Погрузиться в далёкое прошлое древней части города и познакомиться с её памятниками
Вы перенесётесь в Средние века и узнаете о легендарных ярмарках, на которые приезжали заморские купцы. Осмотрите храмы и монастырь, основанный жителем римских земель. А также услышите о советском периоде Великого Новгорода на «той стороне».
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Описание
Что вас ожидает
Торг новгородский
Вы познакомитесь с семью храмами на Торгу и первым на Руси каменным храмом Николая Чудотворца. Прогуляетесь по Вечевой площади и услышите рассказы о новгородском торге. Узнаете, чем торговали в старину, чем платили за товары, кто проводил купеческий суд и где стоял Немецкий двор.
Прогулка по главной улице Торговой стороны
Я расскажу о дореволюционном губернском городе N-ске. Вы пройдёте вдоль зданий женской и мужской гимназии. Увидите Соловьёвскую гостиницу, где много раз останавливался Пушкин, и дом новгородского губернатора 18 века. Познакомитесь с маленьким Лениным. Посетите храм в честь Климента Папы Римского. Осмотрите храм, освящённый в честь победы Дмитрия Донского в Куликовской битве. И перейдёте через несуществующий Фёдоровский ручей.
Поговорим и о новой истории города: послевоенном восстановлении и комсомольских стройках Хрущёва. Пересечём «обкомовский квартал» и увидим дом, где жил герой Советского Союза Яков Павлов.
Набережная и старый парк
На набережной Александра Невского ознакомимся с архитектурой левого и правого берегов реки Волхов. Побываем у памятника Александру Невскому и в храме Бориса и Глеба 16 века. А также погуляем по парку 30-летия Октября, где вы услышите о студенческом Новгороде.
Антониев монастырь
Завершает программу монастырь, известный с 1106 года. Основателем и первым настоятелем обители был преподобный Антоний Римлянин, который, по легенде, приплыл в Новгород на камне из римских земель. Долгие годы в Антониевом монастыре располагалась Новгородская духовная семинария.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предвидится
- Можно включить в программу посещение церквей, которые на маршруте мы осматриваем снаружи — на стоимость экскурсии это не повлияет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Ярославовом Дворище
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.