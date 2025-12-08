Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Великий Новгород считается духовной колыбелью России, так как в городе и его окрестностях огромное количество церквей, храмов и обителей.



Вы проникнетесь атмосферой «намоленного места» и впечатлитесь красотой религиозного Древнерусского зодчества, посетив: Варлаамо-Хутынский монастырь XVI–XIX вв. и Николо-Вяжищский монастырь XIV в.

Наталья Ваш гид в Великом Новгороде Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-5 человек 8700 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Свято-Преображенский Варлаамо-Хутынский монастырь В 8 км. от Великого Новгорода находится восстановленный религиозный памятник, изначально основанный в 1192 году. На экскурсии вы услышите о выходце из боярской семьи, который поселился отшельником возле деревни Хутынь, а после заложил храм Преображения Господня и основал святую обитель. Узнаете о деяниях широко почитаемого чудотворца. И проследите историю монастыря, который на протяжении веков обладал лучшим в Новгороде книжным собранием и находился под особым покровительством князей. Также гид расскажет, почему именно здесь похоронили Гаврилу Романовича Державина — вы сможете посетить его могилу. Николо-Вяжищский монастырь Вторая часть программы посвящена комплексу, также расположенному недалеко от города, в 12 км. В центре внимания окажется необычайный архитектурный ансамбль 16-17 вв. Монастырь очаровывает изящными куполами, ажурной колокольней и разноцветными изразцы, придающими обители сказочный облик. Вы полюбуетесь живописным видом памятника, возрожденного как монастырь в 1992 году. Посетите собор св. Николы Чудотворца. И познакомитесь поближе с монашеским бытом.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату