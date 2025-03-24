Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом шаге
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые места на комфортном транспорте
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Достопримечательности Великого Новгорода
Начало: Ганзейский фонтан
Завтра в 10:00
1 апр в 10:00
9610 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Княжество Новгородское династии Рюриковичей
Начало: Предтеченская, 24
4 мая в 12:15
11 мая в 12:15
1700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеоргий24 марта 2025Все очень понравилось! Спасибо экскурсоводу!
- ААнна25 февраля 2025Отличная экскурсия с Константином. История Великого Новгорода и России. Константин очень приятный в общении и профессионал
- ССветлана22 февраля 2025Экскурсия просто великолепна! Три с половиной часа пролетели незаметно, невзирая на морозную погоду. Премного благодарны Константину за увлекательное погружение в историю Новгорода Великого и нашей России-матушки! Обязательно вернёмся сюда летом. Однозначно рекомендую!
- ВВера10 сентября 2024Мы замечательно провели время с экскурсоводом Инной в Великом Новгороде. Было очень интересно слушать человека, который так хорошо знает историю своего города. Я советую всем посетить эту экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Церковь Спаса Преображения на Ильине улице»
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