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Трансфер в Великом Новгороде

5
1 отзыв
ООО «.
ООО «. – Гид из Великого Новгорода
Организация трансферов в Великом Новгороде на комфортных автомобилях, микроавтобусах и автобусах до 50 мест.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 800 ₽ за экскурсию

    Заказать трансфер
Трансфер в Великом Новгороде
Трансфер в Великом Новгороде

Что вы увидите

  • Великий Новгород

Заказ трансфера с водителем от ж/д вокзала до гостиницы или другой точки города:

  • Водитель встретит Вас в заранее оговоренном месте
  • На комфортабельном транспорте Вы доедете до необходимого отеля или др. точки
  • Водитель также может подсказать, где можно прогуляться 👣, заказать экскурсию ⛳, пообедать и т. д.

В нашем автопарке имеется:

  • легковой автомобиль (1-4 места)
  • микроавтобус (до 12 мест)
  • микроавтобус (13-19 мест)
  • автобус (21-32 места)
  • автобус (32-50 мест)
Что входит
  • Трансфер на автомобиле/микроавтобусе/автобусе
  • Услуги водителя
Что не входит
  • Экскурсия по пути
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Трансфер в Великом Новгороде
Трансфер в Великом Новгороде
Трансфер в Великом Новгороде
Трансфер в Великом Новгороде

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ООО «.
ООО «.
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1 отзыв оставили туристы

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