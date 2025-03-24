Церковь Спаса Преображения на Ильине улице – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Спаса Преображения на Ильине улице» в Великом Новгороде, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
На машине
4 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом шаге
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые места на комфортном транспорте
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 5 чел.
Достопримечательности Великого Новгорода
На машине
3.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Достопримечательности Великого Новгорода
Начало: Ганзейский фонтан
Завтра в 10:00
1 апр в 10:00
9610 ₽ за всё до 4 чел.
Княжество Новгородское династии Рюриковичей
3 часа
Групповая
Княжество Новгородское династии Рюриковичей
Начало: Предтеченская, 24
4 мая в 12:15
11 мая в 12:15
1700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Церковь Спаса Преображения на Ильине улице»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Княжество Новгородское династии Рюриковичей
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  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Софийский собор
  5. Памятник Тысячелетию России
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Витославлицы
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Путевой дворец
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в марте 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Церковь Спаса Преображения на Ильине улице" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 9610. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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