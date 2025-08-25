В Владислав Великий кладезь информации Наталья рассказала всю историю государства до смутных времен. Огромное спасибо, захватывающе интересно!

Марина Как же нам повезло, что мы встретились с таким приятным и интересным человеком, как Наталья!

Она с таким интересом погрузила нас в историю Новгорода! Детальные рассказы о Софийском соборе! Мы ловили каждое ее слово!

Без сомнений- всем ОЧЕНЬ рекомендую!

Эдуард Отличная экскурсия, нам понравилось! Наталья интеллигентный, прекрасно разбирающийся в истории гид, а еще она отличный рассказчик! Время пролетело незаметно, но мы много нового узнали о Рюриковичах и о Великом Новгороде