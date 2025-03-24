Г Георгий Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста Все очень понравилось! Спасибо экскурсоводу!

А Анна Достопримечательности Великого Новгорода Отличная экскурсия с Константином. История Великого Новгорода и России. Константин очень приятный в общении и профессионал

С Светлана Достопримечательности Великого Новгорода Экскурсия просто великолепна! Три с половиной часа пролетели незаметно, невзирая на морозную погоду. Премного благодарны Константину за увлекательное погружение в историю Новгорода Великого и нашей России-матушки! Обязательно вернёмся сюда летом. Однозначно рекомендую!