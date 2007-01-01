Заказ трансфера с водителем от ж/д вокзала до гостиницы или другой точки города:
- Водитель встретит Вас в заранее оговоренном месте
- На комфортабельном транспорте Вы доедете до необходимого отеля или др. точки
- Водитель также может подсказать, где можно прогуляться 👣, заказать экскурсию ⛳, пообедать и т. д.
В нашем автопарке имеется:
- легковой автомобиль (1-4 места)
- микроавтобус (до 12 мест)
- микроавтобус (13-19 мест)
- автобус (21-32 места)
- автобус (32-50 мест)
Что входит
- Трансфер на автомобиле/микроавтобусе/автобусе
- Услуги водителя
Что не входит
- Экскурсия по пути
- Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для поездки
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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