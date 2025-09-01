Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 2-х часовая авто-пешеходная программа: Рюриково городище, набережная Александра Невского. 5 2 отзыва

2-х часовая авто-пешеходная экскурсия. Рюриково городище - живописный полуостров на истоке Волхова, где находилась резиденция князя Рюрика, основателя первой русской правящей династии, где каждая пядь земли таит находки и тайны. Место, где провел своё детство Александр Невский. Городище было центром важнейших событий политической истории Новгорода. По пути знакомимся с церковью Спаса Преображения на Ковалеве XIV в. и Спаса Преображения на Нередице. Объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Храм возвел в память об умерших сыновьях князь Ярослав Владимирович. XII в. 13-00 Прогулка по обновленной набережной Александра Невского, ц. Бориса и Глеба (внешний осмотр). Панорама Софийской набережной с противоположной стороны реки. 13-30 Окончание программы на Торговой стороне. Трансфер по гостиницам не предусмотрен.

Сбор от гостиниц города. 11-30 гостиница «Садко» 3*11-45гостиница «Интурист» 3*12-00 гостиница «Волхов» 4*Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Рюриково городище

Обновленная набережная А. Невского Что включено Экскурсионное обслуживание по программе

Транспортное обслуживание

Где начинаем и завершаем? Начало: Предтеченская, 24 Завершение: Центр города, территория Кремля Когда и сколько длится? Когда: Сбор от гостиниц города. 11-30 гостиница «Садко» 3*11-45гостиница «Интурист» 3*12-00 гостиница «Волхов» 4*Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом. Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.

2-х часовая авто-пешеходная экскурсия. Рюриково городище - живописный полуостров на истоке Волхова, где находилась резиденция князя Рюрика, основателя первой русской правящей династии, где каждая пядь земли таит находки и тайны. Место, где провел своё детство Александр Невский. Городище было центром важнейших событий политической истории Новгорода. По пути знакомимся с церковью Спаса Преображения на Ковалеве XIV в. и Спаса Преображения на Нередице. Объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Храм возвел в память об умерших сыновьях князь Ярослав Владимирович. XII в

13-00 Прогулка по обновленной набережной Александра Невского, ц. Бориса и Глеба (внешний осмотр). Панорама Софийской набережной с противоположной стороны реки

Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.