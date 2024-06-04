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неё отличный слог и приятный голос. Подача информации последовательна, очень интересна,хорошо запоминается, мы узнали много интересных фактов. Всё вовремя, организация на высоте. Наша огромная благодарность за интересный день, за то, что она любит свой город и мы полюбили его тоже.