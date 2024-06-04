Экскурсии на автобусе в Великом Новгороде

Найдено 6 экскурсий в категории «На автобусе» в Великом Новгороде, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам археологических открытий
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
По следам археологических открытий
Побывать во всех пяти «концах» Великого Новгорода, увидеть места раскопок и прикоснуться к древности
Начало: На Ярославовом дворище
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
7 340 за всё до 6 чел.
Дар Валдая
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
23 отзыва
Дар Валдая
Начало: Великий Новгород, ул. Предтеченская 24
Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты
Сегодня в 08:00
16 июня в 08:00
3 500 за человека
Вернисаж в Старой Руссе
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
27 отзывов
Вернисаж в Старой Руссе
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Суббота, воскресенье в 08:30
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
3 500 за человека
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
12 отзывов
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:00
14 июня в 11:00
1 800 за человека
Великий Новгород и Рюриково городище - «Откуда есть пошла русская земля»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Великий Новгород: путешествие в истоки русской истории через мастер-класс
Приглашаем на уникальный мастер-класс, где вы окунетесь в атмосферу IX века и узнаете, как начиналась история Великого Новгорода
Начало: 173000, Великий Новгород, Сенная площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4 200 за всё до 5 чел.
Главные монастыри Новгорода
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Главные монастыри Новгорода: путешествие в древнюю Русь
Погрузитесь в уникальную атмосферу древнего Новгорода, посетив его знаменитые монастыри и узнав их тайны
Начало: Сенная площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    По следам археологических открытий
    Большое спасибо Аркадию за интересную экскурсию. Нам очень понравилось. Было интересно узнать об археологических раскопках в Великом Новгороде и самых
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    известных археологах Новгорода. Аркадий очень понятно и наглядно рассказал детям о работе археологов. Удалось побывать на Троицком раскопе и увидеть своими глазами работу археологов.

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Дар Валдая
    Посетили музей колоколов и Иверский мужской монастырь. Очень понравилась работа местного гида. Не получила представление о Валдае, хотелось бы, чтобы провезли по городу или дали свободное время в центре города.
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
    "К звёздам синих куполов" 17 мая. Великолепно!!! Над гид Ирина обладает отличной подачей информации, поездка проходила на её комфортабельной машине, у
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    неё отличный слог и приятный голос. Подача информации последовательна, очень интересна,хорошо запоминается, мы узнали много интересных фактов. Всё вовремя, организация на высоте. Наша огромная благодарность за интересный день, за то, что она любит свой город и мы полюбили его тоже.

  • В
    Виктория
    13 мая 2024
    Вернисаж в Старой Руссе
    Замечательная экскурсия, но в основном за счет экскурсовода Натальи, ее рассказов и посещения музея Достоевского. Так что отдельное спасибо экскурсоводу Наталье! Авот
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    автобус ужасный, старый. В самой экскурсии не хватило экскурсии/интерактива усадьбы рушан, чтобы понимать полный цикл переработки соли. А если бы с программу добавить посещение музея Северо-Западного фронта экскурсия была бы идеальна. Хотя бы опционально, только для желающих, но выделить на нее время.

  • М
    Марина
    11 мая 2024
    К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
    Превосходная экскурсия, замечательный экскурсовод Наталья Ивановна! Получили с мужем огромное удовольствие. Очень плохо, что нет расписания работы экскурсионных объектов в музее деревянного зодчества.
  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    Главные монастыри Новгорода
    Очень понравился женский монастырь. Сожалели, что не попали в Георгиевский храм (был закрыт).
  • М
    Мария
    4 мая 2024
    По следам археологических открытий
    Интересная и необычная экскурсия. Очень увлеченный экскурсовод, любящий свое дело. Рекомендую посещать в летние месяцы, когда есть возможность посмотреть на реальные раскопы.
  • В
    Виктория
    30 апреля 2024
    Главные монастыри Новгорода
    Благодарим экскурсовода Эльвиру за прекрасную экскурсию по монастырям Великого Новгорода.
  • Ю
    Юрий
    14 января 2024
    Великий Новгород и Рюриково городище - «Откуда есть пошла русская земля»
    Гиду пятерка. очень все хорошо рассказала. показала,интересно все👍. Рекомендую
  • Е
    Екатерина
    11 января 2023
    Первое свидание с Великим Новгородом
    Интересная структура экскурсии, всем понравилась, хотя люди были разных поколений. Не затянутая, не спешная-то, что надо!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. По следам археологических открытий
  2. Дар Валдая
  3. Вернисаж в Старой Руссе
  4. К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
  5. Великий Новгород и Рюриково городище - «Откуда есть пошла русская земля»
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "На автобусе" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 800 до 7 340. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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