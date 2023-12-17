По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком

Индивидуальная экскурсия в Великом Новгороде

Погрузиться в далёкое прошлое древней части города и познакомиться с её памятниками

Торговая сторона — исторический район на правом берегу реки Волхов. Здесь сохранилось множество святынь и, конечно, память о новгородском торге.

Вы перенесётесь в Средние века и узнаете о легендарных ярмарках, на которые приезжали заморские купцы. Осмотрите храмы и монастырь, основанный жителем римских земель. А также услышите о советском периоде Великого Новгорода на «той стороне».
По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
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Описание

Что вас ожидает

Торг новгородский

Вы познакомитесь с семью храмами на Торгу и первым на Руси каменным храмом Николая Чудотворца. Прогуляетесь по Вечевой площади и услышите рассказы о новгородском торге. Узнаете, чем торговали в старину, чем платили за товары, кто проводил купеческий суд и где стоял Немецкий двор.

Прогулка по главной улице Торговой стороны

Я расскажу о дореволюционном губернском городе N-ске. Вы пройдёте вдоль зданий женской и мужской гимназии. Увидите Соловьёвскую гостиницу, где много раз останавливался Пушкин, и дом новгородского губернатора 18 века. Познакомитесь с маленьким Лениным. Посетите храм в честь Климента Папы Римского. Осмотрите храм, освящённый в честь победы Дмитрия Донского в Куликовской битве. И перейдёте через несуществующий Фёдоровский ручей.

Поговорим и о новой истории города: послевоенном восстановлении и комсомольских стройках Хрущёва. Пересечём «обкомовский квартал» и увидим дом, где жил герой Советского Союза Яков Павлов.

Набережная и старый парк

На набережной Александра Невского ознакомимся с архитектурой левого и правого берегов реки Волхов. Побываем у памятника Александру Невскому и в храме Бориса и Глеба 16 века. А также погуляем по парку 30-летия Октября, где вы услышите о студенческом Новгороде.

Антониев монастырь

Завершает программу монастырь, известный с 1106 года. Основателем и первым настоятелем обители был преподобный Антоний Римлянин, который, по легенде, приплыл в Новгород на камне из римских земель. Долгие годы в Антониевом монастыре располагалась Новгородская духовная семинария.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Можно включить в программу посещение церквей, которые на маршруте мы осматриваем снаружи — на стоимость экскурсии это не повлияет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Ярославовом Дворище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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