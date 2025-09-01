2-х часовая авто-пешеходная программа: Рюриково городище, набережная Александра Невского.
Описание экскурсии11-00 Встреча в центре города у гостиницы "Волхов" 4* (ул. Предтеченская, 24). Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом. 2-х часовая авто-пешеходная экскурсия. Рюриково городище - живописный полуостров на истоке Волхова, где находилась резиденция князя Рюрика, основателя первой русской правящей династии, где каждая пядь земли таит находки и тайны. Место, где провел своё детство Александр Невский. Городище было центром важнейших событий политической истории Новгорода. По пути знакомимся с церковью Спаса Преображения на Ковалеве XIV в. и Спаса Преображения на Нередице. Объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Храм возвел в память об умерших сыновьях князь Ярослав Владимирович. XII в. 13-00 Прогулка по обновленной набережной Александра Невского, ц. Бориса и Глеба (внешний осмотр). Панорама Софийской набережной с противоположной стороны реки. 13-30 Окончание программы на Торговой стороне. Трансфер по гостиницам не предусмотрен.
Сбор от гостиниц города. 11-30 гостиница «Садко» 3*11-45гостиница «Интурист» 3*12-00 гостиница «Волхов» 4*Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рюриково городище
- Обновленная набережная А. Невского
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Предтеченская, 24
Завершение: Центр города, территория Кремля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
1 сен 2025
Очень понравилось! Спасибо гиду Зинкевич Наталье. Увидели три исторически значимых места: Рюриково городище, церковь Спаса в Нередицах и Варлаамо-Хутынский монастырь. Очень познавательно, рекомендую!
Б
Батова
28 мая 2025
