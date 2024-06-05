Рюриково Городище – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 11 экскурсий в категории «Рюриково Городище» в Великом Новгороде, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Новгород на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
295 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: в районе кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000 за всё до 4 чел.
На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
14 970 за всё до 8 чел.
Путешествие по древней Новгородской земле
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
81 отзыв
Путешествие по древней Новгородской земле
Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 300 за всё до 4 чел.
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
В тренде
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667 за всё до 10 чел.
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
⛴ На теплоходе
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
Насладиться видами реки Волхов и сделать живописные кадры с воды
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100 за человека
Мотоэкскурсия по Великому Новгороду
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Увлекательная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами: Памятники и легенды
Обзорная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами. Увидите памятники, кремль и монастыри. Защитная экипировка предоставляется
Начало: У вашего дома или отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000 за человека
Древние храмы Новгородчины на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Древние храмы Новгородчины на авто - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, посетив древние храмы и узнавая интересные факты о родине России
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Водная прогулка к Рюрикову Городищу
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Водная прогулка к Рюрикову Городищу
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Ежедневно согласно расписанию.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100 за человека
Великий Новгород и Рюриково городище - «Откуда есть пошла русская земля»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Великий Новгород: путешествие в истоки русской истории через мастер-класс
Приглашаем на уникальный мастер-класс, где вы окунетесь в атмосферу IX века и узнаете, как начиналась история Великого Новгорода
Начало: 173000, Великий Новгород, Сенная площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4 200 за всё до 5 чел.
Водная прогулка к Церкви Николы на острове Липно
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Водная прогулка к Церкви Николы на острове Липно
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
2 200 за человека
Водная прогулка к Юрьеву Монастырю и Рюрикову Городищу
Индивидуальная
1 час 45 минут
Водная прогулка к Юрьеву Монастырю и Рюрикову Городищу
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Ежедневно согласно расписанию.
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Великий Новгород на авто
    Благодарим Максима за проведенную экскурсию. 4 часа пролетели незаметно, узнали много нового и интересного. Максим очень приятный в общении человек и интересный рассказчик, слушать было одно удовольствие. Рекомендую данную экскурсию и, конечно же, Максима. Еще раз спасибо!
  • А
    Александра
    5 июня 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Просто потрясающая и интересная поездка!
  • А
    Алла
    4 июня 2024
    Путешествие по древней Новгородской земле
    Елена замечательный экскурсовод! Прекрасное знание материала, умение подать его, доброжелательность. Мы получили огромное удовольствие от этой экскурсии.
  • г
    галина
    28 мая 2024
    Великий Новгород на авто
    Огромное спасибо Максиму! Благодарю за очень интересный рассказ про историю города, его создателей, святых, меценатов, про храмы, их создателей. Чувствуется,
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    что человек любит свою работу и свой город. Открытием для меня стала Анна Орлова. В общем, спасибо Максим! Удачи и побольше эксурсантов! Очень рекомендую!

  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Мотоэкскурсия по Великому Новгороду
    Добрый день, всем кто любит путешествовать. Была в этом городе не раз, решила посмотреть на город и его окрестности по
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    другому. На Tripster - сервисе можно всегда найти и бронировать уникальные экскурсий. В этот раз мой выбор пал на Мотоэкскурсию на Harley-Davidson. За 2 часа мы побывали в разных конца города в разных веках. Возил меня опытный водитель(у меня была защита). На остановках он вел увлекательную экскурсию и ещё делал памятные фотографии. Огромное спасибо устроителям.

  • Б
    Борис
    23 мая 2024
    Великий Новгород на авто
    Мы давно мечтали посетить Великий Новгород. Мечта сбылась, к сожалению мы смогли приехать только на два дня Максим с токой
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    любовью и гордостью рассказывал про свой город, показывал такие обьекты и места, что мы поняли: этот город можно изучать бесконечно. Спасибо,Максим, ты влюбил нас в этот великий город.

  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    Древние храмы Новгородчины на авто
    Очень понравилась экскурсия с Юлией. Мы посетили церковь Спаса в Нередице, церковь на Волотовом поле и Варлаамо-Хутынский монастырь. Хорошо организованная
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    поездка на комфортном авто. Юлия спокойная, доброжелательная, она много знает и интересно подает. Мы совсем не устали, вернулись переполненные новыми впечатлениями и чувством, что прикоснулись к древнему и очень ценному контенту. Приятно слушать рассказ историка, чувствуется, что за каждым словом стоит целый том знаний.

    Очень понравилась экскурсия с Юлией. Мы посетили церковь Спаса в Нередице, церковь на Волотовом поле и
  • К
    Карина
    21 мая 2024
    Водная прогулка к Рюрикову Городищу
    Отличная поездка в Рюриково Городище, с комфортом, на протяжении поездки был аудиогид с историей Новгорода. Все понравилось
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы! Я увидела устье реки
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    Мсты и осуществила свою Мечту с детства 🙏🏼 Прошлись по озеру Ильмень под парусом и приняла непосредственное участие в подготовке паруса! Научилась вязать беседочный узел 🪢😃 Хочется отметить пунктуальность, доброжелательность организатора этого мероприятия Александра! И конечно разговор очень интересный о Пути из варяг в греки пролегающем здесь! Просто сказочное путешествие! Благодарю, Александр, успехов и больше счастливых людей на борту вашего корабля!

    Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
    Отличный катамаран и комфортное передвижение.
    Отличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижение

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Рюриково Городище»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Великий Новгород на авто
  2. На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
  3. Путешествие по древней Новгородской земле
  4. Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
  5. Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Рюриково Городище" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 100 до 14 970. Туристы уже оставили гидам 517 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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