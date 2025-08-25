Рюриковичи — первая отечественная «Санта-Барбара» и консолидаторы земель будущего государства: страны городов, а не племён, места торговли, а не войны — и всё это к 879 году! В трёх знаковых
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Богатырское поле времён, когда дедушка Рюрика Гостомысл был вождём племени северных славян
- Место стоянки первого князя будущей Руси — Рюриково городище
- Монумент «Тысячелетие России»
Вы узнаете:
- Почему Рюрик не остался в Ладоге — тогда оттуда и пошла бы российская держава
- Кем он был по маме и по папе
- Какой сон сподвиг Гостомысла опереться на внука
- Как связаны Вещий Олег, князь Игорь (муж княгини Ольги), Владимир Креститель и Рюрик
- Что успел Рюрик за 20 лет княжения в Новгороде
- И всё-таки какие источники свидетельствуют о нём как об исторической персоне больше, чем о мифе
В Рюриковом городище вы почувствуете:
- Каково ему было жить недалеко от истока Волхова все 20 лет
- Каковы были мощь и сила основателя российской государственности — и на берегу реки, и у Княжьего камня, и в пространстве законсервированной церкви Благовещения, и по соседству со строптивыми новгородцами
Кроме того, поговорим о том,
- Почему на памятнике 1000-летия России на щите Рюрика есть надпись «лета 100»
- Чем и с кем угощался Владимир Жириновский на открытии памятного знака на Рюриковом городище в 2012 году
Вас ждёт интеллектуальная, но лёгкая и душевная прогулка. Разговор гида с вами будет и весёлым, и мудрым.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле — нужно предусмотреть свободное место для гида. Если вы не на личном транспорте, можно арендовать машину (от 1200–1500 ₽/час).
- Перемещение на авто займёт 40–60 минут, предусмотрите до 200 ₽ на платную парковку, если не окажется в доступе бесплатного места
- 900 ₽ из вашего платежа за экскурсию сразу уйдёт за вход на территорию объектов музея-заповедника
- При желании возможен визит в музейное пространство законсервированного храма на Рюриковом городище. Однако, необходимо соблюсти условия: только по режиму работы объекта 10:00–17:00 (понедельник, вторник — выходной), коротким заходом и (внимание!) без гида. Входные билеты оплачиваются дополнительно и самостоятельно — до 250 ₽ за гостя
- Возможно провести экскурсию для большего количества человек. Доплата за каждого дополнительного участника — 1000 ₽
- Будет 3 выхода к локациям (2 по 30 минут и 1 на час), в общей сложности мы пройдём 2 км
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Елена — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 1880 туристов
Меня зовут Елена, я хозяйка единственного на планете частного семейного Музея каменных жерновов. Кандидат наук и мама троих детей. Ещё интереснее наш рыжебородый мельник Владимир — самый знаменитый блогер Новгородчины и знаток ЖКХ. Байки и правду о быте предков и хлебе мы рассказываем веселее всех. В нашей команде ещё мастер калейдоскопов и знаток Рюрика. Ждём вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владислав
25 авг 2025
Великий кладезь информации Наталья рассказала всю историю государства до смутных времен. Огромное спасибо, захватывающе интересно!
Марина
4 авг 2025
Как же нам повезло, что мы встретились с таким приятным и интересным человеком, как Наталья!
Она с таким интересом погрузила нас в историю Новгорода! Детальные рассказы о Софийском соборе! Мы ловили каждое ее слово!
Без сомнений- всем ОЧЕНЬ рекомендую!
Эдуард
27 июл 2025
Отличная экскурсия, нам понравилось! Наталья интеллигентный, прекрасно разбирающийся в истории гид, а еще она отличный рассказчик! Время пролетело незаметно, но мы много нового узнали о Рюриковичах и о Великом Новгороде
Т
Татьяна
19 июл 2025
Нам несказанно повезло, что экскурсию провела Наталья, и мы, будучи чистыми листами, получили не только огромнейший объём информации о становлении Российского государства, людях, создавших его, историческом и политическом контексте событий, но и огромное удовольствие от общения с человеком, влюбленным в свое дело! Решение приехать в Господин Великий Новгород еще раз принято😁! Мы счастливы! 😊
