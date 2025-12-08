Великий Новгород считается духовной колыбелью России, так как в городе и его окрестностях огромное количество церквей, храмов и обителей.
Вы проникнетесь атмосферой «намоленного места» и впечатлитесь красотой религиозного Древнерусского зодчества, посетив: Варлаамо-Хутынский монастырь XVI–XIX вв. и Николо-Вяжищский монастырь XIV в.
Описание экскурсииСвято-Преображенский Варлаамо-Хутынский монастырь В 8 км. от Великого Новгорода находится восстановленный религиозный памятник, изначально основанный в 1192 году. На экскурсии вы услышите о выходце из боярской семьи, который поселился отшельником возле деревни Хутынь, а после заложил храм Преображения Господня и основал святую обитель. Узнаете о деяниях широко почитаемого чудотворца. И проследите историю монастыря, который на протяжении веков обладал лучшим в Новгороде книжным собранием и находился под особым покровительством князей. Также гид расскажет, почему именно здесь похоронили Гаврилу Романовича Державина — вы сможете посетить его могилу. Николо-Вяжищский монастырь Вторая часть программы посвящена комплексу, также расположенному недалеко от города, в 12 км. В центре внимания окажется необычайный архитектурный ансамбль 16-17 вв. Монастырь очаровывает изящными куполами, ажурной колокольней и разноцветными изразцы, придающими обители сказочный облик. Вы полюбуетесь живописным видом памятника, возрожденного как монастырь в 1992 году. Посетите собор св. Николы Чудотворца. И познакомитесь поближе с монашеским бытом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Преображенский Варлаамо-Хутынский монастырь
- Николо-Вяжищский монастырь
Место начала и завершения?
Великий Новгород, Сенная, 1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
