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде Нам очень понравилась экскурсия и подача материала, экскурсовод замечательная, хорошо знает и любит историю своего города. Обязательно в следующий приезд сходим на экскурсию по Кремлю.

О Ольга К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её вовлеченности в историю её города. Экскурсия передает ту самую аутентичную атмосферу, которую и хочется ощутить в таком месте. Однозначно рекомендуем 🤗

Л Людмила К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде Прекрасная экскурсия, замечательная команда! Сердечная благодарность гиду - супер профессионально, с такой любовью к нам, гостям города, к истории Великого Новгорода! Невероятного обаяния Забава Путятишна, Вы не только сделали мой день, Вы влюбили меня в Великий Новгород!

Г Галина Сказы Старого Новгорода Нам очень повезло с экскурсоводом. Аркадий очень интересный рассказчик, любящий и знающий свой город. Группа у нас была большая, много детей и он спокойно, с юмором, заинтересовывал и держал внимание всех участников. Однозначно рекомендую!

D Dmitrii Сказы Старого Новгорода Были с иностранным другом. Гид Аркадий отлично провел экскурсию на двух языках.

Д Дарья Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе читать дальше с подругой и у нас было ясное ощущение, что она была гибко построена под наш внутренний запрос, она была живая и индивидуальная! Ирина тонко чувствует аудиторию. На следующий день, зная что Ирина будет проводить экскурсии в Юрьевом монастыре, мы не раздумывая поехали туда) Ирина прекрасный, любящий своё дело и свой город экскурсовод с глубокими знаниями и большим опытом ведения экскурсий. Мы посетили экскурсию вдвоём

Е Елена Сказы Старого Новгорода Экскурсия прошла на одном дыхании, немного подвела погода, но это не испортило впечатлений, даже дети выдержали, что большая редкость 🌿