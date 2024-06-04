1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
По следам археологических открытий
Побывать во всех пяти «концах» Великого Новгорода, увидеть места раскопок и прикоснуться к древности
Начало: На Ярославовом дворище
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
7 340₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Дар Валдая
Начало: Великий Новгород, ул. Предтеченская 24
Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты
Сегодня в 08:00
16 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Вернисаж в Старой Руссе
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Суббота, воскресенье в 08:30
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:00
14 июня в 11:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Великий Новгород: путешествие в истоки русской истории через мастер-класс
Приглашаем на уникальный мастер-класс, где вы окунетесь в атмосферу IX века и узнаете, как начиналась история Великого Новгорода
Начало: 173000, Великий Новгород, Сенная площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Главные монастыри Новгорода: путешествие в древнюю Русь
Погрузитесь в уникальную атмосферу древнего Новгорода, посетив его знаменитые монастыри и узнав их тайны
Начало: Сенная площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024Большое спасибо Аркадию за интересную экскурсию. Нам очень понравилось. Было интересно узнать об археологических раскопках в Великом Новгороде и самых
- ООльга28 мая 2024Посетили музей колоколов и Иверский мужской монастырь. Очень понравилась работа местного гида. Не получила представление о Валдае, хотелось бы, чтобы провезли по городу или дали свободное время в центре города.
- ННаталья18 мая 2024"К звёздам синих куполов" 17 мая. Великолепно!!! Над гид Ирина обладает отличной подачей информации, поездка проходила на её комфортабельной машине, у
- ВВиктория13 мая 2024Замечательная экскурсия, но в основном за счет экскурсовода Натальи, ее рассказов и посещения музея Достоевского. Так что отдельное спасибо экскурсоводу Наталье! Авот
- ММарина11 мая 2024Превосходная экскурсия, замечательный экскурсовод Наталья Ивановна! Получили с мужем огромное удовольствие. Очень плохо, что нет расписания работы экскурсионных объектов в музее деревянного зодчества.
- ННаталия6 мая 2024Очень понравился женский монастырь. Сожалели, что не попали в Георгиевский храм (был закрыт).
- ММария4 мая 2024Интересная и необычная экскурсия. Очень увлеченный экскурсовод, любящий свое дело. Рекомендую посещать в летние месяцы, когда есть возможность посмотреть на реальные раскопы.
- ВВиктория30 апреля 2024Благодарим экскурсовода Эльвиру за прекрасную экскурсию по монастырям Великого Новгорода.
- ЮЮрий14 января 2024Гиду пятерка. очень все хорошо рассказала. показала,интересно все👍. Рекомендую
- ЕЕкатерина11 января 2023Первое свидание с Великим НовгородомИнтересная структура экскурсии, всем понравилась, хотя люди были разных поколений. Не затянутая, не спешная-то, что надо!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «На автобусе»
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