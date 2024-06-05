читать дальше другому. На Tripster - сервисе можно всегда найти и бронировать уникальные экскурсий. В этот раз мой выбор пал на Мотоэкскурсию на Harley-Davidson. За 2 часа мы побывали в разных конца города в разных веках. Возил меня опытный водитель(у меня была защита). На остановках он вел увлекательную экскурсию и ещё делал памятные фотографии. Огромное спасибо устроителям.

Добрый день, всем кто любит путешествовать. Была в этом городе не раз, решила посмотреть на город и его окрестности по