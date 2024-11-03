Два кремля (2 дня)

Смешаная: автобусная и пешеходная.

Внимание! Организатор экскурсии оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
Два кремля (2 дня)
Два кремля (2 дня)
Два кремля (2 дня)

Описание тура

Приглашаем вас посетить два города с древнейшей историей - Великий Новгород и Псков, такие похожие и разные одновременно. Издревле противоборствующие братья северо-запада в одном туре.

Программа

1 день

6:20 - 10:20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в отель. Трансфер в отель 4*, отдых и завтрак в ресторане. Для туристов, прибывающих после 10:00 замена завтрака на обед.

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000 - летию России. Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников и части легендарного пути “из варяг в греки”. Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.

В подарок: входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в. » в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв. » Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.

Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее). Свободное время в центре города. По желанию посещение дополнительных экскурсий.

16:30 Освобождение номеров и трансфер на вокзал.

17:50 Отправление в Псков на поезде Ласточка (ж/д билет включен в стоимость тура).

21:50 Прибытие в Псков, встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в гостиницу "Рижская" 3*, размещение.

2 день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

09:00 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! … » Кремль, Вечевая площадь, Троицкий собор.

11:30 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата». Приезд в Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам». Изборск или «Железный град» - одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами.

Обед.

Переезд в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.

~19:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Великий Новгород
  • Новгородский Кремль
  • Новгородский Софийский собор
  • Псков
  • Кремль
  • Вечевая площадь
  • Троицкий собор
  • Изборск
  • Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Что включено
  • Проживание в отеле "Волхов" или "Инутрист" в Великом Новгороде и в отеле "Рижская" во Пскове (стоимость указана за место в двухместном номере. Подселения нет, номер бронируется для двоих. Либо выбирается доплата за одноместное размещение) 2 завтрака (шведский стол) в отеле Обед в кафе города Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе Транспортное обслуживание ж/д билет Великий Новгород - Псков (сидячие места) Трансфер от ж/д и до ж/д вокзала
Что не входит в цену
  • Обед в первый день и ужины Дополнительные экскурсии Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 06:20
Экскурсия длится около 1 дня 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

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