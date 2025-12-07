На родину Садко: автобусный тур по Великому Новгороду и окрестностям
Посетить Новгородский кремль, узнать, где находился двор Ярослава Мудрого и зайти в музей зодчества
Вы отправитесь в Великий Новгород, где прикоснётесь к истокам российской истории.
Вас ждёт прогулка по древнему Кремлю — Детинцу, заложенному Ярославом Мудрым в 11 веке, и знакомство с Софийским собором, выдающимся читать дальше
памятником зодчества.
Увидите звонницу с коллекцией колоколов 16-17 веков и памятник «Тысячелетие России», воплотивший в бронзе историю государства.
На Ярославовом дворище узнаете, как проходили вечевые собрания и почему именно здесь возникло множество храмов.
Отправитесь за пределы города, чтобы посетить Свято-Юрьев монастырь, расположенный у истока Волхова, и погрузиться в атмосферу древней обители.
Завершением станет посещение музея деревянного зодчества «Витославлицы», где оживает уклад русской деревни. Здесь вам расскажут, как строили избы без единого гвоздя и какой была жизнь новгородских крестьян.
Описание экскурсии
Организационные детали
Порядок экскурсий может меняться, допускается замена объектов на равноценные.
Программа тура по дням
1 день
Исторический центр Великого Новгорода
Мы отправимся на прогулку по древнему сердцу города. Первым делом посетим Новгородский кремль — Детинец, основанный Ярославом Мудрым в 1044 году. Именно здесь собиралось вече, проходили выборы посадника и велось летописание.
Далее нас ждёт Софийский собор 11 века — выдающийся памятник древнерусского зодчества. Мы также увидим Софийскую звонницу 16 столетия с уникальной коллекцией колоколов Великого Новгорода.
Следующей остановкой станет величественный памятник «Тысячелетие России» — бронзовая энциклопедия отечественной истории, где запечатлены ключевые события и личности государства.
Завершим день на территории Ярославова дворища: узнаем, о чём спорили на новгородском вече, почему здесь сосредоточено так много храмов и где находился княжеский двор Ярослава Мудрого.
2 день
Южные окрестности Великого Новгорода
Сегодня нас ждёт поездка за город. Мы посетим Свято-Юрьев монастырь — мужскую обитель у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень. Это одна из древнейших монастырских обителей России.
Далее отправимся в музей деревянного зодчества «Витославлицы», где оживает атмосфера традиционной русской деревни. Здесь можно будет увидеть, как возводили избы без единого гвоздя, познакомиться с крестьянским бытом и открыть для себя богатое наследие новгородской земли.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
«садко» 3*, 2-местное (стандарт, за одного)
12 192 ₽
«садко» 3*, 2-местное (комфорт, за одного)
13 000 ₽
«интурист» 3*, 2-местное (стандарт, за одного)
12 320 ₽
«интурист» 3*, 2-местное (комфорт, за одного)
13 100 ₽
«волхов» 4*, 2-местное (стандарт, за одного)
14 240 ₽
«волхов» 4*, 2-местное (комфорт, за одного)
15 700 ₽
«береста парк отель» 4*, 2-местное (стандарт, за одного)
14 432 ₽
«береста парк отель» 4*, 2-местное (бизнес, за одного)
14 700 ₽
«бианки» 4*, 2-местное (стандарт, за одного)
15 264 ₽
«акрон» 5*, 2-местное (стандарт, за одного)
22 336 ₽
«садко» 3*, 1-местное (стандарт)
12 960 ₽
«садко» 3*, 1-местное (комфорт)
16 800 ₽
«интурист» 3*, 1-местное (стандарт)
14 624 ₽
«интурист» 3*, 1-местное (комфорт)
16 200 ₽
«волхов» 4*, 1-местное (стандарт)
15 520 ₽
«волхов» 4*, 1-местное (комфорт)
17 900 ₽
«береста парк отель» 4*, 1-местное (стандарт)
16 992 ₽
«береста парк отель» 4*, 1-местное (бизнес)
17 700 ₽
«бианки» 4*, 1-местное (стандарт)
17 952 ₽
«акрон» 5*, 1-местное (стандарт)
30 240 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансфер от/до ж/д вокзала
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Что не входит в цену
Переезд до Великого Новгорода и обратно
Организация обедов и ужинов (комплексный обед или ужин - от 900 до 1500 ₽)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из Москвы, поезд №7001 и дополнительный поезд №7931 из Санкт-Петербурга, прибывающий в 10:26)
Завершение: Великий Новгород, ж/д вокзал, 20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Софья — Организатор в Великом Новгороде
Здравствуй, уважаемый путешественник! Меня зовут Софья, я представляю агентство, которое уже более 30 лет принимает гостей в одном из самых древних городов России — Великом Новгороде! В наших программах: увлекательные экскурсии по Великому Новгороду и его окрестностям, отдых в комфортабельных отелях и базах отдыха Великого Новгорода и Новгородской области, а также корпоративные туры, туры выходного дня, праздничные и новогодние туры.
