Экскурсии по Великому Новгороду на машине с гидом

Найдено 15 экскурсий в категории «На машине» в Великом Новгороде, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Новгород на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
295 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: в районе кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000 за всё до 4 чел.
Великий Новгород за два часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
173 отзыва
В тренде
Великий Новгород: историческое путешествие за два часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:30
4 700 за всё до 4 чел.
Визитные карточки Великого Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
39 отзывов
Путешествие по Великому Новгороду: от Ярославова дворища до древних храмов
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, посетив его знаковые места: от древних монастырей до уникальных церквей
Начало: Ганзейский фонтан
11 июня в 15:30
16 июня в 13:30
8 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по древней Новгородской земле
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
81 отзыв
Путешествие по древней Новгородской земле
Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 300 за всё до 4 чел.
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
В тренде
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667 за всё до 10 чел.
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
По Аракчеевской дороге: погружение в неизвестную историю Новгорода
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по следам великих деятелей России и их вдохновения на новгородской земле
Начало: Великий Новгород, район Кречевицы
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
14 000 за всё до 5 чел.
Древние храмы Новгородчины на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Древние храмы Новгородчины на авто - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, посетив древние храмы и узнавая интересные факты о родине России
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Автопрогулка по Великому Новгороду
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Автопрогулка по Великому Новгороду: индивидуальная экскурсия
Автомобильная экскурсия по Великому Новгороду позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города и погрузиться в его богатую историю за короткое время
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
5 500 за всё до 4 чел.
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
73 отзыва
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом шаге
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые места на комфортном транспорте
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия по трем монастырям Великого Новгорода на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Экскурсия по трем монастырям Великого Новгорода на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Южные окрестности Великого Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Уникальный мастер-класс: Южные окрестности Великого Новгорода и музей Витославлицы
Откройте для себя уникальный мир старинных ремёсел и быта в музее Витославлицы, начните путешествие с Юрьева монастыря
Начало: Сенная площадь
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Главные монастыри Новгорода
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Главные монастыри Новгорода: путешествие в древнюю Русь
Погрузитесь в уникальную атмосферу древнего Новгорода, посетив его знаменитые монастыри и узнав их тайны
Начало: Сенная площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200 за всё до 5 чел.
Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Мастер-класс: «Витославлицы» и Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир древнерусского зодчества и православной культуры с уникальным мастер-классом в Великом Новгороде
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
🚗 На машине
Аудиогид
7 часов
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
Путешествие по жизненному и творческому пути писателя в компании аудиогида
Начало: От указанного вами адреса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Все тайны древнего города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Все тайны древнего города
За 4 часа автопешеходной экскурсии увидеть главные символы Великого Новгорода и не устать
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мариа
    6 июня 2024
    Автопрогулка по Великому Новгороду
    Ощущение что есть желание поделиться огромным багажом знаний
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Великий Новгород на авто
    Благодарим Максима за проведенную экскурсию. 4 часа пролетели незаметно, узнали много нового и интересного. Максим очень приятный в общении человек и интересный рассказчик, слушать было одно удовольствие. Рекомендую данную экскурсию и, конечно же, Максима. Еще раз спасибо!
  • Н
    Николай
    5 июня 2024
    Великий Новгород за два часа
    Ездили семьёй,всё объяснялось очень понятно, точно и интересно. Для детей задавались интересные вопросы,вовлекая их в процесс. Очень понравилось,рекомендую данного экскурсовода.
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Великий Новгород за два часа
    Все замечательно. Спасибо за экскурсию.
  • А
    Алла
    4 июня 2024
    Путешествие по древней Новгородской земле
    Елена замечательный экскурсовод! Прекрасное знание материала, умение подать его, доброжелательность. Мы получили огромное удовольствие от этой экскурсии.
  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Великий Новгород за два часа
    Берите не думая)
  • г
    галина
    28 мая 2024
    Великий Новгород на авто
    Огромное спасибо Максиму! Благодарю за очень интересный рассказ про историю города, его создателей, святых, меценатов, про храмы, их создателей. Чувствуется,
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    что человек любит свою работу и свой город. Открытием для меня стала Анна Орлова. В общем, спасибо Максим! Удачи и побольше эксурсантов! Очень рекомендую!

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь
    Интересная экскурсия, можно не только посмотреть дома с внешней стороны, но и зайти внутрь. Экскурсовод Ирина провела прекрасную экскурсию, рассказала много интересных фактов 👍
  • Б
    Борис
    23 мая 2024
    Великий Новгород на авто
    Мы давно мечтали посетить Великий Новгород. Мечта сбылась, к сожалению мы смогли приехать только на два дня Максим с токой
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    любовью и гордостью рассказывал про свой город, показывал такие обьекты и места, что мы поняли: этот город можно изучать бесконечно. Спасибо,Максим, ты влюбил нас в этот великий город.

  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    Древние храмы Новгородчины на авто
    Очень понравилась экскурсия с Юлией. Мы посетили церковь Спаса в Нередице, церковь на Волотовом поле и Варлаамо-Хутынский монастырь. Хорошо организованная
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    поездка на комфортном авто. Юлия спокойная, доброжелательная, она много знает и интересно подает. Мы совсем не устали, вернулись переполненные новыми впечатлениями и чувством, что прикоснулись к древнему и очень ценному контенту. Приятно слушать рассказ историка, чувствуется, что за каждым словом стоит целый том знаний.

    Очень понравилась экскурсия с Юлией. Мы посетили церковь Спаса в Нередице, церковь на Волотовом поле и

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Великий Новгород на авто
  2. Великий Новгород за два часа
  3. Визитные карточки Великого Новгорода
  4. Путешествие по древней Новгородской земле
  5. Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "На машине" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 4 200 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 814 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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