Мы отправимся на прогулку по древнему сердцу города. Первым делом посетим Новгородский кремль — Детинец, основанный Ярославом Мудрым в 1044 году. Именно здесь собиралось вече, проходили выборы посадника и велось летописание.

Далее нас ждёт Софийский собор 11 века — выдающийся памятник древнерусского зодчества. Мы также увидим Софийскую звонницу 16 столетия с уникальной коллекцией колоколов Великого Новгорода.

Следующей остановкой станет величественный памятник «Тысячелетие России» — бронзовая энциклопедия отечественной истории, где запечатлены ключевые события и личности государства.

Завершим день на территории Ярославова дворища: узнаем, о чём спорили на новгородском вече, почему здесь сосредоточено так много храмов и где находился княжеский двор Ярослава Мудрого.